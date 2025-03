Le BDMLR fait un effort courageux pour sauver un globicéphale échoué en Cornouailles

Le jeudi 20 mars, Sauvetage de la vie marine des plongeurs britanniques (BDMLR) a reçu plusieurs appels concernant une baleine dans les vagues de la plage de Gwithian Towans, près de Hayle, en Cornouailles. La baleine, un globicéphale noir, a été aperçue en train de se débattre après avoir été emportée par la marée descendante sur la plage peu profonde.

L'équipe régionale de médecins spécialistes des mammifères marins du BDMLR est intervenue. Le centre des opérations des garde-côtes de Falmouth a également été contacté, et son équipe de Portreath est intervenue pour assurer la sécurité publique. Le temps était ensoleillé et clair, mais le vent était très fort et la mer relativement calme avec de faibles vagues.

À l'arrivée des secours, la baleine était complètement échouée sur le côté droit, la marée descendante étant toujours présente. Des membres du public ont aidé à l'arroser pour l'empêcher de se dessécher et ont creusé un petit canal pour permettre à l'eau de mer de remonter vers elle. Il est important d'empêcher la peau d'une baleine de se dessécher, ce qui se produit rapidement sous l'effet du soleil et du vent. Le public a été d'une grande aide lors de ces premières étapes du sauvetage.

Des membres du public ont creusé un canal pour amener de l'eau au globicéphale échoué

La baleine, identifiée comme une femelle de trois mètres et demi, présentait de vieilles blessures bien cicatrisées sur le dos, devant la nageoire dorsale, ainsi qu'une petite blessure plus profonde au niveau de la poitrine, qui semblait légèrement infectée et abritait quelques parasites. Son rythme respiratoire était d'environ cinq respirations par minute, mais en une demi-heure, il a commencé à s'améliorer, descendant à trois respirations par minute lorsqu'elle a été redressée et que les premiers soins ont amélioré son confort.

L'évaluation effectuée par des vétérinaires spécialisés dans les mammifères marins a révélé que la baleine était dans un état corporel modéré et, en l'absence d'autres problèmes majeurs, la décision a été prise de la remettre à flot. Il a donc fallu attendre le retour de la marée, car il n'existe aucun moyen sûr de déplacer un animal de cette taille et de ce poids sans causer davantage de dommages et de détresse. Les globicéphales noirs, cependant, sont généralement une espèce très grégaire, et celui-ci semblait seul, sans qu'aucun autre animal n'ait été observé dans la zone, ce qui a également été pris en compte.

L'équipe a utilisé son système de ponton spécialisé pour le sauvetage des baleines afin de maintenir la baleine debout. Ce système permet à BDMLR de remettre à flot un animal bien plus rapidement qu'en attendant la marée, lui épargnant ainsi du temps et du stress. Une fois l'eau suffisamment profonde, l'équipe a sorti la baleine et lui a laissé le temps de récupérer avant de tenter de la relâcher.

Le globicéphale a été placé dans un ponton de sauvetage des baleines

Finalement, l'animal a semblé tenter de nager ; on l'a donc relâché et il s'est dirigé vers la baie, tournant parallèlement au rivage vers l'ouest. Une fois hors de vue, l'équipe a fait le long chemin jusqu'au parking avec beaucoup de matériel.

Malheureusement, la baleine s'est échouée de nouveau de l'autre côté de la baie, à St Ives, une heure plus tard environ. Plusieurs membres de l'équipe se sont rendus sur place, accompagnés de l'équipe de sauvetage des garde-côtes de St Ives. Cependant, la baleine nageait librement parmi les rochers à marée montante, rendant son accès trop risqué. On l'a observée pendant environ une heure, longeant le rivage. À la tombée de la nuit, elle a réussi à faire demi-tour et à prendre la mer, mais a rapidement disparu. L'équipe s'est alors de nouveau retirée.

Malheureusement, aux premières lueurs du jour du 21 mars, la baleine a été retrouvée, mais elle était morte dans la nuit.

Malheureusement, malgré un effort courageux, le globicéphale a péri

Le BDMLR tient à remercier les nombreux membres du public pour leur soutien et leur aide, ainsi que les équipes de la Garde côtière maritime qui ont assuré la sécurité et le contrôle de la foule. Un grand merci également à tous les médecins bénévoles spécialistes des mammifères marins et au personnel pour leur intervention et leur coordination. Ce fut un incident long et épuisant, rendu difficile par la distance du point d'accès le plus proche et les vents violents. Cependant, un excellent travail d'équipe a été réalisé tout au long de l'intervention. L'animal va maintenant subir une autopsie afin de déterminer la pathologie sous-jacente, indétectable, qui a conduit à son échouage.

Si vous trouvez un cétacé échoué, veuillez appeler la hotline BDMLR au 01825 765546 où ils pourront vous fournir des conseils immédiats et envoyer leur intervenant, leurs vétérinaires et leur équipement sur place le plus rapidement possible.

Crédit photo : BDMLR/Gavin Parsons