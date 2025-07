Poisson étrange et merveilleux avec Nigel Marsh

Nigel Marsh est un naturaliste, photographe sous-marin et photojournaliste australien dont le travail a été publié dans de nombreux magazines, journaux et livres, en Australie et à l'étranger, et il sera sur la Photo Scène au GO Diving Show ANZ à Sydney en septembre, pour parler de poissons étranges et merveilleux.

Nigel a beaucoup plongé en Australie, en particulier dans la Grande Barrière de corail et la mer de Corail, ainsi que dans toute l'Asie, l'océan Pacifique, l'océan Indien et Côte CaraïbeSes photographies sous-marines ont également remporté de nombreux concours photographiques internationaux.

Il a écrit plus d'une douzaine de livres sur la plongée, la vie marine et les sujets liés à la mer, y compris des titres pour New Holland, tels que Plonger avec les requins, Australie sous-marine, poissons marins d'Australie et Plongée dans la boue. Nigel dirige également des missions spéciales photographie voyages de groupe vers de merveilleuses destinations de plongée en Australie et à l'étranger.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Obtenez vos billets maintenant!

Les billets pour le GO Diving Show ANZ sont désormais en vente et vous pouvez profiter de Offre early bird 2 pour 1 jusqu'au 9 septembre – vous et votre ami/partenaire/conjoint pouvez nous rendre visite pour seulement $12L'entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins, ce qui en fait une sortie idéale en famille. Le site dispose d'un grand parking et est facilement accessible grâce à de nombreuses options de transport. Notez donc les dates dès maintenant et préparez-vous à un week-end mémorable pour célébrer toutes les formes de plongée.