Éveillez vos sens à l'Anthony's Key Resort

Nous savons tous que la plongée a une qualité zen qui procure une sensation de calme et de détente, mais pourquoi ne pas passer au niveau supérieur avec une retraite immersive qui combine la plongée sous-marine et la plongée avec tuba avec la pratique du yoga, y compris une séance sous-marine unique ?

Niché au bord de la barrière de corail mésoaméricaine, le Anthony's Key Resort est depuis des décennies la destination incontournable des plongeurs à la recherche du mélange parfait de beauté naturelle et d'activités engageantes.

Géré par une famille, ce complexe de 3,6 hectares propose une gamme d'hébergements uniques, allant des bungalows en front de mer offrant une vue imprenable sur les Caraïbes aux refuges isolés à flanc de colline offrant une intimité paisible. Tous sont équipés de la climatisation, d'un ventilateur de plafond, d'un mini-réfrigérateur et d'une cafetière. L'absence de téléphone et de télévision dans les chambres vous permet de vous évader du stress du quotidien.

Vue aérienne du Anthony's Key Resort

Une petite faim ? Savourez les saveurs des îles au célèbre Ankor Seafood Grill, qui propose trois délicieux repas à la carte chaque jour, avec des plats alléchants comme du homard fraîchement pêché, du vivaneau et la côte de bœuf signature du chef, le tout au bord de l'eau.

Une soif ? Commencez votre journée avec les baristas du Coast Coffee, dans le hall principal de l'AKR. Ils proposent une sélection de grains de café locaux de première qualité et peuvent vous préparer une tasse parfaite, ainsi que des thés et de délicieuses boissons glacées. C'est aussi une excellente escapade l'après-midi.

Le bar de la piscine AKR est l'endroit idéal pour se rafraîchir avec un cocktail rafraîchissant - et si vous faites un plongeon, vous n'avez même pas besoin de sortir de la piscine !

L'accueillant Pool Bar est l'un des trois bars de l'Anthony's Key Resort

Tout au long de la journée et jusqu'en soirée, les clients ont le choix entre deux autres bars alléchants : le Frangipani Bar and Lounge et l'Ankor Bar. Un large choix de boissons est proposé, des bières, vins et spiritueux aux cocktails signature du complexe. Des endroits parfaits pour terminer une journée en beauté et profiter de tout ce qu'AKR a à offrir.

Voilà donc l'hébergement, la nourriture et les boissons réglés, mais que vous souhaitiez utiliser Anthony's Key Resort comme base pour vous aventurer dans les merveilles sous-marines de Roatan, pour explorer certaines des attractions de la partie supérieure de cette île des Caraïbes, ou simplement pour vous détendre et vous relaxer loin du stress et des tensions de la vie quotidienne, le complexe est là pour vous.

Partez à la découverte…

Les eaux du lagon du complexe sont calmes et tranquilles la plupart du temps, et le kayak ou le paddle sont une excellente façon de passer une matinée ou un après-midi. Vous pouvez pagayer tranquillement autour du complexe ou vous rendre à Bailey's Key pour trouver une plage tranquille et faire une sieste.

Si vous en avez assez de l'eau salée, vous pouvez toujours vous rafraîchir en plongeant dans la piscine d'eau douce creusée de 30 mètres sur 60 mètres d'Anthony's Key. Avec une profondeur de 4 mètre, elle est idéale pour faire des longueurs ou simplement se détendre après une journée d'aventures.

Passez du temps sur Maya Key

Vous pouvez également vous rendre à l'île privée de Maya Key. Vous pourrez vous promener dans les magnifiques jardins soigneusement entretenus de l'île ou explorer la réserve animalière, peuplée de sympathiques singes capucins, d'oiseaux exotiques et de félins, tous originaires de la région. Les eaux turquoise des plages privées et de la jetée vous invitent à la plongée avec tuba. Pour vous détendre, vous pourrez vous détendre sur la terrasse de 5,000 m², dotée également d'une piscine de 70,000 XNUMX litres.

Faire de la plongée

Anthony's Key Resort est classé parmi les meilleurs complexes de plongée depuis plus de 50 ans, donc que vous fassiez votre première plongée ailette Si vous souhaitez entrer dans le monde de la plongée – AKR est un endroit idéal pour obtenir votre certification d'entrée de gamme – ou pour élargir vos compétences en plongée, ou simplement pour explorer les eaux au large de Roatan, le magasin de plongée Anthony's Key Resort est votre port d'escale.

Le centre exploite une flotte de bateaux de plongée modernes Pro 42 et Pro 48 (les plus grands de l'île), et propose pas moins de 35 sites de plongée différents, accessibles en cinq à trente minutes de bateau. Trois plongées quotidiennes sont proposées, ainsi que deux plongées de nuit par semaine. Des sorties snorkeling sont également organisées régulièrement tout au long de la journée sur un bateau dédié de 30 mètres.

Anthony's Key Resort gère une flotte de bateaux de plongée

Les eaux de Roatan ont une température moyenne d'environ 80 °C toute l'année, ce qui, associé à une excellente visibilité, en fait un lieu sublime pour la plongée sous-marine. Parmi les sites les plus populaires, citons l'épave de l'El Aguila, longue de 230 mètres et qui, après avoir coulé en 1989, a été récupérée et ramenée à Roatan par AKR en 1997, puis coulée à 100 mètres de profondeur pour servir de récif artificiel. Malgré les dégâts causés par l'ouragan Mitch, elle offre toujours de belles plongées ; l'épave de l'Odyssey, autre projet de récif artificiel d'AKR, longue de 300 mètres et comptant parmi les plus grandes épaves de l'île, repose désormais à 120 mètres au large de la côte nord ; et, bien sûr, la célèbre plongée avec les requins de l'Anthony's Key Resort, où les clients peuvent approcher de près plusieurs requins de récif des Caraïbes.

Le magasin de plongée propose un large choix d'équipements de location, vous n'avez donc pas à vous soucier de transporter votre propre équipement si vous ne le souhaitez pas, et AKR abrite également Cornerstone Medical Services et Hyperbaric Chamber, ajoutant une tranquillité d'esprit supplémentaire aux clients plongeurs.

Ou détendez-vous…

Si la détente est la clé de vos vacances, le spa Ixora dispose de deux salles de massage, d'une salle de soins du visage et d'un salon de soins des ongles, où vous pourrez profiter d'un large choix de massages, d'enveloppements corporels complets, de soins du visage et de pédicures/manucures.

Et rien ne détend plus l'esprit qu'un peu de thérapie par le shopping, et vous pouvez parcourir les cadeaux Seaside sur place et Photo pour des bijoux artisanaux, des t-shirts, des cartes postales, des lunettes de soleil et bien plus encore.

Paddleboard à Anthony's Key Resort

Plongez ou détendez-vous – ou pourquoi ne pas faire les deux ?

Vous pourrez vous adonner à la plongée et trouver un moyen de vous détendre lors de la retraite spéciale de yoga d'une semaine en août.

La retraite de yoga (23-30 Août 2025) comprend sept nuits d'hébergement dans un bungalow à flanc de colline ou au bord de l'eau, trois repas par jour, la plongée sous-marine ou avec tuba, la rencontre avec les dauphins, diverses activités de groupe (cercles de bienvenue et de clôture, dîners de groupe et rassemblements en soirée), une excursion à Maya Key et une gamme de séances de yoga, notamment du yoga au lever du soleil, du yoga en paddleboard et une expérience de yoga sous-marin unique en son genre.

Le forfait comprend également les transferts aéroport aller-retour, un cocktail de bienvenue et une orientation, des kayaks et des planches à pagaie gratuits, ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans les chambres et les espaces communs.

Les prix varient de 1,282 1,457 $ pour un bungalow Hill Superior à XNUMX XNUMX $ pour un bungalow Key Superior. Les prix sont indiqués par personne, en occupation simple ou double, hors taxes.

Retraite de yoga à Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda est directrice de cours PADI et DAN Enseignant·e : Formatrice avec plus de 45 ans d'expérience en voyages et en plongée à travers le monde, et plus de 3,500 XNUMX plongées enregistrées, elle apportera son expertise et sa passion pour l'exploration sur l'île, partageant ses idées et son inspiration avec d'autres plongeurs.

Linda figure dans le Livre Guinness des records du monde pour deux événements avec Dixie Divers à Deerfield Beach, en Floride : la plus longue chaîne humaine sous-marine (2018) et le plus grand nettoyage sous-marin (2019).

Elle était l'ancienne directrice des opérations de plongée au premier centre de plongée des États-Unis, Dive N Surf, à Redondo Beach, La Californie.

Terri et Linda Sue lors d'une plongée ensemble à Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri est une professeure de yoga certifiée instructeurElle partagera son expertise avec une approche holistique intégrant postures physiques, respiration et pleine conscience. Les cours personnalisés de Terri améliorent le bien-être général et intègrent nos liens avec la nature, tant au-dessus qu'en dessous de la ligne de flottaison.

Elle est bien connue pour ses cours de vinyasa flow vivants et dynamiques, mélangés à des intervalles de mouvements de renforcement musculaire qui laissent les élèves inspirés et légers.

Terri enseigne également des cours de Yin et de yoga pour débutants, ce qui signifie que tous les élèves s'amusent sur le tapis tout en se sentant mis au défi, permettant à tous les niveaux d'expérience de se connecter à leur pratique du yoga.

Photographies de Walt Stearns et AKR Photo Roatan