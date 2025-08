Avant et après 2000 : l'évolution de la sécurité en plongée

La plongée peut parfois sembler évoluer à un rythme glacial, mais si des facteurs tels qu’un meilleur équipement et une meilleure formation nous ont rendus plus sûrs au fil du temps, d’autres, comme la démographie et les caractéristiques des plongeurs, ont présenté un tout nouvel ensemble de défis.

Dans une nouvelle étude statistique, le Dr John Lippmann, éminent expert médical en plongée, a analysé et comparé les décès liés à la plongée sous-marine survenus en Australie au cours du dernier quart du 20e siècle avec ceux du premier quart du 21e siècle, afin de déterminer ce qui a changé.

On estime qu'au moins 57,000 1980 Australiens pratiquent la plongée chaque année, en plus des nombreux touristes étrangers qui visitent le continent, notamment dans le Queensland. La plongée sous-marine n'a pas connu une croissance aussi forte chez les Australiens que dans d'autres populations du monde, explique le Dr Lippmann, le nombre de certifications de niveau débutant ayant apparemment atteint son pic au tournant des années 90-XNUMX.

L'étude du Dr Lippmann est basée sur des informations sur les décès liés à la plongée sous-marine tirées de la base de données de l'Australasian Diving Safety Foundation, qu'il dirige, et de la Système national d'information coronarienne, et prend en compte la police, les témoins et post-mortem rapports.

Plus de plongeuses

L'année 1972 a été choisie comme point de départ de l'étude, car c'est à cette époque que les décès liés à la plongée sous-marine en Australie ont commencé à être officiellement déclarés. Au cours de la première période, de 1972 à 1999, on a recensé 236 décès, tandis que la période plus courte, de 2000 à 2021, en a enregistré 194.

Le nombre annuel moyen de décès a légèrement augmenté entre les deux périodes, passant de 8.4 à 8.8. Le nombre de plongeuses parmi les victimes de la plongée au XXIe siècle a augmenté (passant de 21 à 17 %), car elles étaient plus nombreuses à plonger à cette époque.

L'agence de formation PADI affirme que 33 % de ses certifications au cours de la première période étaient destinées aux femmes, contre 39 % au cours de la seconde. Ainsi, les femmes sont statistiquement sous-représentées parmi les décès, explique le Dr Lippmann.

Le plus significatif est que l'âge médian des victimes de plongée mortelles a considérablement augmenté entre les deux périodes, passant de 33 à 47 ans, en raison du vieillissement de la population de plongeurs. Le pourcentage de victimes parmi les plus de 45 ans est passé de 24 à 57 %.

L'âge des victimes a augmenté régulièrement tout au long du demi-siècle, augmentant d'environ cinq ans par décennie. Ce phénomène concorde avec le vieillissement des plongeurs de longue date et l'attrait d'une population plus large et souvent plus âgée pour cette activité, d'où une augmentation des maladies liées à l'âge, avec leurs conséquences sur la sécurité de la plongée.

Le nombre de maladies invalidantes d'origine cardiaque impliquées dans des incidents mortels a plus que doublé (de 12 à 26 %) au cours de la période ultérieure, à mesure que les plongeurs vieillissaient et avaient tendance à devenir plus obèses, ceux qui mouraient étant probablement plus nombreux que la population générale.

Une autre enquête du Dr Lippmann rapporté par Divernet Une étude réalisée plus tôt cette année a révélé que les deux tiers des victimes parmi les plus de 300 décès liés à la plongée avec tuba et à l'apnée en Australie au cours de ce siècle étaient en surpoids ou obèses – et près de la moitié d'entre elles avaient des problèmes de santé sous-jacents qui les auraient prédisposées à des incidents liés à l'arythmie cardiaque.

Meilleure formation

Au début de la période 1972-99, la formation des plongeurs sous-marins était moins formalisée. Par conséquent, les décès de plongeurs non certifiés (5 %, contre 20 %) ou de plongeurs en formation (6 %, contre 8 %) ont été moins nombreux durant la période suivante.

Le nombre de plongeurs mourant seuls sous l'eau a quelque peu diminué au XXIe siècle. Auparavant, 21 % des victimes avaient plongé en solo, et seulement 11 % étaient accompagnées d'un binôme lors de l'incident mortel. La moitié de celles qui étaient parties avec un binôme s'étaient séparées avant l'incident et 17 % pendant celui-ci (les autres incidents n'ont pas été signalés).

Parmi les incidents survenus au 21e siècle, 12 % des plongeurs étaient partis seuls, 27 % étaient avec un binôme au moment de leur décès et 40 % s'étaient séparés de lui avant et 15 % pendant l'incident mortel.

Les incidents de panne de gaz ont diminué dans une certaine mesure entre les périodes, passant de 30 à 25 %. L'amélioration des manomètres y a probablement contribué, tandis que l'introduction progressive des gilets stabilisateur à partir du début des années 1970 aurait contribué à réduire les incidents de noyade primaire (de 47 à 36 %).

Perte de poids

Les décès liés aux ceintures de lestage et aux gilets stabilisateurs ont diminué d'une période à l'autre, mais pas de façon significative. Au cours de la période précédente, 13 % des victimes avaient largué leurs lests et 23 % avaient gonflé ou partiellement gonflé leur gilet stabilisateur. Sur les 34 plongeurs ayant procédé de la sorte, seuls quatre avaient également largué leurs lests. Surtout au début de la première période, 57 victimes n'utilisaient aucun gilet stabilisateur.

Au cours de la période ultérieure, 17 % des victimes avaient abandonné leur gilet lesté et 44 plongeurs (32 %) ont été retrouvés avec un gilet stabilisateur gonflé ou partiellement gonflé, dont 11 avaient également abandonné leur gilet. Toutes les victimes, sauf trois, utilisaient un gilet stabilisateur.

Le nombre de largages de poids « reste bien trop faible et suggère que cette action potentiellement salvatrice n'est pas encore suffisamment intégrée », explique le Dr Lippmann. « Une formation adéquate et un renforcement périodique sont nécessaires pour automatiser ces gestes en cas de risque de perte de connaissance sous l'eau. »

Facteurs prédisposants

Les principaux facteurs prédisposants (FP) aux décès au cours de la période précédente étaient l'inexpérience (40 %), une mauvaise planification (33 %), l'équipement (30 %) et la santé (24 %), explique le Dr Lippmann. La plus grande variation des FP entre les deux périodes a été l'augmentation des facteurs liés à la santé, principalement due au vieillissement des plongeurs, mais aussi à l'alimentation et à l'exercice physique.

Les principaux problèmes de planification ont consisté à décider de plonger dans des conditions difficiles, telles qu'une mer agitée, de forts courants ou des ondes de tempête, une visibilité réduite et une eau très froide. La décision de partir seul ou de se séparer a probablement contribué à 35 décès.

Le défaut d'équipement le plus fréquent était l'absence de gilet stabilisateur (principalement les premières années) ou l'utilisation d'un appareil défectueux. D'autres problèmes, par ordre décroissant, comprenaient la surcharge pondérale, régulateur ou des défauts de valve de bouteille, des combinaisons absentes ou trop serrées, des manomètres défectueux ou absents et perdus ailettes.

Le non-respect des consignes dans les grottes limoneuses ou les épaves a entraîné dix décès au cours de la période précédente. Les défaillances de l'équipement étaient les plus susceptibles d'entraîner des noyades primaires et, dans une moindre mesure, des barotraumatismes pulmonaires et des embolies gazeuses artérielles.

Des facteurs de risque d'origine médicale ont été identifiés dans 24 % des décès survenus entre 1972 et 99, et ont probablement contribué directement à 18 % de ces décès. Des facteurs cardiaques ont été identifiés dans 30 décès, dont les deux tiers impliquaient une cardiopathie ischémique (CII) grave et souvent non diagnostiquée.

Les PF du XXIe siècle

Les PF liés à la santé sont devenus les plus courants au cours de la période ultérieure, identifiés chez 53 % des victimes et contribuant probablement directement à 40 % des décès, principalement des cardiopathies ischémiques et d'autres problèmes cardiaques.

Sur 163 victimes dont les indices de masse corporelle ont été enregistrés, 43 % ont été classées comme obèses ou gravement obèses (les IMC étaient moins susceptibles d’être enregistrés au cours de la période précédente).

Au cours de la période ultérieure, l'inexpérience a probablement contribué à 30 % des décès et les insuffisances de planification ont été observées dans au moins 29 % des cas, impliquant principalement le départ dans des conditions défavorables, la plongée en solitaire ou l'acceptation de séparation.

Des problèmes d'équipement préexistants ont été identifiés dans 21 % des décès du XXIe siècle. Les principaux responsables étaient des manomètres de bouteilles inexacts, suivis par des appareils défectueux. régulateurs, surpoids important, gilets de sauvetage défectueux, soupapes de cylindre qui fuient, cylindre mal configuré/régulateur combinaisons, mélanges de gaz incorrects ou contamination et capteurs CCR défectueux.

Les accidents liés aux équipements sont aujourd'hui plus souvent dus à un mauvais entretien ou à un manque de familiarité, explique le Dr Lippmann.

Le facteur âge

« Bien qu'il n'y ait pas eu d'augmentation significative du nombre moyen de décès annuels entre les périodes 1972-1999 et 2000-2021, il y a eu une augmentation substantielle de l'âge des victimes et de la proportion de femmes », conclut-il.

« L’augmentation de la disponibilité de la formation et l’utilisation généralisée des gilets stabilisateur et des manomètres de pression des bouteilles au fil du temps ont probablement contribué à réduire les cas de noyade primaire.

Cependant, l'augmentation de l'âge des participants, combinée à des facteurs liés à l'alimentation et à l'exercice physique, s'accompagne d'une prévalence accrue de maladies cardiaques et d'obésité, entraînant une augmentation de la fréquence des décès d'origine cardiaque. Une meilleure éducation sanitaire et une meilleure surveillance, notamment des plongeurs âgés, sont essentielles pour réduire ces décès.

« De plus, une meilleure planification des plongées, y compris le choix des sites de plongée et l'évaluation des conditions actuelles et potentielles, ainsi que des systèmes de binômes plus stricts, une expérience progressive et des protocoles intégrés de remontée en surface d'urgence, devraient réduire les décès, en particulier chez les plongeurs moins expérimentés. »