Plus de 30 stars au programme du GO Diving Show ANZ

Le inaugural GO Diving Show ANZ, qui se déroulera les 28 et 29 septembre au Sydney Showground du parc olympique, vise à présenter le meilleur du monde sous-marin à tous - de ceux qui ont terminé leurs cours d'entrée ou qui y réfléchissent encore, en passant par les plongeurs techniques et recycleurs les plus expérimentés.

Le salon GO Diving Show au Royaume-Uni a attiré plus de 10,000 10,000 participants et couvert 2024 XNUMX m² d'espace d'exposition lors de sa cinquième année en mars XNUMX. La nouvelle version australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau au cours des prochaines années et semble prête à démarrer sur les chapeaux de roue. De plus, l'entrée est entièrement gratuite.

Parmi les nombreuses attractions, 31 animateurs de plongée sont à votre disposition, ce qui vaut la peine d'être entendu pour les visiteurs qui peuvent être partout à la fois. SCÈNE PRINCIPALE vous y retrouverez certains des plus grands noms du secteur : Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley et, en tant que maître de cérémonie, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Le héros d'action Steve a exploré certains des endroits les plus reculés de la planète, porte à la légère sa connaissance inégalée de la faune et du monde naturel et est l'un des présentateurs les plus occupés de la télévision, peut-être mieux connu pour son succès phénoménal Mortel série.

Il a récemment traversé les océans Atlantique, Pacifique et Indien pour filmer Baleine, ayant déjà fait Expédition et requin pour Sky TV, et est apparu dans Notre planète en mutation pour la BBC – une série ambitieuse de sept ans documentant six des écosystèmes les plus menacés de la planète.

Les films passés incluent Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Grottes, Alaska Live, Blue Planet Live et Mondes inconnus. Écrivain prolifique, le livre le plus récent de Steve est Deep Blue – et il a récemment établi un record du monde du temps mis pour parcourir la Tamise à la pagaie.

Jill Heinerth

Jill Heinerth a marché sur la Lune plus que n'en ont visité de nombreux autres sur Terre. Des plongées techniques dangereuses dans les profondeurs de grottes à la nage au milieu d'icebergs géants de l'Antarctique, elle met fréquemment ses compétences à profit en collaboration avec des climatologues, des archéologues, des biologistes et des ingénieurs du monde entier.

Jill a réalisé des programmes télévisés primés pour CBC, National Geographic et la BBC, a été consultante pour des films, a produit des documentaires indépendants et a défendu l'exploration, la conservation sous-marine, le changement climatique et la protection des ressources en eau.

Première exploratrice en résidence de la Société géographique royale du Canada, elle a été la première récipiendaire de la médaille Sir Christopher Ondaatje pour l’exploration et a remporté des bourses de nombreuses institutions prestigieuses, dont l’Explorers Club, qui a décerné le prix William Beebe pour l’exploration des océans.

Les mémoires à succès de Jill s'appellent Dans la planète et le nouveau documentaire Plonger dans l'obscurité : ne cédez jamais à la peur jette un éclairage supplémentaire sur sa vie remarquable – tout comme son apparition à Go Diving ANZ.

Docteur Richard « Harry » Harris

Richard « Harry » Harris a travaillé dans le domaine de l'anesthésie, de la plongée et de la médecine aéromédicale dans le monde entier, et sa passion pour la plongée souterraine, qui remonte aux années 1980, l'a emmené partout dans le monde.

L’intérêt pour les enquêtes sur les accidents et les activités de recherche et de sauvetage a été un thème récurrent – ​​et il a joué un rôle clé dans l’extraction de l’équipe de football junior thaïlandaise du système de Tham Luang en 2018.

Harry s'intéresse particulièrement à la planification, à la logistique et à la physiologie qui sous-tendent l'exploration en toute sécurité des grottes profondes et des épaves. Photographe et vidéaste sous-marin passionné, il se lance désormais également dans le cinéma documentaire.

Liz Parkinson

Un membre du personnel PADI IDC instructeur, apnéiste instructeur-Entraîneur, plongeuse souterraine et cascadeuse sous-marine, Liz a grandi en Afrique du Sud et a déménagé aux États-Unis grâce à une bourse de natation.

Après avoir terminé sa carrière de nageuse, elle s'est lancée dans la plongée sous-marine et en apnée, en se concentrant sur le travail et la conservation des requins. Basée à Los Angeles, elle travaille avec des organismes tels que Shark Angels et PADI Aware, pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la conservation des requins et des océans.

Pour le cinéma et la télévision, elle travaille à la fois devant et derrière la caméra, doublant les acteurs et Formation pour les performances sous-marines.

Pete Mesley

Pete a commencé la plongée en 1990, s'est consacré à plein temps en 1991 et s'est consacré à la recherche, à la recherche, à la plongée et à la photographie d'épaves dans le monde entier, avec plus de 6,000 30 heures d'expérience sous-marine dans une trentaine de pays. Directeur de cours PADI, il est l'un des plongeurs techniques les plus expérimentés de l'hémisphère sud instructeur-formateurs.

Pete a dirigé et participé à de nombreuses expéditions sur épaves profondes, dirige un plongée-voyage Entreprise qui emmène des plongeurs expérimentés vers des sites de plongée spécialisés, il a passé les trois dernières décennies à perfectionner ses images de light painting à longue exposition. Il a également été activement impliqué dans la recherche scientifique sur la plongée.

Anthony « Gordo » Gordon

Gordo est un réalisateur de documentaires avec plus de deux décennies d'expérience professionnelle dans la production et le tournage de tout, depuis la première équipe de sauvetage sherpa au monde sur le mont Everest jusqu'au cyclisme ultra-longue distance et à l'exploration des océans par de nouveaux plongeurs.

Il est également à l'origine d'une campagne d'Aliquam et de Next Generation visant à promouvoir la plongée auprès des jeunes. En plus de parler de son propre travail, les talents de présentateur de Gordo seront mis à l'honneur alors qu'il dirigera la scène principale de Go Diving ANZ.

+ 3 étapes supplémentaires

Outre la scène principale, trois autres scènes accueilleront 25 autres intervenants de haut niveau venus du monde entier, qui discuteront de thèmes inspirants et spécifiquement australiens et néo-zélandais sur la plongée, la plongée technique et photographie sous-marineVoici la programmation telle qu'elle se présente actuellement :

ANZ / STADE D'INSPIRATION : Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

STADE TECHNIQUE : Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

PHOTO ORGANISER: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Fonctionnalités interactives + affichages

Les visiteurs du salon trouveront également une gamme de fonctionnalités interactives conçues pour convenir aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle aux essais de plongée ; un bassin de démonstration pour une gamme d'équipements allant des supports latéraux aux drones sous-marins et aux recycleurs ; des apnéistes, des sirènes et plus encore.

Autour des scènes et des installations se trouveront un large éventail d'exposants, allant des offices de tourisme et des voyagistes aux complexes hôteliers, aux bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organismes de conservation.

Inscrivez-vous pour des billets gratuits

Steve Backshall au salon GO Diving

Il y a beaucoup de stationnement sur place et le Sydney Showground est facile d'accès, avec de nombreuses options de transport.

L'entrée au salon inaugural Go Diving Show est entièrement gratuite, donc si vous êtes susceptible d'être dans la région pendant le week-end du 28/29 septembre, inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour l'événement de plongée incontournable d'Australie en 2024 !

Également sur Divernet : PLONGER : VOUS N'AVEZ MÊME PAS BESOIN D'ÊTRE PLONGEUR, GO DIVING montre la plongée sous-marine en pleine reprise encourageante