Une autre journée dans la vie d'un instructeur de photographie sous-marine

À quoi ressemble le travail de plongeur professionnel indépendant ? Lisa Collins est une référence incontournable. photographie sous-marine instructrice à Grand Cayman, mais sa route depuis le Royaume-Uni n'a pas toujours été facile, comme elle l'explique

« Waouh ! Tu fais quoi ? Ça doit être un métier de rêve ! » J'entends ça si souvent – ​​presque chaque semaine – que je l'ignore et réponds machinalement : « Oui, j'ai beaucoup de chance ! »

Mais assis ici à écrire ceci, avec un ciel bleu parfait, entouré de plantes tropicales et la belle mer calme et claire à quelques centaines de mètres, je prends le temps de vraiment réfléchir à ma vie en tant que photographie sous-marine instructeur.

Je me souviens être entré dans la boutique Ocean Optics du Strand à Londres il y a près de 30 ans, très nerveux mais excité à l'idée d'acheter mon premier appareil photo sous-marin. J'étais loin de me douter à l'époque de l'importance que ce jour allait avoir pour mon avenir.

Après avoir obtenu mon diplôme de plongeur PADI Open Water à la carrière de Thurrock dans l'Essex, j'avais décidé que j'aimerais montrer à mes deux jeunes filles la beauté du monde sous-marin lorsque nous partirions en vacances.

Steve Warren, d'Optics, m'a vendu mon premier appareil photo et m'a rendu accro. Plongée et photographie sous-marine c'est très vite devenu une addiction, avec des vacances décidées en fonction des endroits où je pouvais plonger dans les eaux les plus claires, les plus chaudes et avec beaucoup de vie marine.

Lisa a acquis des compétences lors d'un cours d'instructeur INON UK

Avance rapide de 15 ans – après avoir eu la chance de voyager et de plonger partout dans le monde, augmentant mes compétences et mes connaissances en photographie sous-marine, J'ai passé l'INON UK Photographie sous-marine cours suivi par son instructeur et a commencé à enseigner la matière au Royaume-Uni.

J'ai aussi eu mon PADI Ressources Photographie sous-marine J'avais obtenu une qualification d'instructeur, mais j'ai découvert que le cours m'avait appris davantage sur la plongée avec un appareil photo que sur la prise de photos sous l'eau, un sujet abordé par les cours INON UK.

De nombreux clients demandaient des cours plus longs et des techniques plus avancées, j'ai donc commencé des ateliers à l'étranger, avec des voyages en Égypte, à Lanzarote, aux Philippines et en Indonésie, tout en travaillant dans un emploi « normal » dans une université du Surrey.

On me disait régulièrement que « les photographes sous-marins ne gagnent jamais assez d'argent pour travailler à temps plein ! ». J'étais déterminé à prouver un jour à ces sceptiques qu'ils avaient tort, d'une manière ou d'une autre.

J'ai déraciné ma vie

J'enseignais photographie sous-marine Je travaillais à temps partiel au Royaume-Uni, mais j'avais envie de plus, alors quand on m'a demandé de déménager aux îles Caïmans pour rejoindre l'église Cathy Photo Centre comme l'un de ses photographie sous-marine instructeurs, il m'a fallu à peine une journée pour décider de déraciner ma vie et celle de mon partenaire et pour que nous déménagions là-bas avec un contrat de trois ans.

Enfin, mon rêve de travailler à temps plein en tant que photographie sous-marine l'instructeur s'est réalisé !

Site de plongée depuis le rivage à Grand Cayman

En réalité, une fois installé au Photo Centre, réputé depuis des années comme l'un des meilleurs endroits des Caraïbes pour apprendre photographie sous-marineJ'enseignais aux étudiants quelques fois par semaine, mais je passais la plupart de mon temps à travailler dans la boutique, à vendre photo Matériel.

Situé au Sunset House Hotel au sud de la capitale des îles Caïmans, George Town, tous mes cours ont été dispensés sur le magnifique récif de la maison, pendant les heures d'ouverture du magasin.

Après une heure ou deux d'enseignement en classe, mon élève et moi procédions à une plongée à terre au cours de laquelle je leur enseignais sous l'eau à l'aide d'une ardoise blanche.

Mon cœur battait fort quand je regardais mon emploi du temps et que je réalisais que j'avais un cours ce jour-là. Ma passion pour photographie sous-marine Et partager ces connaissances m'a rendu si heureux. Et le faire dans les eaux claires et chaudes des Caraïbes a rendu l'expérience encore plus spéciale.

Lisa (à droite) enseigne dans une salle de classe

Puis la Covid est arrivée. J'ai déménagé à Grand Cayman en juin 2019, et en mars 2020, l'île était fermée aux visiteurs. S'en est suivie une longue période de fermeture de 18 mois.

Heureusement, j'étais responsable marketing et j'ai pu former des clients locaux et internationaux via Zoom. Nombreux sont ceux qui, ne pouvant pas plonger, ont opté pour la terre ferme. photographie, et j'ai réservé des cours avec moi pour apprendre à photographier des paysages, des oiseaux, des insectes et des fleurs.

L'industrie de la plongée a été fermée de force pendant six mois, mais une fois rouverte, j'ai pu enseigner à de nombreux plongeurs locaux photographie sous-marine.

Un groupe d'entre eux a fondé CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), qui est toujours en activité. J'étais ravi de pouvoir leur transmettre mon savoir.

Désormais, chaque week-end et parfois même en soirée en semaine, vous pouvez trouver des photographes sous-marins se rassemblant sur la plupart des sites de plongée à terre de Grand Cayman, partageant leurs découvertes de la vie marine de la journée.

Beaucoup plongent en groupes de quatre à six, à la recherche de macro-créatures dans les plaques d'algues qui poussent sur les fonds de sable blanc de certains sites de plongée, l'idée étant « plus il y a d'yeux, mieux c'est ».

Super macros photographie sur une parcelle d'algues

Je suis très attaché à une bonne flottabilité et à l'observation des photographie sous-marine l'étiquette et j'enseigne cela à mes élèves, c'est donc formidable de voir cela se produire lorsque je plonge avec un « pack ».

De l'autre côté

Une fois les îles rouvertes aux visiteurs, la situation est revenue à une relative normalité. Mon contrat arrivant à échéance, j'ai commencé à réfléchir à la manière d'enseigner davantage et mieux. Heureusement, un Caïmanais m'a contacté pour créer une entreprise proposant tous types de cours. photographie.

L'objectif principal de Capture Cayman Ltd serait l'enseignement photographie sous-marine, mais avec de la terre photographie et des séances photo en parallèle. J'ai un partenaire, mais je travaille seul, ce qui me donne beaucoup plus de liberté pour enseigner quand et où je veux, et selon les demandes de mes élèves.

N'étant pas coincé dans une boutique, ni limité à ses horaires d'ouverture et à un seul site de plongée depuis le rivage, j'étais libre de développer mes activités. Ayant plongé pendant mon temps libre, je savais que certains sites de l'île offraient une topographie et des sujets différents, ce qui me permettait d'offrir aux clients une expérience bien plus complète.

Des magnifiques récifs aux passages et cavernes, en passant par les raies pastenagues, les tortues et les raies aigles, jusqu'à la vie macro extrême, aux épaves et aux statues sous-marines, Grand Cayman a beaucoup à offrir aux photographes sous-marins - dans des conditions faciles avec ses eaux chaudes et claires.

Récif coloré aux îles Caïmans

J'ai maintenant des clients qui viennent chaque année, certains plusieurs fois par an, passer une semaine à prendre des photos sous-marines avec moi.

Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, des techniques à peaufiner, des sujets variés à identifier et du matériel dernier cri à maîtriser. Parfois, il s'agit simplement d'aider à l'éclairage et à la mise au point. Une autre demande fréquente concerne les cours de post-traitement, l'apprentissage de l'amélioration des photos avec Lightroom ou Photoshop.

Un client vient du Canada pendant trois mois chaque hiver en tant que « snow-bird », évitant le froid extrême pour profiter du climat parfait des îles Caïmans et réservant 3 à 5 cours avec moi par semaine.

Il a commencé avec moi il y a quatre ans avec un appareil photo compact, puis a évolué vers un reflex numérique haut de gamme avec différents objectifs et stroboscopes.

L'hiver dernier, nous avons passé une grande partie de nos plongées à observer des créatures et à prendre des photos macro avec un snoot. J'apprends presque autant que mes élèves. Les photos sous-marines de Jay Goldman prises cette année. peut être consulté ici.

Pas de pression

Je comprends l'importance des techniques pédagogiques et j'essaie d'enseigner de manière conviviale et informative, sans submerger les étudiants de termes techniques. D'après mon expérience, beaucoup d'étudiants souhaitent simplement prendre des photos toujours de qualité, et j'essaie de leur simplifier la tâche et de leur expliquer le cours de manière à ce qu'ils puissent s'en souvenir et l'utiliser plus tard.

Il n'y a aucune pression pour obtenir la perfection photo quand j'enseigne – après tout, vous pouvez avoir un enseignement techniquement parfait photo C'est terrible, car la composition n'est pas bonne. Ce que j'enseigne, c'est de produire des photos toujours agréables à l'œil, qui satisfont mes élèves.

Il est essentiel de comprendre le niveau de compétences et la progression des élèves : chacun acquiert les compétences à des rythmes différents, et c'est tout à fait normal. Aucune pression.

Les îles Caïmans abritent de nombreuses tortues

Photographie sous-marine Il s'agit de profiter de la plongée en toute détente et de créer des souvenirs à partager. Ce n'est pas qu'une question de compétition ou de savoir qui a l'appareil photo le plus puissant et le plus performant. Chaque élève est différent, mais s'ils repartent tous de mes cours avec des photos qui les rendent heureux, alors je suis heureux.

En général, je peux choisir parmi sept sites de plongée depuis le rivage, dont un que je peux presque toujours visiter, sauf en de rares occasions où le vent du nord-ouest amène des vagues sur le rivage. Après avoir discuté avec mes clients de leurs envies, je vérifie généralement les conditions et je choisis le site le plus adapté en fonction des sujets, de la visibilité et du courant.

Travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, du petit matin aux plongées nocturnes, sept jours sur sept, offre la flexibilité nécessaire pour optimiser les cours en fonction des horaires des étudiants.

Si nécessaire, je les accompagne également en plongée en bateau et collabore avec des organisateurs de plongée locaux, eux-mêmes photographes sous-marins, afin de garantir les meilleurs sites possibles. Cela me permet de plonger en eaux noires. photographie les frais de scolarité également.

Un étudiant individuel peut me réserver pour un cours pour débutants de 4 à 5 heures, mais la plupart des clients viennent à Grand Cayman pour une semaine de plongée et photographie sous-marine avec moi. Ils vont des nouveaux utilisateurs de GoPro (j'enseigne une formation GoPro de deux heures) aux utilisateurs d'appareils photo compacts, en passant par les photographes expérimentés utilisant des appareils photo sans miroir et des reflex numériques.

J’aime voir les visages des étudiants qui avaient auparavant lutté pour ne pas se retrouver avec des images floues, grises ou bleues, lorsqu’ils ont soudainement non seulement des photos claires et colorées, mais se retrouvent capables de répéter l’exploit – et m’envoient plus tard de belles photos de leurs plongées ultérieures.

Traîner au bureau

Ou qu'un client se sente prêt à franchir l'étape suivante en achetant un appareil photo plus grand ou plus performant. La plupart sont nerveux à l'idée de dépenser une somme importante et intimidés par tous les « boutons et roues », mais les voir découvrir leurs nouveaux appareils et commencer à produire des images dignes de concours et de publication me procure une immense satisfaction.

Emploi de rêve?

En fin de compte, l’enseignement consiste à partager la beauté du monde sous-marin pour sensibiliser les autres à l’importance de protéger et de chérir nos récifs et notre vie marine.

Alors, quand on me dit que mon métier est un rêve, je reconnais sans hésiter que j'ai de la chance. Cela m'a demandé de nombreuses années de travail acharné, d'apprentissage, d'efforts et de sacrifices, mais chaque instant en valait la peine.

À l'heure actuelle, avec la triste fermeture définitive de l'église Cathy Photo Centre, Je suis le seul instructeur de photographie sous-marine à Grand Cayman. Avec 15 ans d'expérience, dont six années passées à plonger des milliers de fois dans les eaux des Caïmans et à donner des centaines de cours, chaque jour est une bénédiction pour laquelle je suis sincèrement reconnaissant.

