Des photos des Maldives marquent le mois de la plongée féminine OBLU

En avril de cette année Divernet envoyé photo-le journaliste Richard Aspinall s'est rendu dans l'atoll de Malé Nord des Maldives pour goûter aux expériences sous-marines disponibles lors de son séjour au complexe OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO et en utilisant son centre de plongée TGI Maldives.

Divernet a dévoilé une exposition des résultats photographie pour coïncider avec la célébration de la Journée de la plongée féminine PADI 2025 le 19 juillet - un événement prolongé par le complexe en un mois entier de plongée féminine, avec une gamme d'expériences basées sur la plongée sous-marine avec bien-être.

Les photoLa galerie sert également de plateforme pédagogique pour les plongeurs et les snorkeleurs sur les moyens de protéger les récifs coralliens, explique le complexe hôtelier. L'exposition a été inaugurée par sept femmes journalistes internationales et TGI Maldives Greta Marcelli, responsable des opérations.

(OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

Basé dans les frontières écossaises, Richard Aspinall a été formé en écologie et en biologie de la conservation et a travaillé dans la conservation de la faune et la gestion du patrimoine.

Des murènes fascinantes et des majestueux requins à pointe blanche aux tourbillons vibrants du vivaneau à ligne bleue et du baliste clown, ses photographies offrent une fenêtre vivante sur les écosystèmes coralliens florissants qui entourent Helengeli - comme on peut le voir dans ses Divernet article Pourquoi je ne me lasse jamais des Maldives, qui est apparu pour la première fois en juin.

(OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

Contribution exceptionnelle

L'année dernière, le complexe OBLU Helengeli est devenu le premier bénéficiaire PADI's Outstanding Contribution to Female Diving Award lorsqu'il a accueilli 10 femmes journalistes du monde entier pour découvrir la plongée sous-marine dans le cadre de la Journée de la plongée féminine 2024 - l'inspiration du Mois de la plongée féminine.

« Il y a quelque chose de magique à Helengeli », déclare Alain Trefois, directeur général du complexe. « La vie marine est incroyable et l'énergie qui se dégage de ce lieu est incomparable. Cette exposition, conçue avec soin par notre équipe, capture magnifiquement cet esprit, alliant merveilles océaniques et sentiment d'émancipation. »

« Nous adressons nos plus sincères remerciements à Richard Aspinall et Divernet pour leurs images époustouflantes et leur collaboration pour donner vie à cette exposition. »

(OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO est un complexe hôtelier 4 étoiles proposant 153 villas et suites sur la plage et sur l'eau, réparties en huit catégories. Les plongeurs peuvent lien ici pour réserver directement et bénéficier de 20% de réduction.

COULEURS D'OBLU, qui fait partie d'Atmosphere Hotels & Resorts, couvre quatre complexes hôteliers des Maldives : OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli et OBLU XPERIENCE Ailafushi.

