L'archéologie dans l'obscurité et un nouveau CCR

L'archéologie dans l'obscurité des grottes inondées et le nouveau Halcyon Symbios CCR seront les sujets de discussion lors de la plongée technique et de l'expertise en photogrammétrie instructeur l'évaluateur John Kendall se rend sur la scène technique du GO Diving Show ANZ les 28 et 29 septembre.

John est un explorateur spécialisé dans la modélisation 3D sous-marine de sites archéologiques et géologiques. Il a participé à des dizaines d'enquêtes sur des sites de plongée utilisant des techniques photogrammétriques, notamment l'épave du Mars (1564), le MS Estonie (1994), l'épave Panarea III (~ 300 avant JC) et la grotte des ossements, au Brésil (~ 11,000 XNUMX ans).

Il est également Formatrice Évaluateur pour Global Underwater Explorers et siège sur leur Formation Conseil.

Ses interventions sur la Tech Stage seront :

Archéologie dans l'obscurité

John Kendall, instructeur du GUE et expert en photogrammétrie, parlera de l'utilisation de la photogrammétrie pour documenter les sites archéologiques à l'intérieur des grottes inondées. Avec des projets en Europe et en Amérique du Sud, John parlera des défis, ainsi que des résultats impressionnants, de ces projets.

Symbios Halcyon

Halcyon Manufacturing est sur le point de lancer sa nouvelle gamme d'ordinateurs, d'affichages tête haute autonomes et de son nouveau CCR monté sur la poitrine. Avec une communication sans fil sur toute la gamme, venez écouter John Kendall donner un aperçu des nouveaux jouets, ainsi qu'un aperçu du CCR.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.