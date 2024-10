Décès de Jordan Klein, pionnier de la plongée dans les films de James Bond

Le directeur de la photographie Jordan Klein Sr, décédé le 1er octobre à l'âge de 98 ans, était surtout connu pour son travail sous-marin révolutionnaire sur de nombreux films de James Bond, notamment Thunderball, pour lequel il a remporté un Oscar. Il était également un photographe sous-marin accompli, un ingénieur et un inventeur.

Klein est né à Cleveland, dans l'Ohio, le 1er décembre 1925, mais il a déménagé très jeune avec sa famille à Miami, en Floride, l'État dans lequel il a passé une grande partie de sa vie - il est décédé dans sa ville natale d'Ocala. En 1938, il s'est intéressé à la plongée.

Klein a participé à l'action avec la Marine dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et faisait partie depuis trois jours de la première vague à frapper le Japon lorsque les bombes atomiques ont été larguées.

Après la guerre, il a emprunté de l’argent pour acheter et transformer un PT boat de la Navy en ce qui aurait été l’un des premiers bateaux de plongée à Miami Beach, et a également ouvert l’un des premiers magasins de plongée. « Tout le monde pensait que j’étais fou », a-t-il déclaré. « Personne ne va vous payer pour les emmener faire de la plongée avec tuba ou de la plongée sous-marine sur un bateau ! »

Il a également modifié un vieux compresseur pour démarrer une entreprise appelée Mako Compressors et répondre à ce qu'il était convaincu d'être l'industrie émergente de la plongée sous-marine.

Le travail sous-marin de Klein sur Thunderball lui a valu son premier Oscar

Goldwyn appelle

Samuel Goldwyn de MGM a vu une VIE magazine Il raconte à Goldwyn les activités de plongée de Klein et lui demande s'il peut construire un caisson sous-marin pour l'un des grands appareils photo Mitchell de son studio. Il fait croire à Goldwyn qu'il a déjà une expérience photographique, tout en pensant : « Je sais lire et il y a une bibliothèque au bout de la rue ! »

Sa carrière au cinéma naîtra de cette connexion, lorsque le producteur Darryl Zanuck lui proposera le rôle d'ingénieur sous-marin et de caméraman sur Leagues Under the Sea 20,000.

Klein a conçu et construit des boîtiers d'appareil photo en utilisant initialement des plaques de laiton et d'argent, et a continué à fournir une protection sous-marine pour des marques telles que Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica et stéréo, englobant tout, des appareils photo 35 mm aux caméras de cinéma 8 mm et 16 mm, non seulement pour les professionnels mais aussi pour les plongeurs amateurs.

Promouvoir ses caissons pour appareils photo

L'un de ses produits était un boîtier d'appareil photo sous-marin en plastique, dont il prétendait qu'il s'était vendu à 19,000 XNUMX unités dans les magasins Woolworth.

Klein a participé à certains des premiers films sous-marins à succès et a travaillé au cours de sa vie sur 78 longs métrages et de nombreuses séries télévisées.

En tant que directeur de l'ingénierie sous-marine et caméraman sur Thunderball il a construit tous les véhicules sous-marins, mis en scène les scènes de combat et tourné de nombreuses séquences sous-marines, remportant conjointement un Oscar pour la conception et la construction des accessoires, des décors et des effets spéciaux.

Des années plus tard, en 2001, il recevra un Oscar pour la meilleure réalisation technique, une reconnaissance de ses efforts pionniers dans le développement et l'application de boîtiers de caméra sous-marine pour les films.

Le CryoLung

En 1967, Klein a développé avec Jacques Cousteau un appareil respiratoire à oxygène liquide qu'ils ont appelé le CryoLung, conçu pour soutenir un plongeur trois à quatre fois plus longtemps qu'un équipement de plongée conventionnel.

Il a également réalisé et filmé des films d'information, des films promotionnels et des documentaires, comme les émissions télévisées sur les requins qu'il a réalisées avec son fils Jordy à partir de la fin des années 1980. À titre récréatif, il était aviateur, pilote de course automobile et de bateau ainsi que plongeur.

Travailler avec des animaux

Parmi les autres films connus sur lesquels Klein a travaillé, on trouve : La créature du lagon noir, Les Aquarians, Flipper, On ne vit que deux fois, Vivre et laisser mourir, Ne jamais dire jamais, Le jour du dauphin, Splash, Les dents de la mer, Cocoon, The Abyss et Triangle des Bermudes.

Les séries télévisées comprenaient la série influente et de longue date Chasse en mer de 1954 à 1963, L'homme qui valait trois milliards, Chips, Miami Vice, X-Files et et Quête maritime.

