Sunbursts remporte la première édition des Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 photo competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ A Sydney.

Le nouveau concours d'imagerie sous-marine est organisé par PlongéePhotoGuide (DPG), Australasie sous-marine et Images sous-marines, qui a lancé un appel début juin Divernet et ailleurs pour les tireurs sous-marins du monde entier pour soumettre leurs photos les plus des images et des vidéos captivantes et convaincantes de la région australasienne.

Le jury était composé des experts Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith et William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and photo et vidéo gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Réalisations

Le gagnant du concours général – le « Best of Show » – est Gabriel Guzman, avec sa collection d’images sunburst qui a remporté la première place dans la catégorie Portfolio.

“Sunburst photographie is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

« Ce portfolio comprend six images : une raie pastenague, un poisson-lion, une raie manta, une tortue, un napoléon et un baliste titan. Ces espèces ont été capturées grâce à un mélange de prises de vue planifiées et d'opportunités spontanées.

“While most images feature the classic sunburst effect, the photo of the sting ray (au dessus de) est unique. Prise pendant l'heure dorée, elle capture les rayons du soleil pénétrant l'eau avec une teinte chaude et dorée, créant une atmosphère différente mais tout aussi captivante. Cette technique me captive depuis des années et j'ai consacré beaucoup de temps à la pratiquer.

OR: Le soleil et les créatures marines (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Poisson-lion, Coral Bay, Australie occidentale (1/200e, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, boîtier Aquatica, 2 flashs Ikelite DS160). Cette photographie a également remporté l'argent dans la catégorie Australie

OR : Le soleil et les créatures marines (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Raies manta, Nusa Penida, Indonésie (1/200e, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, boîtier Aquatica, 2 flashs Inon Z-330)

OR: Le soleil et les créatures marines (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Tortue verte, récif de Saxon, Grande barrière de corail (1/200e, f/14, ISO 250, Nikon D500, boîtier Aquatica, 2 flashs Ikelite DS160)

OR: Le soleil et les créatures marines (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Napoléon, récif Norman, Grande Barrière de corail (1/250e, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Boîtier Aquatica, 2x flashs Ikelite DS161)

OR: Le soleil et les créatures marines (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Baliste titan, récif Moore, Grande barrière de corail (1/200e, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, boîtier Aquatica, 2 flashs Inon Z-330)

« Réaliser la photo parfaite d'un rayon de soleil n'est pas chose aisée. Il faut des conditions idéales, notamment des eaux calmes pour que les rayons du soleil pénètrent clairement, un ensoleillement total et un sujet placé le plus près possible de la surface. La créature doit être exactement au bon endroit et il faut que l'appareil photo et les flashs soient parfaitement réglés pour capturer l'instant.

« Le processus implique de nombreuses tentatives infructueuses, car la concordance de tous ces facteurs est rare. Ce portfolio représente le meilleur de ces efforts – une collection d’images où tout s’est finalement mis en place. »

Les autres gagnants de catégorie étaient Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environnement), Lewis Burnet (Australie), Luc Rooman (Eaux internationales) et Ste Everington (Reels Showcase). Les gagnants des médailles d'or et d'argent sont présentés ci-dessous :

Sydney

OR: Pouf (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture photographie at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250e, f/5, ISO 320, Sony A1, boîtier Isotta, flash Inon Z-330, snoot Backscatter)

ARGENT: Perception de la profondeur (Rowan Dear, Royaume-Uni). Réserve aquatique de Cabbage Tree Bay. « Ces méduses avaient été vues par centaines au cours des trois dernières années, se rassemblant dans la baie sur l'une des plages les plus populaires de Sydney. Cette année-là, il y en avait plus que je n'en avais jamais vu, certaines sections étant profondes de plusieurs mètres et densément peuplées. En nageant dans le courant et en plongeant vers la concentration la plus profonde de méduses, j'espérais créer cette image d'un autre monde avec beaucoup de profondeur, montrant à quel point elles étaient nombreuses. » (1/200e, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, boîtier Ikelite, 2 flashs Inon Z-330)

Plus-Moins

OR : La nurserie calme des Tonga (Jenny Stock, Royaume-Uni). « Ici, une baleine à bosse et son nouveau-né se reposent juste sous la surface dans les eaux calmes et chaudes de Vava'u. Les baleines à bosse femelles en fin de gestation arrivent chaque année en juillet. Après avoir donné naissance, elles restent dans cette nurserie jusqu'à ce que les baleineaux soient suffisamment grands pour faire leur premier voyage en Antarctique. Lorsque vous prenez des images fractionnées, il est souvent judicieux d'utiliser un tuba plutôt que de plonger en scaphandre autonome, car vous créez moins de bulles à la surface, ce qui peut gêner l'image. » (1/125e, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, boîtier Nauticam, 2 flashs Inon Z-240)

ARGENT: Bébé Tortue (Gabriel Guzman, Chili / Australie). Queensland. « Prise à Heron Island, un site de nidification vital pour les tortues de mer, cette image partagée révèle le moment de la première baignade d'un bébé tortue après l'éclosion. L'image passe gracieusement des eaux peu profondes à l'horizon étendu, mettant en valeur le voyage de la tortue depuis son lieu de naissance jusqu'au vaste océan au-delà. J'ai pris soin d'éviter d'utiliser des flashs ou de la lumière artificielle, respectant la nature délicate de ces nouveau-nés. Après avoir pris quelques photos, j'ai laissé le bébé tortue poursuivre son voyage sans stress supplémentaire. » (1/250e, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Logement Aquatica)

Smartphone

OR: Puis-je aider? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a photo is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my combinaison to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120e, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, boîtier Aquatech, poignée d'obturation Bluetooth AxisGO)

ARGENT: Poisson-grenouille debout (Selanie Waddilove, Australie). « Lors d'une plongée en apnée estivale dans la baie de Wagonga, à Narooma, cette baudroie à rayures noires a été repérée se déplaçant lentement parmi les herbiers marins. Le soleil de l'après-midi a fourni un éclairage parfait pour mettre en valeur les textures et les détails étonnants de cette étrange petite créature. De la grande bouche tournée vers le bas au fascinant « leurre » et aux nageoires pectorales utilisées pour « marcher » sur le fond de l'océan, ces poissons sont si intéressants à voir et à photographier. » (1/100e, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, boîtier Aquatech, poignée d'obturation Bluetooth AxisGO)

Environnement

OR: Auto-stoppeur (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an poulpe with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250e, f/22, ISO 320, Nikon D850, boîtier Seacam, flashs Seacam 160D)

ARGENT: Un jouet pour chien ou un piège en plastique (Andrii Slonchak, Australie). Queensland. « Lors d'une plongée à North Stradbroke Island, j'ai soudainement remarqué un wobbegong qui fonçait vers moi à toute vitesse hors du nuage de sédiments soulevés. Comme je l'ai découvert plus tard, notre guide avait repéré le requin piégé dans un frisbee en plastique pour chien et avait tenté de retirer le jouet, mais le wobbegong surpris s'était enfui. J'avais moins d'une seconde pour prendre cette photo avant que le requin ne disparaisse. Je n'ai jamais revu ce wobbegong et je me demandais s'il avait réussi à retirer le jouet ou s'il avait subi un sort funeste. Les wobbegongs comptent sur leur capacité à se fondre dans leur environnement lorsqu'ils chassent, et le frisbee brillant compromettrait cette capacité. » (1/125e, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, boîtier Ikelite, Ikelite DS160 II avec diffuseurs à dôme)

Australien

OR: Oblong (Lewis Burnett, Australie). Escarpement de Darling Range, Australie occidentale. « Photographier la tortue à cou de serpent, étrange et merveilleuse, sous l'eau a toujours été sur ma liste de souhaits de plongée dans le sud-ouest. Ces reptiles fascinants se trouvent dans les plans d'eau douce qui parsèment la région et sont le plus souvent observés sur terre pendant la saison de reproduction, alors qu'ils recherchent un partenaire. J'ai trouvé cet individu lors de ma toute première plongée en eau douce dans la région et je n'aurais pas pu être plus heureux d'avoir un sujet aussi obligeant à photographier. » (1/320e, f/13, ISO 500, Sony A1, boîtier Ikelite, 2 flashs Inon Z-330)

Eaux internationales

OR : Salamandre (Luc Rooman, Belgique). « Chaque année, je plonge dans l’un de mes lacs d’eau douce préférés, à savoir De Melle près d’Anvers, pour photographier les tritons alpestres au milieu des nénuphars. En juillet de cette année, j’y suis retourné. Après avoir tenté de photographier plusieurs spécimens, j’en ai découvert un perché sur un nénuphar, le corps de la salamandre produisant une silhouette intéressante à travers la feuille. Après avoir pris une série de clichés, j’ai laissé la créature tranquille et j’ai poursuivi ma route avec précaution. » (1/125e, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, boîtier Isotta, mini flash à rétrodiffusion MF-2, snoot optique à rétrodiffusion OS-1)

ARGENT: Arbre des amphibiens (Massimo Zannini, Italie). Bologne. « Au printemps, dans les montagnes du nord de l’Italie, les crapauds s’accouplent dans de petites mares d’eau, comme beaucoup d’autres amphibiens. Je prenais quelques photos de ce comportement d’accouplement lorsqu’une grenouille saute sur leur dos pendant quelques secondes, les prenant probablement pour un rocher. Surpris et amusé, j’ai juste eu le temps de prendre trois photos avant que la grenouille ne soit éjectée par le crapaud mâle sur la femelle. » (1/50e, f/14, ISO 320, Nikon D850, boîtier Nauticam, mini flash à rétrodiffusion MF-1, snoot optique à rétrodiffusion OS-1)

Vitrine des bobines

La vidéo section was won by Australian Ste Everington with Rayons sur l'ex-HMAS Brisbane sur la Sunshine Coast, avec des aigles tachetés, des raies à nez plat et des raies marbrées. « J'adore cette épave de navire comme site de plongée – c'est mon endroit préféré.

"Pour ça vidéo, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Des tirages métalliques des gagnants et des finalistes ont été exposés et disponibles à l'achat au salon Go Diving, la moitié des bénéfices étant reversée au partenaire environnemental du concours Prenez-en 3 pour la mer.

Pour plus de détails sur le concours et tous les gagnants, y compris Bronze et Highly Commended, visitez le Underwater Awards Australasie (UWAA) 2024 site.

