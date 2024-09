Colin Doeg : Décès du doyen de la photographie sous-marine

Le distingué pionnier britannique est décédé à l'âge de 96 ans, laissant un héritage à photographie sous-marine C'est difficile à surestimer, dit STEVE WARREN

Né le 23 janvier 1928, Colin Doeg était un jeune reporter pendant la Seconde Guerre mondiale et s'est tourné vers le journalisme à plein temps après avoir terminé son service national en Égypte.

Après un essai de plongée en France au début des années 1960, il voit immédiatement une opportunité de vendre des photos sous-marines et des articles de fond à la presse nationale. Ainsi, à son retour, il rejoint la branche londonienne du British Sub-Aqua Club et commence à prendre des cours de plongée. leçons.

À cette époque, alors qu'Aqualunging n'avait qu'une décennie à peine, il était déjà un photographe terrestre accompli, avec un intérêt particulier pour la photographie de sports de compétition.

Avec le futur président du BSAC, Mike Busuttilli, et deux autres plongeurs, Colin a formé un consortium qui transporterait leur bateau pneumatique et leur moteur hors-bord sur des chemins sinueux pour explorer les eaux au large des côtes britanniques alors non plongées.

En tant que photographe sous-marin travaillant sur pellicule, Colin traitait les négatifs sous des toiles dans les campings.

En plus de fournir ses photos aux journaux et aux magazines, il entre dans le marché émergent photographie sous-marine des compétitions organisées par des magazines de plongée et des clubs de plongée, y compris les conférences fondées par Brighton & Worthing BSAC en 1959 qui ont prospéré jusqu'à la fin des années 80 après un partenariat avec plongeur magazine.

En ligne : Couverture pour Triton (qui devint plus tard plongeur) en 1965

Bébé merlan, 1966

La communauté des plongeurs était encore très restreinte et les photographes sous-marins en constituaient une infime minorité. Ils étaient également déconnectés les uns des autres, dispersés à travers le Royaume-Uni – mais une erreur fortuite allait tout changer.

Images erronées

À la suite d'un concours, lorsque les photographies furent rendues, Colin reçut par erreur celles d'un autre concurrent. Il obtint l'adresse de ce photographe et se chargea de les lui remettre en mains propres.

L'autre entrant a ouvert sa porte d'entrée, les deux ont commencé à parler et, paraît-il, ils étaient devenus si absorbés que des heures plus tard, ils étaient toujours sur le porche.

L'autre plongeur était Peter Scoones, alors imprimeur à Fleet Street, mais destiné à devenir l'un des meilleurs et des plus récompensés cinéastes de télévision sous-marine de sa génération.

Les deux hommes se mirent à apporter le photographie sous-marine communauté ensemble. En 1967, ils ont cofondé la Société britannique des photographes sous-marins dans leur ville natale de Londres, et BSoUP ont entamé une période soutenue d'innovation qui a été reconnue pour son succès dans le monde entier.

Peter, ainsi que les premiers membres Tim Glover et Geoff Harwood, qui travaillaient tous deux pour Kodak à l'époque, ont apporté des solutions d'ingénierie imaginatives pour améliorer les boîtiers sous-marins, les optiques et les stroboscopes de l'époque.

Les pionniers réunis : Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith et Colin Doeg au London International Dive Show en 2014

Cela a été crucial pour surmonter les problèmes de visibilité très faible et de faible luminosité courants chez les plongeurs britanniques. Sans leurs avancées techniques, les progrès créatifs qui ont fait progresser l'art de la plongée photographie sous-marine n'aurait pas été possible.

Bien que les membres du BSoUP soient extrêmement compétitifs, ils étaient aussi, paradoxalement, enthousiastes à l’idée de partager des idées pour le bien collectif. Colin était l’un de ceux qui écrivaient fréquemment pour transmettre aux autres des conseils durement acquis dans des colonnes de magazines de plongée.

En 1972, Kendall McDonald a été rejoint par Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith et John Lythgow dans la co-écriture Observation des poissons et Photographie pour aider les autres à progresser.

Observation des poissons et Photographie

Colin a continué à se produire en tant que photographe sous-marin de compétition jusqu'à ce qu'une crise de zona l'oblige à interrompre sa carrière dans les années 1980. À ce moment-là, il avait accumulé une impressionnante collection de médailles, remportant même le titre de photographe sous-marin de l'année à Brighton en 1968.

Ce qui rendait cette réussite si révélatrice, c'est que Colin avait remporté une compétition internationale avec un portfolio réalisé exclusivement dans les eaux britanniques. Cela s'ajoutait au fait d'être nommé Photographe amateurPhotographe sportif de l'année.

Le photographe sous-marin de l'année 1968 reçoit son prix des mains du président de la BSAC, Harry Gould

Colin a été le premier à photographier un requin pèlerin dans la nature. Il a également travaillé en étroite collaboration avec son vieil ami David Bellamy sur un projet de recherche sur le varech et a siégé au comité principal de la Marine Conservation Society pendant plusieurs années, ainsi qu'au groupe MCS du sud-est dans les années 90.

L'écologiste et personnalité de la télévision David Bellamy avec Colin Doeg (Steve Warren)

Après avoir quitté le journalisme d'information pour travailler dans les relations publiques, il a joué un rôle déterminant dans la création des célèbres publicités PG Tips pour les chimpanzés de la marque de thé Brooke Bond.

Colin a également retrouvé Kendall, lui-même journaliste, lors d'une promotion pour Brooke Bond en 1974. « La mer – notre autre monde » était une campagne marketing qui encourageait les ventes de thé en plaçant l'une des 50 cartes illustrées dans chaque boîte.

Des cartes de collection de plongée étaient fournies avec chaque boîte de PG Tips. Quelqu'un a-t-il déjà eu les 50 cartes ?

Chaque carte couvrait un pan de l'histoire de la plongée et pouvait être rassemblée dans un album à 5p contenant des informations supplémentaires sur la plongée et une publicité pour le BSAC, avec lequel Colin était associé depuis longtemps - même si ses pratiques ne correspondaient pas toujours à ses inclinations de photographe sous-marin. Il a fourni la photo de couverture du manuel du club de 1970.

Manuel BSAC en 1970 avec une couverture de Colin Doeg Le guide Guinness de la vie sous-marine

En 1975, Colin a été embauché comme conseiller technique pour la version anglaise de Le guide Guinness de la vie sous-marine par les plongeurs français Christian Petron et Jean-Bernard Lozet.

En 1997, il a cofondé Visions in the Sea photographie sous-marine Cette conférence s'est déroulée chaque année pendant 10 ans, avec Colin comme maître de cérémonie, et a accueilli des présentateurs célèbres tels que David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW et Douglas David Seifert.

David Doubilet dédicace son livre Visage de poisson pour Colin, dont il cite les articles sur la photographie sous-marine comme une inspiration personnelle (Warren Williams)

En 2002, Colin a reçu le premier prix Visions in the Sea pour ses contributions exceptionnelles à la photographie sous-marine, et lors du salon de plongée de 2017, Paul Rose lui a remis un plongeur Magazine Prix ​​de la reussite de vie.

Colin Doeg avec son Lifetime Award décerné par Diver au salon de plongée de Birmingham 2017 (Steve Warren)

Pour célébrer cette distinction, le caméraman sous-marin Dan Beecham, connu pour des séquences telles que la carangue mangeuse d'oiseaux dans Blue Planet 2, a écrit : « Quand je repense aux défis auxquels des visionnaires comme vous ont dû faire face, je suis rempli à la fois d'un sentiment d'envie écrasant de ne pas avoir fait partie de ces jours de découverte et d'innovation, mais aussi bien sûr d'appréciation.

« Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui en termes de production d’images et de films d’histoire naturelle sans toute l’ingéniosité, la prise de risque et la détermination de votre génération de pionniers. Vous faites et ferez toujours partie de la force vitale qui forme notre connaissance collective de la création d’images sous-marines ».

Colin Doeg coupe le ruban pour ouvrir un centre de photographie sous-marine Formation se déroulant dans l'Essex en 2009 (Steve Warren)

En janvier dernier, la présidente du BSoUP, Nur Tucker, a remis à Colin un prix pour l'ensemble de sa carrière en photographie sous-marine au nom de la société.

Prix ​​BSoUP pour l'ensemble de sa carrière en photographie sous-marine 2024 (Nur Tucker)

En annonçant la nouvelle de son décès aux membres, Nur a écrit : « Colin était une figure pionnière dans la communauté de la photographie sous-marine, connu pour sa passion, son dévouement et ses contributions à l’art et à la science de capturer les merveilles sous les vagues avec l’équipement qu’il a construit. Son leadership au sein de BSoUP a contribué à façonner l’organisation et a inspiré d’innombrables photographes. »

Toujours prêt à aider Nicky Martinez avec le tuyau double de Colin Malgré toutes ses réalisations, Colin Doeg aurait pu légitimement revendiquer sa place de premier parmi ses pairs, mais il est toujours resté effacé et modeste. Il y a six ans, Nicky Martinez avait décidé d'intégrer l'université de Falmouth pour étudier l'histoire naturelle, la photographie sous-marine et la réalisation de films. Mais il manquait de confiance dans le portfolio qu'il avait constitué pour sa candidature. Huit décennies plus tard, il rencontre Colin, qui lui assure qu’il a un véritable talent. Nicky gagne sa place et Colin lui écrit : « Continue à rêver, Nicky. Sans rêves, nous ne sommes rien. Le monde est à toi et tu as déjà accompli tant de choses. Les rêves peuvent devenir réalité. » « Aucune question n’était trop stupide ou personne trop insignifiante pour qu’il puisse partager ses expériences avec lui », explique le jeune photographe. « Cet homme modeste et humble était prêt à écouter et à partager toutes ses connaissances avec un jeune de 18 ans surexcité qui essayait de faire carrière dans la photographie sous-marine. « Mais moi et beaucoup d’autres sommes d’accord pour dire que notre rencontre avec Colin a eu un impact énorme sur nos vies et je le remercie pour cela. Il va vraiment me manquer. »

Également sur Divernet : Abattre les murs pour une meilleure vue, Le génie technique de Peter Scoones, Moments seniors, The History Boys