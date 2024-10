Un essaim de têtards capture le photographe animalier de l'année

Le photographe animalier de l'année est une fois de plus un photographe sous-marin – le Canadien Shane Gross, dont L'essaim de la vie a remporté la catégorie « Wetlands: The Bigger Picture » et le prix général lors de la prestigieuse édition de cette année. Les lauréats ont été annoncés en direct au Musée d'histoire naturelle de Londres hier soir (8 septembre).

Le photojournaliste spécialiste de la conservation marine, qui a déjà remporté des prix lors de ce concours, a plongé pendant plusieurs heures dans le lac Cedar, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, à travers des tapis de nénuphars, observant sous eux une masse de têtards de crapauds de l'Ouest qui nageaient. Il a dû faire attention à ne pas perturber les fines couches de limon et d'algues qui recouvraient le fond du lac.

Les têtards de crapauds de l'Ouest, une espèce presque menacée en raison de la destruction de leur habitat et de la prédation, remontent les eaux plus sûres du lac en évitant les prédateurs pour atteindre les eaux peu profondes afin de se nourrir. Ils deviennent des crapauds 4 à 12 semaines après l'éclosion, mais on estime que seulement 1 % d'entre eux survivent jusqu'à l'âge adulte.

(Pris avec un Nikon D500 + objectif Tokina fisheye 10-17mm f/3.5–4.5 à 11mm, boîtier Aquatica, deux flashs Sea & Sea. 1/200e à f/13, ISO 640)

L'essaim de la vie a été sélectionné parmi un nombre record de 59,228 117 candidatures provenant de XNUMX pays et territoires pour remporter le concours du Photographe animalier de l'année, développé et produit par le Natural History Museum (NHM).

« Le jury a été captivé par le mélange de lumière, d’énergie et de connectivité entre l’environnement et les têtards », a déclaré la présidente du jury et rédactrice en chef Kathy Moran à propos de la photo gagnante. « Nous avons été tout aussi enthousiasmés par l’ajout d’une nouvelle espèce aux archives du Wildlife Photographer of the Year. »

« Au cours des dernières années, le concours a mis en lumière des environnements et des espèces souvent négligés, mais qui suscitent le même émerveillement et le même plaisir lorsqu'ils sont partagés que la faune et les lieux sauvages plus souvent photographiés. »

Images sous-marines

Parmi les 18 lauréats de chaque catégorie, quatre peuvent être qualifiés d'images sous-marines. Chaque candidature a été jugée anonymement par un panel international d'experts en fonction de l'originalité, de la narration, de l'excellence technique et de la pratique éthique.

La catégorie Sous-marine elle-même a été remportée par le photographe britannique/australien Matthew Smith Sous la ligne de flottaison, qui montre un jeune léopard de mer curieux sous la glace de l'Antarctique à Paradise Harbour.

Sous la ligne de flottaison par Matthew Smith / Photographe animalier de l'année

Smith a utilisé une extension spécialement conçue pour l'avant de son boîtier sous-marin afin d'obtenir l'image divisée.

Lors de sa première rencontre avec un léopard de mer, il l’a vu faire plusieurs passages rapprochés. « Quand il a regardé droit dans l’objectif, j’ai su que j’avais quelque chose de bien », a-t-il déclaré. Pour l’instant, les léopards de mer restent répandus et abondants, mais la surpêche, le recul de la banquise et le réchauffement des eaux signifient que leurs principales sources de nourriture – le krill et les manchots – sont toutes deux en déclin.

(Pris avec un Nikon Z 7 II + objectif 14–30 mm f/4, filtre gradué à densité neutre, boîtier Aquatica AZ6/7 + hublot dôme à prise de vue fractionnée Matty Smith 12 pouces, flashs Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200e à f/11, ISO 640)

Les dauphins de la forêt par Thomas Peschak / Photographe animalier de l'année

Les dauphins de la forêt Le prix du reportage photojournaliste décerné par Thomas Peschak (Allemagne / Afrique du Sud) a été décerné à un dauphin de l'Amazone, l'une des deux espèces de dauphins d'eau douce vivant dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, et la seule à avoir évolué pour explorer l'habitat forestier inondé de façon saisonnière.

Les cétacés en voie de disparition, également connus sous le nom de marsouins Les dauphins roses, ou dauphins de rivière, ont une relation compliquée avec les humains, explique Peschak. Selon les croyances traditionnelles amazoniennes, ils peuvent prendre forme humaine et sont à la fois vénérés et craints, mais d'autres les voient comme des voleurs de poissons pris dans des filets qui méritent d'être tués.

Peschak a pris ses images dans des régions du Brésil et de Colombie où les communautés locales créent des opportunités pour les touristes de rencontrer les dauphins, ce qui entraîne une complication supplémentaire : lorsqu'ils sont nourris par les humains, ils ont tendance à devenir malsains, tandis que les individus plus jeunes n'apprennent pas à chasser eux-mêmes.

(Pris avec un Nikon Z 9 + objectif 14–30 mm f/4 à 16 mm. 1/320e à f/6.3, ISO 1250)

Le Serengeti de la mer par Sage Ono / Photographe animalier de l'année

Le Serengeti de la mer du photographe américain Sage Ono a remporté le prix Rising Star Portfolio. L'image a été prise dans les forêts de varech géantes du sanctuaire marin national de la baie de Monterey en California.

Les œufs de poisson à museau tubulaire pâlissent au fur et à mesure du développement des embryons, mais Ono les a vus scintiller comme des rubis à côté des aides à la flottabilité dorées et remplies de gaz des algues. Les bords dentelés verts des frondes d'algues complétaient la composition simple.

(Pris avec un Nikon D850 + objectif 60mm f/2.8, caisson Nauticam NA-D850, deux flashs Sea & Sea YS-D2J. 1/160e à f/14, ISO 250)

Lutte en zone humide par Karine Aigner / Photographe animalière de l'année

Une cinquième image aqueuse, bien que prise au-dessus de la surface, était Lutte dans les zones humides La photo a été prise par la photographe américaine Karine Aigner et a été couronnée dans la catégorie Comportement : Amphibiens et Reptiles. Alors qu'elle conduisait un groupe de touristes sur l'autoroute Transpantaneira, dans le Mato Grosso au Brésil, elle s'était arrêtée pour photographier des cerfs des marais lorsqu'elle a remarqué une forme étrange flottant dans l'eau.

Grâce à des jumelles, elle a reconnu un anaconda jaune enroulé autour du museau d'un caïman yacaré, et a observé les deux se battre, même si elle a dit qu'il était difficile de savoir qui était l'agresseur.

Les caïmans se nourrissent de serpents, tandis que les anacondas, en grandissant, incluent d'autres reptiles dans leur régime alimentaire. Sur le dos du serpent se trouvent deux tabanides, des taons suceurs de sang qui ciblent les reptiles.

(Pris avec un objectif Sony α1 + 200-600 mm f/5.6–6.3. 1/400e à f/16, ISO 800)

« Défenseurs de notre planète »

« La longévité du photographe animalier de l'année témoigne de l'importance vitale et de l'appréciation croissante de notre monde naturel », a déclaré le directeur du NHM, le Dr Doug Gurr.

« Nous sommes ravis de présenter des images aussi inspirantes dans le portfolio de cette année. Ce sont des photographies qui non seulement encouragent de nouveaux efforts de conservation de la faune sauvage, mais qui suscitent également la création de véritables défenseurs de notre planète à l'échelle mondiale. »

Célébrant ses 60 ans, l'exposition phare WPotY présentant les 100 images primées ouvre ses portes au musée à la fin de cette semaine (vendredi 11 octobre)

En l'honneur de cet anniversaire, l'exposition met en lumière les anciens lauréats du Grand Titre à travers l'histoire de la compétition et comprend des photographies, des trophées et des points forts de la technologie des appareils photo. Elle comprend également vidéos montrant l'impact sur la faune photographie peut avoir des informations à l'échelle mondiale, ainsi que des informations fournies par les membres du jury, les photographes et les scientifiques du NHM.

Le Musée d'Histoire Naturelle de Londres

L'exposition se tiendra au NHM jusqu'au 29 juin de l'année prochaine et se déroulera également à travers le Royaume-Uni et à l'étranger, en Australie, au Canada, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, d'autres lieux étant annoncés ultérieurement.

Il est ouvert tous les jours de 10h à 5.50h18 et les billets pour adultes coûtent à partir de 11 £, pour les enfants 15.50 £ (hors pointe 9.25 £ et XNUMX £ respectivement). Les réservations peuvent être faites ici.

La Photographe animalier de l'année Portfolio 34 Le livre, édité par Keith Wilson, est publié aujourd'hui (9 octobre) et coûte 28 £.

Participez au 61e concours du Photographe animalier de l'année Le 61ème concours WPotY ouvert aux inscriptions Le concours se déroulera du 14 octobre au 11.30 décembre à 5h25 GMT. Les photographes peuvent soumettre jusqu'à 30 images pour un montant de 35 £, qui passera à 28 £ la dernière semaine à partir du XNUMX novembre. Les adultes vivant en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Amérique du Sud n'ont pas à payer de frais d'inscription. Les participants âgés de 18 à 26 ans peuvent soumettre gratuitement jusqu'à 25 images, tandis que ceux âgés de 17 ans et moins peuvent en soumettre gratuitement jusqu'à 10.

Également sur Divernet : BALLESTA ÉLU PHOTOGRAPHE ANIMALIÈRE DE NOUVEAU DE L'ANNÉE, LE PLONGEUR SUR GLACE BALLESTA FRAPPE À NOUVEAU AU WPOTY '22, LA MAGIE DES LAMANTINS DANS LA VIE SAUVAGE TEASER, L'OURS POLAIRE GAGNE LES CŒURS DU CHOIX DU PUBLIC