Efforts australiens de conservation marine

Paul Gamblin, directeur général de l'Australian Marine Conservation Society, sera sur la scène ANZ / Inspiration au Sydney's Salon de la plongée GO en septembre, et il parlera de divers aspects de la conservation australienne.

Après avoir été fasciné par la côte ouest de l'Australie et le récif de Ningaloo à l'adolescence et avoir travaillé bénévolement dans la recherche sur les tortues dans les années 1990, Paul a été le porte-parole de la campagne originale pour Ningaloo au début des années 2000 (dans laquelle l'AMCS a joué un rôle clé) qui a renforcé la protection et obtenu l'inscription au patrimoine mondial.

Paul a ensuite dirigé les travaux du WWF-Australie visant à protéger les récifs et les îles offshore de l'exploitation pétrolière et gazière, et a participé aux efforts conjoints qui ont forgé la stratégie de conservation de Kimberley et le plus grand réseau d'aires marines protégées au monde, dans les eaux fédérales australiennes (et en Antarctique). Travaillant en Europe avec le WWF International, Paul a été l'architecte de sa campagne visant à sensibiliser les dirigeants du monde entier à l'urgence de la conservation des océans et au lien avec le climat.

Avant d'assumer le rôle de PDG, Paul était directeur WA chez AMCS et a dirigé l' Protéger Ningaloo campagne pour protéger le magnifique golfe d'Exmouth, Ningaloo de l'industrialisation, et a travaillé sur une série de priorités nationales et australiennes en matière d'océan, de nature et de climat.

Le GO Diving Show aura lieu au Sydney Showground les 6 et 7 septembre

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

