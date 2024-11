Des billets 2 pour 1 sont désormais disponibles pour le GO Diving Show

Le GO Diving Show – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et Les billets 2 pour 1 en prévente sont désormais disponibles, représentant un rapport qualité/prix fantastique.

Achetez votre billet avant le 31 janvier 2025 pour 17.50 £ et emmenez votre copain, votre conjoint ou votre meilleur ami avec vous gratuitement ! Ou pourquoi ne pas emmener votre copain non-plongeur avec lui pour qu'il puisse voir toutes les merveilles du monde sous-marin qu'il rate !

En effet, l'offre 2 pour 1 équivaut à ce que chaque billet soit juste £8.75. Et comme toujours, le stationnement est gratuit. Et les moins de 16 ans y vont gratuitement, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !

Le présentateur principal de la scène principale est la star de la télévision, auteur et aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence. Il sera rejoint par Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, par Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, et par le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Photomatons Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, Formation agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.