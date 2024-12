Alex Mustard nommé 5e président du BSoUP

Le Dr Alex Mustard MBE a été nommé nouveau président de la British Society of Underwater Photographers (BSoUP), occupant un poste resté vacant depuis le décès du quatrième président de la société, Brian Pitkin, en 2021.

BSoUP a été créée en 1967 dans le but de partager les connaissances en photographie sous-marine, d'aider ses membres à surmonter les défis de la recherche et de créer des images mémorables. Les autres présidents précédents étaient Peter Scoones, David George et Peter Rowlands.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alex comme président alors que nous continuons d'inspirer et d'informer les photographes sous-marins et de repousser les limites de l'excellence photographique sous les vagues », a déclaré Nur Tucker, présidente du BSoUP. « Nous ne pourrions pas être plus fiers d'avoir Alex, non seulement comme membre, mais aussi maintenant comme président.

« Alex est un mentor expérimenté, énergique et altruiste, et tous les membres bénéficieront de son dévouement pour nous aider à créer des images puissantes sous l'eau. Et en tant qu'innovateur de premier plan dans la photographie sous-marine, il est idéalement placé pour aider à élever le nom de BSoUP en Grande-Bretagne ainsi que dans le monde entier.

« L'adhésion au BSoUP est ouverte à tous les photographes sous-marins, avec des réunions mensuelles en ligne attirant un public et des intervenants du monde entier, et des concours thématiques où le juge donne son avis sur vos photos. » L'adhésion coûte 35 £ par an.

« J'aurais adoré »

La moutarde est sur le BSoUP Il a fait partie du comité pendant près de 25 ans et a plongé et photographié aux côtés de nombreuses sommités de la société, y compris les anciens présidents (à l'exception de George). Il est peut-être mieux connu pour son livre Masterclass de photographie sous-marine, qu'il a dédié aux fondateurs de BSoUP, Scoones et Colin Doeg.

Doeg, le premier président du BSoUP, est décédé en 2024 et a écrit dans plongeur magazine en 2017 : « Aujourd'hui, BSoUP continue de prospérer, notamment avec des ambassadeurs comme Alex Mustard, à mon avis l'un des photographes les plus remarquables au monde.

« Ses images s’améliorent continuellement, mais il est toujours aussi généreux de ses connaissances et de ses conseils que les membres d’origine. Il se serait bien amusé s’il avait été avec nous dès le début. »

Mustard au Palace avec son collègue plongeur Charles

Mustard est titulaire d'un doctorat en écologie marine, mais est photographe à plein temps depuis 2004. Il remporte des prix internationaux depuis son adolescence et son travail est particulièrement connu grâce au concours Wildlife Photographer of the Year, où il a figuré dans 15 portfolios de photographies gagnantes au cours des 20 dernières années.

En 2013, il a été nommé grand gagnant du European Wildlife Photographer of the Year, à l'époque le seul photographe sous-marin à remporter ce titre. Il est également l'un des fondateurs du prestigieux Photographe sous-marin de l'année concours.

Mustard écrit actuellement deux chroniques mensuelles illustrées sur la photographie sous-marine pour Plongeur magazine (Royaume-Uni et Australasie) et pour Plongeur sportif (USA) et co-organisateurs Le salon de la photographie sous-marine sur Youtube.

En 2018, il a reçu une reconnaissance nationale en recevant le titre de MBE de la reine Elizabeth II pour ses services à la photographie sous-marine.

