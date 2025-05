Les Underwater Awards Australasia sont de retour

La 2e édition du concours d'images des Underwater Awards Australasia ouvre ses portes début juin. Ce concours est organisé grâce à une collaboration tripartite entre le Australasie sous-marine, en ligne sous-marin photo et ressource vidéo PlongéePhotoGuide et distributeur d'équipements d'imagerie sous-marine et de matériel de plongée Images UW.

L'événement culminera avec une exposition à le Go Diving Show ANZ ce septembre, la deuxième édition australienne du très réussi Go Diving Show au Royaume-Uni.

Le jury est composé des photographes Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli et William Tan, ainsi que des juges vidéo Philip Hamilton et Ross Long.

Les prix d'une valeur de plus de 70,000 33,000 $ AU (XNUMX XNUMX £) comprennent des excursions de plongée en hôtel et en croisière et des plongées sous-marines photo et du matériel vidéo, ainsi qu'un sous-marin photo drone et un DPV avec plateforme photographique.

Les participants concourent pour des prix dans neuf catégories : Requins, Sydney, Conservation, Eaux australiennes, Eaux internationales, Tough TG (avec un système OM ou un compact Olympus Tough), Portfolio (six images), Smartphone/Action Cam et la catégorie vidéo Reels Showcase. La meilleure image ou vidéo parmi les gagnants de chaque catégorie reçoit le prix « Best Of Show ».

Les concurrents peuvent être basés n'importe où dans le monde, mais, à l'exception de la catégorie Eaux internationales, ils doivent soumettre leur travail le plus captivant et le plus convaincant réalisé dans la région australasienne.

Les frais d'inscription sont de 10 $ US (7.40 £) par image ou vidéo. Le concours se termine le 20 juillet. Les résultats seront dévoilés le UnderwaterCompetition.com, et les gagnants seront annoncés sur Divernet.

