Des images sous-marines pour sensibiliser les Baléares 

Cinquième concours annuel MARE pour les milieux marins des Baléares et de la Méditerranée photographie Les lauréats du « Concours audiovisuel pour la conservation de la mer des Baléares » ont été dévoilés le 15 novembre dernier. Les organisateurs du concours ont célébré leur cérémonie de remise des prix à Mercadal, sur l’île de Minorque.

Deux cents photographes sous-marins, en compétition dans les sous-catégories Adulte Expert, Adulte Amateur et Jeunesse, ont présenté environ 1,400 10,000 photographies, en compétition pour remporter 26 XNUMX euros en espèces et en équipement sous-marin. XNUMX lauréats ont été récompensés, dont des mentions honorables pour les participations dans les catégories supplémentaires Aires marines protégées et Qualité de l'eau.

Le jury était composé de la défenseure de l'environnement Debora Morrison, photo-le journaliste et documentariste Pep Bonet et le photographe sous-marin Rafael Fernández Caballero, et les œuvres qu'ils ont sélectionnées feront partie d'une exposition qui fera le tour des îles Baléares en 2025.

« À l’heure où les défis environnementaux auxquels notre mer est confrontée sont de plus en plus évidents, l’engagement de chacun d’entre vous revêt une importance particulière », a déclaré Toni Periano, directeur des projets durables du Conseil insulaire de Minorque, aux concurrents et aux sponsors. « Ce concours n’est pas seulement une vitrine du talent artistique, mais aussi un puissant appel à la conservation et au respect du monde naturel ».

Expert Adulte

Cormoran et Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Vues d'Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Sauver la posidonie (Claudio Palmisano)

Margalida de la mer (Néstor Carda Aroca)

Adulte amateur

Plumeau (Ivan Ruiz Llobera)

Autopsie de poisson (César Vicente-García)

hippocampe (José Salmerón Pérez)

Artisan des poignées (Fernando Estarellas Calderon)

Antennes (Alex Morell)

Jeunes

Forêt d'épines (Cati Sans Tous, 10)

Symbiose avec les murènes (Kenzo Segura Barajas, 12)

Bernacles (Luna Mas Escandell, 13)

Ailes de dragon (Joan Sans Tous, 13)

New Life (Pablo Angel Wenham Martínez, 15 ans)

Les aires marines protégées

Maintenant tu me vois, maintenant tu ne me vois plus (Tato Damiani)

Regards croisés (Tony Juan)

Sous les vagues (Xavier Mas Ferrà)

La qualité d'eau

Couloir de sable (Victor de Valles Ibañez)

Dialogues au crépuscule des méduses (Théo Belafonte)

Oasis de couleurs dans la mer des Baléares (Pedro Riera Llompart)

Vote populaire

La photographie qui a reçu le plus de votes du public (350 sur 3,376 XNUMX) ne figurait pas parmi les sélections du jury – elle était À la fin de l'été par Miquel Gomila.

À la fin de l'été (Miquel Gomila)

MARE a été conçu et soutenu financièrement par le Fondation Marilles pour sensibiliser à la nécessité de la conservation de la mer des Baléares, et serait soutenu par la plupart des organismes de conservation des îles Baléares et neuf de ses centres de plongée.

Depuis le début du concours en 2020, MARE affirme que sur les 5,000 XNUMX images et plus qu'il a reçues, près de la moitié ont été données pour être utilisées à des fins de conservation.

« Il existe des centaines de photographies qui nous montrent la beauté de tout ce qui se trouve sous la mer, mais qui nous rappellent aussi la pression croissante sur cet écosystème et le besoin urgent d'unir nos forces pour le protéger », a déclaré Aniol Esteban, directeur de la Fondation Marilles.

« Nous l’avons déjà dit l’année dernière, et malheureusement nous ne pouvons pas mettre à jour ces données car la protection n’a pas augmenté : seulement 0.07 % de la mer qui nous entoure est hautement protégée, alors que des espèces comme escato ou les poissons-guitares ont récemment disparu, et d'autres comme les hippocampes sont une rareté.

« MARE célèbre la vie marine avec passion et engagement, mais nous met également au défi d’agir. Il est temps de travailler ensemble pour remplir nos eaux de vie et d’espoir pour les générations futures ! » En savoir plus à propos du concours annuel MARE.

