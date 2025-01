Le concours « La Voix de l'Océan » est en cours

ADEX Voice of the Ocean est une photo, concours vidéo et artistique associé à l'événement annuel Asia Dive Expo (ADEX) de Singapour, qui se veut le salon de plongée le plus grand et le plus ancien d'Asie.

Du 4 au 6 avril, l'ADEX Ocean Festival 2025 se déroulera sur scène, avec la sélection par un jury des gagnants et des finalistes dans les différentes catégories de compétition. Ils sélectionneront également un gagnant général Best of Show.

Le festival de cette année est dédié aux céphalopodes dans ce qui est décrit comme une « célébration du comportement de la vie marine », tandis qu'ADEX Voice of the Ocean 2025 inclut à la fois les céphalopodes et le comportement animal parmi ses catégories – les autres sont les paysages aquatiques, les œuvres d'art et le court métrage.

Le jury est composé de Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield et William Tan, avec la biologiste marine Chloe Harvey, directrice exécutive de la Reef-World Foundation, agissant en tant que conseillère spéciale sur le comportement animal.

Le grand prix est un caisson sous-marin Seacam d'une valeur maximale de 10,000 10 USD. De plus amples informations sur le concours sont disponibles et les inscriptions, qui coûtent XNUMX USD par participation, peuvent être faites via le PlongéePhotoGuide site jusqu'au 1er mars de cette année.

