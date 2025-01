Les séances de modèles sous-marins viennent d'entrer dans la déco

Un photographe est rentré dans le livre des records avec son modèle heureusement détendu, après une récente séance photo à 50 m de profondeur – et STEVE HAINING est loin d’en avoir fini. Il parle à Steve Weinman de la blague de plongée qui a tourné au drame technique

Ce qui a commencé comme une « petite blague » pendant la pandémie de Covid s'est désormais transformé en une séance de plongée technique complète avec des modèles sous-marins - et avec le soutien d'une équipe technique de Floride, le photographe professionnel canadien Steve Haining et le mannequin Ciara Antoski se sont fermement établis comme détenteurs de records du monde Guinness.

Leur dernière séance photo de modèle sous-marin la plus profonde a eu lieu sur le pont du Hydro Atlantique naufrage au large de Pompano Beach en Floride le 19 décembre et a été vérifié par GWR la semaine dernière, le 8 janvier.

Antoski avait été le modèle d'apnée du modeste et original 6.4 m de profondeur de Haining record du monde tournage en 2021. Elle n'était pas une plongeuse suffisamment expérimentée pour servir de modèle à son deuxième enregistrement elle a tiré à 30 m deux ans plus tard, mais ses plongées, en apnée et en scaphandre autonome, ont beaucoup progressé depuis.

Pour le dernier record, le plongeur technique américain Wayne Fryman était responsable de la sécurité et de l'approvisionnement en air d'Antoski, et son nom apparaît également sur le GWR recommandation.

Le nouveau record de profondeur est de 49.8 m et le temps de plongée total a été de 52 min 14 s. Pour qu'une séance photo soit considérée comme un record du monde, GWR stipule désormais un temps de plongée minimum de 15 minutes avec l'ensemble du matériel de production. Tout temps inférieur à ce temps est considéré comme une simple photographie.

Pour Antoski, la plongée de décembre a été considérablement plus chaude que les précédentes. Haining et son équipe ont compliqué la tâche du modèle en utilisant des sites froids des Grands Lacs, mais les termes du record ne stipulent pas que la mise à mort par hypothermie est une exigence.

« Pas besoin d’aller plus loin »

Steve Haining is not only an underwater shooter but a leading topside professional photographer, cinematographer and film director. He started out photographing rock musicians, athletes and other celebrities before shifting into advertising work and fine-art landscape photography.

Steve Haining

Le record de 2021 a été établi pendant la pandémie de Covid-XNUMX, lorsqu’il avait plaisanté avec son équipe sur la possibilité d’effectuer des missions en surface en portant un équipement de plongée pour respecter les règles canadiennes de santé et de sécurité. « La profondeur n’a jamais été l’intention initiale de ce premier record », dit-il. « C’était plutôt un endroit que j’avais toujours voulu explorer et photographier – et il se trouvait à cette profondeur. »

L'emplacement était le WL Wetmore naufrage dans le lac Huron, mais l'histoire n'a pris de l'ampleur qu'à l'été 2023, notamment sur Divernet, qui a continué à surveiller les tentatives successives visant à battre ce record mystérieux mais intrigant.

En novembre 2023, lorsque l'équipe est allée presque cinq fois plus profondément jusqu'à 30 m pendant une demi-heure sur le lac Huron Niagara II Sur l'épave, le mannequin légèrement vêtu était la plongeuse professionnelle Mareesha Klups, coordinatrice de la sécurité de la plongée et donneuse d'air lors de la première séance photo. Cette fois, Antoski était son mentor en tant que mannequin.

Haining avait ensuite dit Divernet qu'à moins d'entendre parler d'un « endroit incroyable pour tirer à 120 pieds (36 m) ou plus dans des conditions beaucoup plus chaudes, je ne pense pas avoir besoin d'aller plus profondément ! »

Mais d'autres plongeurs s'étaient naturellement intéressés à la compétition pour le record, et il s'avère que Haining avait déjà décidé de continuer avec une approche plus technique peu de temps après. Niagara II tirer.

« Voyons jusqu'où nous pouvons aller » (Steve Haining)

« En fin de compte, on s'est dit : voyons jusqu'où on peut aller », dit-il. « Le premier record était en quelque sorte un accident, mais il a déclenché cette chose où tout le monde se disait : "Oh, je peux le faire !" Quand on a fait celui à 100 mètres, on a eu l'impression qu'avec une grande partie de la communauté des plongeurs, c'était une course vers le fond à 30 mètres.

« Il y avait des gens qui plongeaient à 130 mètres (39 pieds), mais au moment où ils descendaient, ils étaient déjà à leur NDL, donc ils tiraient pendant six ou sept minutes et remontaient en trombe juste pour battre le chrono.

« Nous nous sommes dit que c'était cool que les gens veuillent essayer, mais nous devions mettre la barre un peu plus haut. Nous sommes toujours très occupés, nous voyageons tous, mais nous avions une conversation à ce sujet. »

Les challengers

Le record du monde Guinness a en fait été réinitialisé à 40.2 m dans les eaux plus chaudes des Bahamas, le mois suivant l'effort de 30 m de Haining, bien que la plongée elle-même ait été controversée.

La plongeuse et apnée canadienne Kim Bruneau s'est associée à la photographe chilienne Pia Oyarzun pour modèle en apnée sur le Commerçant maritime tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Une autre offre rapporté en août dernier sur Divernet L'apnéiste autrichienne Christin Gerstorfer et le photographe belge Filip Blommaert ont choisi comme décor le centre de plongée artificiel polonais Deepspot, situé à 45.4 m de profondeur dans une eau à 34°C. Cette affirmation n'a pas été validée par GWR.

Haining et sa femme Molly ont une maison à Orlando, en Floride, ce qui lui permet d'atteindre la côte en une heure pour faire de la plongée, à moins qu'il ne veuille profiter des grottes et des sources intérieures. Il s'est associé à une école de plongée locale et à un centre de trimix Isla Divers, et son équipe étaient désireux de l'aider à innover en organisant une séance photo de mannequins qui impliquerait une décompression.

“So I had this group of divers way more experienced than me that have become my buddies. We’re doing negative-entry dives on shipwrecks with a lot of current and stuff, and I started training with them for this shoot.”

Moins difficile thermiquement que le lac Huron mais toujours froid à l'hélium (Steve Haining)

Ciara (prononcé Sierra) Antoski a rapidement rejoint ce virage technologique. Elle aurait normalement pour objectif de faire des plongées récréatives partout où elle voyageait pour son mannequinat et était déjà une plongeuse plus avancée qu'elle ne l'était en 2021. « Elle a rencontré les gens d'Isla Divers et a passé plusieurs mois avec eux à faire son trimix IANTD et sa gamme étendue et tout ce genre de choses.

« Nous étions déjà en train de nous préparer lorsque nous avons vu que cette fille de Montréal [Bruneau] avait battu notre record. Nous nous sommes dit que nous pouvions y aller tout de suite et la dépasser, mais nous allions lui laisser un peu de temps. » Malgré tout ce que Haining avait dit plus tôt, à savoir qu'il était détendu et qu'il acceptait les défis liés au record, son instinct de compétition avait clairement pris le dessus.

L'Hydro Atlantique

Alors que lui et Antoski travaillaient pour obtenir leurs certifications IANTD Advanced Recreational Trimix, l'équipe a réfléchi à la question de l'emplacement.

« Il y a un naufrage appelé le Saoudite up in the Great Lakes that’s quite deep, so we thought that would be a cool dark one for another challenge,” says Haining. “But then we thought that for all of us in a drysuit or wetsuit the temperature doesn’t really matter until you’re doing your decompression stop, but we’d just be giving the model more pain on top of everything else.

« J'ai commencé à regarder les Florida Keys, mais je voulais une épave relativement intacte - et la Hydro Atlantique « C'est une véritable épave. » La drague de 90 m, construite en 1905, a coulé alors qu'elle était remorquée pour être récupérée en 1987, et se trouve bien au nord des Keys, au large de Boca Raton.

« C'est juste tombé au bon endroit. Il y en a d'autres plus profonds là-bas, mais ils vous mettent directement dans le courant du Golfe, donc nous avons choisi celui-ci parce qu'il a l'air très joli mais c'est aussi un voyage plus sûr. »

Ray Marciano d'Isla Divers serait le plongeur de sécurité de Haining et était bien équipé pour aider à la planification car il connaissait les Hydro Atlantique « C’était la première fois que je faisais ces enregistrements que j’avais un expert sur le site de plongée spécifique qui pouvait vraiment m’aider », explique Haining.

Marciano utilisait un recycleur, tout comme un autre plongeur d'Isla, Doug Vanderbilt, en réserve au cas où Fryman devrait sauter en parachute ou si Haining avait besoin d'aide supplémentaire. Il aidait également à installer l'assortiment de torches de spéléologie utilisées comme lumières de repère pour redonner des couleurs à la peau d'Antoski.

« Quand nous descendons, elle détient l'information » (Steve Haining)

Mareesha Klups, taking a break from film stunt work, would this time be the rescue diver, observing from no-deco depths in case rapid emergency intervention should be needed. Having been both air-supplier and model, she taught Fryman all he needed to know as Antoski’s direct support.

« Nous avons fait toute une série de plongées d’entraînement pendant les deux semaines précédant la tentative », explique Haining. L’eau agitée a retardé la séance photo d’un jour jusqu’au 19 décembre, date à laquelle lui et Marciano ont effectué une plongée de reconnaissance semi-rebondie le matin. C’était sa première fois sur le Hydro Atlantique.

Sur l'épave

Ils ont amarré l'épave et ont mis quelques bouteilles d'oxygène sur la ligne. Un requin-tigre rôdait dans les parages, mais lors de la plongée de l'après-midi, ils n'ont vu que quelques barracudas.

« Il s’agissait simplement de voir les parties de la structure que j’avais vues sur toutes les photos », explique Haining. « Certaines parties de l’épave étaient celles que j’avais choisies en premier lieu mais qui s’étaient effondrées, ce qui a dû se produire juste après l’ouragan. » Il s’agissait de l’ouragan Milton, en octobre dernier.

Le plan initial était de filmer vers la poupe avec la timonerie en arrière-plan, mais elle s'est partiellement effondrée sur le côté, laissant derrière elle de nombreux débris. « Il n'y avait pas d'endroit où je pouvais vraiment la placer, alors nous sommes allés vers la proue à bâbord et c'est devenu le plan principal, avec une partie de cette structure qui apparaissait derrière elle. »

La température de l'eau était de 24°C, ce qui serait doux pour Antoski après 7°C dans le lac Huron. « Lorsque nous avons trouvé l'endroit pour cette plongée de reconnaissance, j'ai pu lui montrer sur une photo où nous allions être - c'est l'arrière-plan, mon appareil photo a cette lumière, alors soyez attentif, concentrez-vous sur ce côté de votre corps parce que je vais photographier de cette façon.

« Quand on descend, elle a les informations et sait déjà comment bien poser, ce qui me facilite beaucoup la tâche. »

Pour le tournage, Haining a utilisé un appareil photo Fujifilm X-H2S avec un objectif grand angle – « Je photographie toujours en grand angle sous l'eau pour obtenir plus de structure en arrière-plan » – avec des lumières Light & Motion et un Ikelite en guise de secours.

Les gaz étaient assez simples. « Le plan initial était de faire du nitrox 32 à 100 pieds (30 m) et de passer à 21/21 pour le tournage, puis de changer sur le chemin du retour pour avoir 100 % d'O 2 à 20 pieds (6 m), mais nous avons fini par abandonner le nitrox et aller à 21/21 tout le long. »

Gelée bienvenue

La plongée a mal commencé pour Haining. Alors qu'il effectuait son entrée négative, le lien de la caméra sur son sidemount s'est cassé. Alors qu'il portait son appareil photo en bandoulière et essayait de le réparer, une méduse qui passait par là lui a piqué la main. Vanderbilt a vu la scène et a essayé de le rattraper pour l'aider, mais Haining avait tout refixé lorsqu'il a atteint le sommet de l'épave.

Après cela, la séance photo s'est déroulée sans accroc. Antoski portait deux 80 en aluminium sur son dos pour monter et descendre et avait 7 kg de poids sur sa ceinture de poids dissimulée. « C'était la quantité parfaite, car si vous regardez la vidéo, il y a des moments où vous pouvez la voir se soulever en respirant à fond, mais le poids la fait quand même redescendre. Cela semble facile, mais ce n'est pas le cas. »

« On ne va pas au prochain endroit ? » (Steve Haining)

Haining avait prévu de se déplacer de l'emplacement initial vers un deuxième emplacement de l'autre côté de l'épave présentant un cadre de porte intact, mais après avoir pris les photos dont il avait besoin, il a décidé de ne pas le faire.

« Nous avions le gilet de sauvetage de Ciara très lâche, sans sangle d'entrejambe, car elle avait besoin de pouvoir en sortir très rapidement. Il s'agissait donc de savoir si nous devions le remettre en place, alors qu'elle respirait beaucoup, et la guider jusqu'à l'autre côté avant de devoir revenir jusqu'au milieu du bateau où nous nous étions amarrés.

« Nous allions perdre 15 minutes juste pour l'amener là-bas et l'installer, alors je me suis dit : continuons à filmer à cet endroit.

« Nous avons dépassé de loin le temps prévu et Ciara s'est éclatée. Alors que nous terminions, vous pouvez la voir sur la vidéo demander : « On ne va pas au prochain spot ? »

« Quand on lui dit qu'on va faire une dernière photo avant de remonter, elle demande : "Pourquoi avez-vous annulé la plongée ?" Je ne pense pas qu'elle se soit rendu compte du temps qu'elle avait passé là-bas.

« Le dernier O 2 La décompression a duré environ 16 minutes et nous avons attendu que tout le monde soit dégonflé, sauf Ciara, parce qu'elle était en combinaison et quand on respire de l'hélium, on a froid. Donc dès qu'elle est dégonflée, ils l'ont laissée remonter.

Studio dans le ciel

« Au final, la journée s'est déroulée sans encombre », explique Steve Haining. « C'était la première fois dans l'histoire qu'une séance photo se déroulait au-delà de la limite de décompression : pas une photographie mais une mise en scène avec des lumières et un modèle sans scaphandre, donc c'est vraiment cool. »

« La barre est placée ici et nous avons été les premiers à la repousser aussi loin, c'est donc formidable d'avoir un record définitif. On dirait que nous avons lancé une compétition vraiment cool. »

So is that it? There is no hesitation: “I’ve talked with Isla Divers about us challenging our own record – I won’t say to what extent but pretty significantly. If somebody else does beat it now that’s awesome because I know how much work it was for us. It was months of planning, even more months of training and practice runs, so they’ll deserve it.”

Pour le moment, pour Haining, il s'agit de plongées amusantes dans les Florida Keys avec les gars d'Isla, portant une caméra pas plus grosse ou plus distrayante qu'une GoPro.

Mais il avait également évoqué un défi « d'altitude » dans le passé, et lorsque je lui demande des renseignements, il semble que Ciara Antoski soit la force motrice de cette trajectoire ascendante.

Son petit ami pilote un parapente et elle a l'ambition de devenir mannequin tout en étant suspendue à ce dernier, avec Haining et sa caméra sur un paramoteur, et une équipe d'éclairage sur le leur, installant un « studio dans le ciel » pour établir le record de séance photo de mannequin le plus élevé.

« J'ai dit que s'ils parvenaient à trouver une solution, je serais partant et nous y parviendrions », m'a dit Haining. « Guinness a demandé : « Allez-vous viser le record le plus élevé ainsi que le record le plus bas ? »

« Je serai toujours prêt à relever un défi, mais d'un point de vue logistique, je sais ce que c'est que d'être sous l'eau, mais je ne sais pas grand-chose de ce que c'est que de tomber du ciel ! »

