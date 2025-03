Des photos prises par un plongeur révèlent des cubes de récif en action

Les plongeurs qui ont étudié les résultats de la récente Photographe sous-marin de l'année 2025 Les participants à la compétition auraient sans doute remarqué de très près une entrée célébrant la « technologie du cube récifal », un moyen de créer des récifs artificiels complexes et riches en biodiversité.

Prise par le plongeur britannique James Harris, la photographie montre un crabe utilisant un cube de récif au large de Torquay dans le Devon et a été « hautement recommandée » dans l'une des 13 catégories du concours : Eaux britanniques – Vivre ensemble.

Une collection de cubes de récifs à Torquay (James Harris)

Les cubes de récif ont été conçus en 2015 par des plongeurs du West Country qui ont ensuite créé une société d'éco-ingénierie appelée ARC Marine pour produire des structures sans plastique et neutres en carbone, conçues pour imiter les complexités naturelles du littoral et pouvant être imbriquées.

Après un projet pilote à Torbay en 2018, la première installation de cube récifal intertidal a eu lieu en 2022 à Newlyn.

The Brixham-based company says that Harris’s photographie reflects the role its installations play in offering shelter and security for marine creatures such as crustaceans, fish and molluscs.

Un chien nourrice se reposant à l'intérieur d'un cube récifal (James Harris)

« Cette image est une excellente représentation de la manière dont ces structures créent des espaces sûrs pour la vie marine, et nous sommes fiers de voir la vie marine du Devon reconnue pour sa beauté », a commenté Tom Birbeck, cofondateur et PDG d'ARC Marine. « Nous négligeons souvent le littoral britannique, mais la vie marine y est incroyable et rivalise avec n'importe quel autre endroit du monde. »

D'autres photographies sous-marines des produits de la société prises par Harris peuvent être vues sur cette page.

À l'intérieur de l'un des grands cubes récifaux (1.5 m) d'ARC Marine (James Harris)

ARC Marine collabore avec les opérateurs de plongée, les conseils du Devon et des Cornouailles et les organisations environnementales pour trouver des moyens de créer des sites de plongée durables qui, selon elle, peuvent soutenir à la fois la vie marine et l'industrie de la plongée.

Birbeck dit qu'il souhaite voir les plongeurs non seulement explorer les sites récifaux florissants, mais aussi s'engager directement dans les efforts de conservation, surveiller la santé des récifs et apprendre comment la technologie peut être exploitée pour protéger les océans.

Il souhaiterait également qu’ARC Marine lance son propre programme de restauration des récifs, avec des plongeurs « citoyens-scientifiques » aidant à la collecte de données.

Marine Matt, l'un des autres produits d'ARC Marine, protège les câbles et les tuyaux sous-marins (James Harris)

« Presque tous les membres de l’équipe d’ARC Marine sont des plongeurs amateurs », explique Birbeck. « C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans la construction de récifs. Nous avons depuis longtemps le sentiment que le plongeur citoyen est une ressource sous-utilisée qui peut déclencher une révolution de la restauration ! »

