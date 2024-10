Des images saisissantes d'Endurance dans un documentaire sur deux expéditions

L'épave de l'explorateur polaire Sir Ernest Shackleton figure au panthéon des épaves de navires britanniques emblématiques. Endurance – et un documentaire récemment diffusé en première à Londres couvre non seulement le dernier voyage du navire mais aussi l'histoire de sa redécouverte en 2022, à 3 km sous la glace de l'Antarctique.

Endurance avait embarqué pour l'expédition impériale transantarctique de Shackleton pour traverser l'Antarctique en 1914, mais s'est retrouvé coincé dans la banquise de la mer de Weddell et a coulé le 21 novembre 2015. Pendant plus d'un an après la perte du navire, Shackleton a maintenu en vie son équipage de 27 personnes.

En mars 2022, l'expédition Endurance22, organisée et financée par le Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), ont découvert l'épave et des images remarquablement détaillées ont été obtenues.

Frank Wild, le bras droit de Shackleton, joue avec Sue, l'un des chiens (RGS / Frank Hurley)

Une photographie sous-marine de 2022 révèle une botte autrefois portée par Frank Wild (FMHT)

Mensun Bound, administrateur du FMHT, était le directeur de l'expédition, qui était dirigée par le Dr John Shears, avec Nico Vincent comme responsable sous-marin et le diffuseur historique Dan Snow assurant la narration en direct.

Le film National Geographic Endurance combine des images d'archives méticuleusement restaurées de l'expédition originale avec la quête moderne visant à localiser le navire.

Réalisé par les lauréats des Oscars Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin, et par la nominée aux BAFTA Natalie Hewit, il a été présenté pour la première fois lors du Festival du film BFI de Londres la semaine dernière (12 octobre).

Les projections continuent à cinémas sélectionnés au Royaume-Uni en octobre, avec des questions-réponses en personne avec Snow, et à partir de début novembre Endurance peut être vu sur le la chaîne National Geographic, Disney+ et Hulu au Royaume-Uni.

L'équipage pose sur une échelle avec certains des chiens lors de l'évacuation du navire (RGS / Frank Hurley)

Échelle utilisée par l'équipage de Shackleton (FMHT)

« La sortie du documentaire du National Geographic est une étape importante pour le Trust », a déclaré Donald Lamont, président du FMHT. « En plus de localiser, d’étudier et de filmer l’épave, notre objectif était de faire connaître l’histoire de Shackleton et de son navire aux nouvelles générations.

« Ce sont des histoires de courage et de détermination qui, nous l’espérons, inspireront les gens du monde entier en leur faisant découvrir les qualités de leadership et de persévérance face à l’adversité. Les histoires de ces deux expéditions se déroulent dans l’environnement hostile de l’Antarctique, un continent dont les caractéristiques changeantes nous affectent tous. »

Les membres de l'équipage (de gauche à droite) James Wordie, Alfred Cheetham et Alexander Macklin nettoient le sol en linoléum de la cuisine (RGS / Frank Hurley)

Sur l'épave : le sol en linoléum (FMHT)

En route vers l'Antarctique, comme le souligne le FMHT, Shackleton évita les îles Malouines car il craignait que la Première Guerre mondiale ne le détourne de son objectif. La bataille des îles Malouines se déroulait alors qu'il entrait dans la mer de Weddell le 1 décembre 8.

En 2019, Mensun Bound a dirigé une expédition qui a localisé SMS Scharnhorst, qui avait été coulé lors de cette bataille. Un autre documentaire, Navires perdus – À la recherche de la superflotte du Kaiser, raconte l'histoire de cette recherche.

L'équipage profite d'un festin hivernal à bord de l'Endurance, cinq mois après que le navire se soit retrouvé coincé dans les glaces et quatre mois avant leur évacuation. Ils ont mangé du porc rôti, des pommes cuites, des petits pois en conserve et un pudding aux prunes (RGS / Frank Hurley)

Plaques utilisées par l'équipage (FMHT)

Bande annonce du documentaire Endurance

