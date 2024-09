Le salon GO Diving Show ANZ est un incontournable pour les photographes sous-marins

Le inaugural GO Diving Show ANZ, qui se déroulera au Sydney Showground les 28 et 29 septembre – et avec entrée entièrement GRATUITE – a été décrit comme un incontournable pour les photographes sous-marins, que vous débutiez votre voyage ou que vous soyez un « photographe » chevronné.

Une foule de photographes et d'éducateurs sous-marins de renommée mondiale honoreront la Photomatons Scène et les gagnants du prestigieux Underwater Awards Australasie 2024 Le concours sera présenté le samedi après-midi. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des artistes présents sur scène ce week-end :

Nigel Marsh est l'homme derrière la vie marine australienne unique de Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, dont les articles sur la vie marine australienne unique dans Scuba Diver Australia et New Zealand sont les favoris des lecteurs, sera de la partie. Photomatons Scène au GO Diving Show ANZ en Septembre.

Nigel est un photographe sous-marin et photojournaliste indépendant basé à Brisbane. Son travail a été publié dans de nombreux magazines, journaux et livres, tant en Australie qu'à l'étranger.

Il a beaucoup plongé autour de l'Australie, en particulier dans la Grande Barrière de corail et dans la mer de Corail, et ses voyages l'ont conduit à travers l'Asie, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique et les Caraïbes. Ses photographies sous-marines ont également remporté de nombreux concours photographiques internationaux.

La passion de Nigel pour la plongée et l'environnement marin s'est développée dès son plus jeune âge alors qu'il faisait de la plongée avec tuba sur les plages de sa ville natale de Sydney, en Australie. Apprendre à plonger en 1983 a accru son intérêt pour la vie marine et il a rapidement partagé ses expériences avec d'autres, en présentant des diaporamas et en écrivant des articles pour des magazines. Son premier article a été publié en 1983.

Nigel a depuis produit des milliers d'articles pour des magazines de plongée, de voyage et de navigation à bord du monde entier, se concentrant sur ses sujets favoris : les poissons, la plongée, les requins, les épaves, la vie marine et les voyages.

Nigel a également co-écrit deux guides de plongée avec Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) et Diving Australia (Periplus Editions 1997). Il a également auto-publié un livre – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Photographie 2011).

Au cours des dix dernières années, Nigel a travaillé sur une série de livres pour enfants sur des sujets liés à la mer (A à Z sur les requins et les raies, Exploration des épaves, des crabes et des crustacés, des poissons étranges et farfelus) ainsi qu'une série de guides de plongée et d'informations marines. livres de vie (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) pour les éditeurs New Holland.

Brett Lobwein offrira quelques aperçus sur photographie sous-marine techniques

Brett Lobwein

Le photographe sous-marin primé Brett Lobwein présentera ses merveilleuses images sur le Photomatons Scène à l'inauguration GO Diving Show ANZ en Septembre.

Brett est un photographe passionné et soucieux de l'environnement basé à Sydney. Ayant grandi sur les voies navigables de la rivière Port Hacking, dans la banlieue sud de la ville, il a vu sa passion pour la plongée sous-marine prendre réellement forme au début des années 2000, alors qu'il travaillait dans un magasin de plongée local.

En 2010, il a commencé à s’intéresser de près à photographie sous-marine et a acheté son premier boîtier DSLR.

Dès son premier voyage pour nager avec les baleines à bosse à Tonga, il est devenu complètement accro.

Sa passion pour photographie n'a d'égal que son envie de voyager de manière exotique.

Qu'il s'agisse de photographier des requins soyeux dans les jardins de la Reine à Cuba, des pingouins en Antarctique, des ours polaires dans l'Arctique, des orques en Norvège ou des phoques à Narooma, Brett s'assure toujours de représenter la vie marine dans son élément naturel, sans diaboliser ou sensationnaliser un animal pour attirer l'attention sur une image pour de mauvaises raisons.

Fidèle à son amour pour l'océan et ses habitants, Brett est également un ardent défenseur de la protection de nos océans et de notre environnement en sensibilisant à l'utilisation excessive et à la demande de plastiques à usage unique.

Brett est un fier Sony Ressources Défenseur de l'imagerie, ambassadeur des boîtiers sous-marins Isotta, membre de l'Explorers Club, membre de l'Ocean Artist Society et ancien photographe associé/résident chez Ocean Geographic.

Brett est également propriétaire de UW Images, un distributeur de photographie sous-marine Matériel.

Ses images ont remporté de nombreux prix internationaux. photographie récompensés et ont été publiés dans le monde entier.

Don Silcock parlera des grandes rencontres avec les animaux

Don Silcock

Scuba Diver Australia et rédacteur principal des voyages en Nouvelle-Zélande Don Silcock se rendra au Photomatons Scène à l'inauguration GO Diving Show ANZ en septembre pour parler de sa fascination pour les gros animaux.

Don est un photographe sous-marin et photojournaliste australien basé sur l'île de Bali en Indonésie, et il a rejoint l'équipe Scuba Diver ANZ en tant que rédacteur principal de voyages en 2020.

Originaire du Royaume-Uni, Don a commencé à plonger au début des années 1980 alors qu'il vivait et travaillait à Bahreïn, dans le golfe Persique, et est ensuite devenu BSAC Advanced. Formatrice et officier de plongée.

Il a déménagé en Australie en 1991 avec sa jeune famille, où il a développé sa passion durable pour photographie sous-marine et voyage de plongée.

Don a beaucoup plongé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie au cours des 25 dernières années et estime que ces deux pays possèdent les meilleures plongées tropicales au monde. Scuba Diver ANZ a récemment publié le 13th article dans une série sur la plongée en PNG, et le suivant aide aura le 5th dans une série similaire, Don écrit sur la plongée en Indonésie.

Il y a environ 15 ans, Don a attrapé ce qu'il décrit comme le « virus des gros animaux » lorsqu'il s'est rendu pour la première fois en Australie-Méridionale pour photographier de grands requins blancs et l'année dernière, il a fait son 15e anniversaire.th voyage là-bas…

Entre-temps, il a photographié et écrit sur les requins tigres, les grands requins-marteaux et les requins océaniques aux Bahamas ; les mantas océaniques, les requins bleus, les requins baleines, les crocodiles américains et le marlin rayé au Mexique ; les baleines franches australes en Argentine, les baleines à bosse australes aux Tonga et les cachalots aux Açores.

Pendant la pandémie, Don s'est lancé dans la plongée technique et a récemment obtenu sa certification TDI Extended Range pour le qualifier à 55 m en vue de voyages techniques dédiés pour photographier les épaves des îles Salomon et de l'atoll de Bikini, qui figureront dans les prochains numéros de Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland parlera de la vie marine australienne

Mike Ecosse

Mike Scotland, rédacteur en chef de Dive Log Australasia et photographe sous-marin, se concentrera sur la biologie marine « à l'état sauvage » sur le Photomatons Scène à l'inauguration GO Diving Show ANZ en Septembre.

Mike a commencé la plongée en 1976 et a obtenu avec succès son PADI instructeur en 1982. En plus d'avoir enseigné à plus de 1,000 7,000 plongeurs. Mike a effectué XNUMX XNUMX plongées et remporté des prix pour ses photos U/W.

Ses deux principales passions sont photographie sous-marine et la biologie marine. Il écrit sur la célébration de la vie marine combinée à la plongée aventure. Mike a publié son livre, Marine Biology in the Wild, pour servir les plongeurs qui souhaitent en savoir plus sur la mer. Il présente des photos standard de carte postale avec une recherche approfondie. Il écrit actuellement une série sur la biologie des poissons et des requins, qu'il inclura dans un nouveau livre l'année prochaine.

Biologie marine à l'état sauvage

La meilleure façon d'éveiller votre passion pour la plongée est d'en apprendre davantage sur la merveilleuse vie marine que nous rencontrons. Au cours de son séjour à bord du Photomatons Sur scène, Mike vous dévoilera de nombreuses informations incroyables qu'il a observées au cours de ses 48 années de plongée active et qui vous motiveront à plonger.

Mike est un éducateur professionnel et l'un des photographes sous-marins les plus publiés d'Australie. Cette conférence sera appuyée par ses plus belles photos recueillies lors de plus de 100 expéditions sur la Grande Barrière de corail et dans le Pacifique.

Talia Greis parlera de l'abstrait photographie sous-marine

Talia Greis

La photographe sous-marine autodidacte et de renommée internationale, Talia Greis, sera présente Photomatons Scène au GO Diving Show ANZ parler d’imagerie sous-marine abstraite.

Née et élevée dans les régions urbaines côtières de la banlieue est de Sydney, son appréciation pour la vie océanique a explosé lors de la plongée à Ningaloo Reef, WA.

« Comprendre la riche diversité et l'abondance du monde sous-marin de notre pays a déclenché un changement qui m'a rendu essentiel de prendre un appareil photo sous la surface le plus tôt possible », a-t-elle déclaré.

« Non seulement pour pouvoir reproduire certains des beaux moments que la nature a à offrir, mais aussi pour pouvoir comprendre complètement par moi-même les vraies couleurs et complexités de ce dont j'ai été témoin ».

Toujours prête à capturer un moment au fur et à mesure qu'il se déroule, Talia a réalisé que son rôle dans la plongée avait changé et qu'aujourd'hui, il lui est impossible de plonger sans regarder à travers l'objectif.

Talia a remporté le prix Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 pour Ocean Geographic, Head On. Photomatons Festival, Catégorie Paysage 2023, Plages du Nord sous l'eau Photomatons Concours 2023 et Photographe sous-marin de l'année (UPY) pour la catégorie Macro en 2024.

Photographie sous-marine abstraite

Talia parlera de résumé photographie sous-marine – donnant une brève introduction aux raisons pour lesquelles elle aime expérimenter ce métier en tant que plongeuse à Sydney, et discutant des différentes méthodes et techniques qu'elle utilise pour se plonger dans ce métier.

Elle donnera quelques exemples de photos qu'elle a prises en utilisant différentes techniques et discutera des paramètres et de l'équipement requis pour les exécuter.

Nicolas Remy vous conseillera sur photo techniques

Nicolas Rémy

Le photographe sous-marin franco-australien Nicolas Rémy, désormais basé à Sydney, se rendra au Photomatons Scène au GO Diving Show ANZ à Septembre.

Les images de Nicolas ont reçu plus de 40 prix internationaux, dont les lauréats des catégories du prestigieux Océan Photographie Récompenses, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year et World Nature Photographie Remise des prix.

Ses photographies ont été présentées dans les médias grand public tels que la BBC, CNN, Forbes, ainsi que dans les meilleurs médias de plongée et photographie .

Il est le fondateur de Le club sous-marin, un en ligne photographie école et communauté, qui compte actuellement des membres dans 12 pays. Les membres du club ont accès à des cours adaptés à leur rythme, à des forums d'assistance et à des webinaires mensuels, où Nicolas et d'autres photographes de renom enseignent. photographie Classes de maître.

Animé par sa passion pour l'enseignement photographie, Nicolas est un conférencier chevronné. En plus des webinaires mensuels pour The Underwater Club, il est régulièrement invité à intervenir dans des émissions de plongée, photographie sous-marine sociétés et clubs de plongée.

Un accompli photo-journaliste, Nicolas est l'auteur de dizaines d'articles publiés dans la presse internationale de plongée. Il est rédacteur de terrain pour DivePhotoGuide.com, et contributeur régulier de Plongez! Magazine (France) et Scuba Diver Magazine (Royaume-Uni et Australie/Nouvelle-Zélande), où il écrit sur la vie marine, les voyages, la technique et l'équipement photographiques.

Nicolas collabore avec des équipements de plongée et photographie Il est connu pour les articles détaillés et perspicaces qu'il a rédigés, en collaboration avec des marques comme Nauticam, Mares, Nikon Australia et Retra UWT, pour n'en citer que quelques-unes.

Nicolas est ambassadeur Nauticam. Il photographie actuellement avec un Nikon Z9 dans un boîtier Nauticam NA-Z9 et ses optiques préférées sont le système Nauticam EMWL et le Nauticam FCP-1, bien qu'il utilise également le WWL-C lorsque la taille et le poids sont essentiels.

Les recycleurs constituent un autre élément essentiel du kit de plongée de Nicolas : il a passé plus de 1,300 XNUMX heures à prendre des photos en plongeant avec un rEvo CCR ou un Mares Horizon SCR, restant au sol pendant trois à quatre heures de plongée. Nicolas est passionné par ces machines qui, selon lui, prennent une place croissante dans l'industrie de la plongée.

Le salon GO Diving Show ANZ est un incontournable pour les photographes sous-marins 8

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration, des sirènes et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.