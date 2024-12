Décès du réalisateur de films animaliers Stone à 66 ans

La cinéaste britannique Vicky Stone est décédée le 17 novembre, à l'âge de 66 ans. Elle a collaboré de longue date avec son mari Mark Deeble sur de nombreux documentaires d'histoire naturelle célèbres, initialement tournés principalement sous l'eau, mais plus souvent à la surface ces dernières années.

Le couple a vécu et travaillé ensemble en Cornouailles et sur des lieux de tournage à long terme, principalement en Afrique de l'Est, et leurs films auraient été projetés dans plus de 140 pays et vus par plus de 600 millions de personnes.

Les films de Deeble & Stone ont également remporté plus de 100 prix internationaux, dont six Oscars de la faune et un Emmy, pour leur talent artistique et leur narration. Leur production la plus récente, La reine des éléphants à partir de 2020, il a été le premier long métrage à être acheté et publié par Apple, et a remporté un prix Cinema for Peace.

« Pendant près de 45 ans, nous étions inséparables – ensemble presque chaque heure de chaque jour, chaque semaine, chaque mois », a déclaré Deeble le lendemain du décès de sa femme. « Nous avons voyagé loin et nous sommes élevés parce que nous étions une équipe.

« Vicky était déterminée, juste et directe et, au fond, profondément créative. Elle faisait bouger les choses. Ne recherchant pas la célébrité, elle laissait son travail, nos films, parler d’eux-mêmes. »

Exposition aux seiches

Après avoir obtenu une maîtrise au Royal College of Art, Stone a entamé sa carrière avec Deeble en 1983 lorsqu'ils ont réalisé leur premier film ensemble, Yndan An Fala – Vallée sous la mer.

Diffusé à l'international par Survival Anglia en 1984, ce documentaire primé sur l'estuaire de Fal en Cornouailles a marqué la première fois que l'accouplement et la ponte des seiches ont été filmés dans les eaux britanniques. Ce travail aurait contribué à empêcher la construction d'un port à conteneurs dans l'estuaire.

Remarqué à l'époque pour traiter le monde sous-marin de la même manière que celui de la surface en termes de cinématographie et de construction de séquences, le film a été le début d'une association de 20 ans avec Survival Anglia.

Le couple, non seulement des plongeurs expérimentés mais aussi des pilotes, s'est ensuite installé en Afrique de l'Est pour filmer pour la BBC Voilà des dragons (1990) sur les crocodiles du Nil, et un autre film primé intitulé Diable, basé sur des pieuvres géantes. Ces deux documentaires auraient obtenu des chiffres d'audience inhabituellement élevés.

Titres suivants inclus Un petit poisson dans l'eau profonde (sur les cichlidés du lac Tanganyika, réalisé en 1996) ; Conte des marées : la hyène et le gobie, 1998, s'est concentré sur la vie marine côtière dans les régions reculées du nord du Kenya, puis Les marées de Kirawira, à propos d'une rivière à crue soudaine saisonnière dans le Serengeti (2019).

Programmes de sensibilisation

Spécialisés dans les films écrits, réalisés, tournés et produits par eux-mêmes, Deeble et Stone ils vivaient généralement sur place dans la brousse avec de petites équipes pendant environ deux ans pour chacune de leurs productions, élevant leurs deux fils Freddy et Jacca à leurs côtés.

Le couple a toujours affirmé que leur travail était motivé par la conservation et la passion pour le monde naturel. Ils ont élaboré des programmes de sensibilisation et d'éducation autour des films en les traduisant dans les langues locales, en accordant des droits de diffusion gratuits aux pays dans lesquels ils ont été tournés et en coopérant avec des groupes locaux de conservation.

Vicky Stone a perdu la vie après deux ans de lutte contre le cancer. « Elle est morte paisiblement chez elle, contemplant les falaises et l'océan qu'elle aimait tant », a déclaré Deeble.

Également sur Divernet : Colin Doeg : Décès du doyen de la photographie sous-marine, Martin Edge : le plongeur qui a écrit la bible du photographe américain, Stan Waterman : L'homme qui aimait les requins, Le photographe du Titanic Emory Kristof est décédé