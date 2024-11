Les concours photo UPY et DPG sont désormais ouverts

Deux grands concours d'imagerie sous-marine seront lancés début novembre : le concours britannique Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 et, outre-Atlantique, le concours DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, qui accorde plus d'importance aux gros prix et inclut la vidéographie.

Le concours UPY, qui met l’accent sur le prestige et les retours d’expérience, est ouvert aux candidatures jusqu’au 4 janvier. « UPY est le concours le plus important pour les photographes sous-marins et regorge toujours d’images étonnantes révélées pour la première fois », déclare le président du jury, Alex Mustard.

« 2025 marque les 60 ans de la première récompense décernée à Phil Smith pour le titre de photographe sous-marin de l’année. Aujourd’hui, le concours est véritablement international, les images gagnantes venant du monde entier. Nos trois derniers gagnants ont été pris sous la glace de l’océan Arctique, dans les eaux teintées de tannin du fleuve Amazone et de nuit près de l’équateur aux Maldives.

« Le concours est ouvert à tous les styles de photographie sous-marine; des photos prises dans des mines inondées jusqu’à des piscines ont déjà été récompensées. »

Une nouvelle catégorie a été ajoutée : les récifs coralliens, qui reflètent l’habitat qui abrite sans doute « les concentrations de vie les plus colorées et les plus élevées de notre planète, mais qui se trouve également à la limite de la crise climatique ».

Les 12 autres catégories sont Grand Angle, Macro, Épaves, Comportement, Portrait, Noir et Blanc, Compact, En devenir et trois sections Eaux britanniques, pour Grand Angle, Macro et Vivre ensemble, ainsi que la conservation marine de la Save Our Seas Foundation.

Le concours intègre un système de résultats sur mesure, qui permet aux photographes de savoir à quel stade du concours chaque image a progressé, afin que tous les participants puissent tirer profit de leur participation. Les commentaires détaillés des juges sont également publiés avec les candidatures gagnantes.

Le jury est composé comme d'habitude des photographes Mustard, Peter Rowlands et Tobias Friedrich, et les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix à Mayfair à Londres.

Les frais d'inscription sont de 20 £, 35 £ ou 45 £ pour un maximum de trois, 10 ou 20 images respectivement dans toutes les catégories (à l'exception de la conservation marine, qui est gratuite pour un maximum de cinq inscriptions). Retrouvez ici les détails sur la façon de participer,

Concours d'imagerie sous-marine DPG Masters

Le vainqueur général du DPG Masters 2023 est Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Entre-temps, le concours d'imagerie sous-marine DPG Masters 2024 est également ouvert aux candidatures de photographes et vidéastes sous-marins de tous niveaux - avec un fonds de plongée-vacances et des prix en matériel photo d'une valeur de plus de 80,000 XNUMX dollars américains.

Les participants à ce concours peuvent concourir dans neuf catégories : Traditionnel, Macro, Grand angle, Dessous-marin, Conservation, Blackwater, Portfolio, Compact et Court métrage.

Le créateur d'image à l'origine du meilleur projet parmi les vainqueurs de catégorie sera désormais couronné DPG Grand Master 2024 (le prix était auparavant décerné au « Best Of Show »). Cette personne remporte à la fois le prix du meilleur voyage et celui du meilleur équipement.

« La cagnotte totale est la plus importante que nous ayons jamais eue, avec des sorties de plongée et du matériel d'imagerie incroyables à gagner », déclarent les organisateurs du concours Joe Tepper et Ian Bongso-Seldrup. « Et nos neuf catégories, un record, donnent aux amateurs comme aux professionnels une chance de gagner, quelle que soit leur spécialité ou leur système de caméra.

« Nous sommes également ravis de décerner un nouveau titre au grand vainqueur – DPG Grand Master – et nous sommes convaincus que nos juges auront du mal à le choisir parmi tous les talentueux participants. »

Pour les plongeurs aux yeux d'aigle qui pensaient qu'une autre photo que celle présentée ci-dessus avait été la grande gagnante de 2023, c'est parce que Marco Gargiulo s'est avéré ne pas avoir respecté les règles du concours. Son image a été plus tard disqualifié et la sentence a été annulée, avec Suliman Alatiqi et Souhaitant bien entrer dans la brèche.

À la suite de cet incident, pour la dernière compétition DPG (DivePhotoGuide) a nommé un président du jury pour rejoindre les juges afin de « scruter les images plus attentivement que jamais ».

Comme auparavant, 15 % des recettes des participations seront reversées aux efforts de conservation marine. Les participations coûtent 10 $ US (7.80 £) par image ou vidéo, et le concours se termine le 31 décembre. Tous les détails sont disponibles sur le site Masters DPG 2024 site.

Également sur Divernet : Un tir de squelette de baleine sous la glace fait triompher l'UPY, L'UPY fête ses 10 ans de concours photo, Le passager décroche l’or au DPG Masters, Gagnants Planète Océan : Les marées changent