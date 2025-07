Photographe de requins de l'année : les gagnants

L'association caritative britannique Shark Trust a choisi le Shark Awareness Day (14 juillet) pour annoncer les gagnants de son concours Shark Photographer of the Year 2025.

Les candidatures de 34 pays représentaient 76 des 1,200 XNUMX espèces de requins, de raies, de raies et de chimères, et une exposition des images des finalistes sera présentée pendant le reste du « Mois du requin » de juillet à Plymouth, siège du Shark Trust.

Le titre de photographe de requins de l'année 2025 a été décerné à Julian Hebenstreit pour sa photo d'un requin léopard, prise sur un site de plongée populaire au large de Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

« Je me souviens du contraste saisissant entre la nature sauvage et inconfortable de l'extérieur et le calme et la tranquillité du monde sous-marin », a-t-il déclaré à propos de cette image. « J'étais en apnée ce jour-là et le requin m'a dépassé à environ 15 m de profondeur. C'est alors que j'ai décidé d'essayer de capturer la beauté de cet animal du mieux que je pouvais. »

« J'ai choisi cette image parce qu'elle me rappelle pourquoi je fais ce que je fais… Il ne s'agit pas seulement de documenter la faune ; il s'agit de transmettre la beauté fragile de l'océan d'une manière qui incite les gens à s'en soucier. »

« Cette photographie est à première vue assez simple, mais avec une profondeur qui récompense les vues répétées », a commenté Simon Rogerson qui, avec Charles Hood et Nick Robertson-Brown, était l'un des trois juges.

La silhouette dorée du requin-léopard de l'Indo-Pacifique contraste vivement avec la roche sombre et le sable blanc. Le placer en petit dans le cadre crée une impression dramatique plutôt qu'une impression de distance. Pour moi, cela évoque la précarité de nos derniers requins, cette espèce dorée représentant un trésor en ces temps difficiles.

Hebenstreit a remporté un forfait plongée et séjour avec les requins aux Bahamas offert par le ministère du tourisme des îles et Diverse Travel, ainsi qu'un trophée.

Vainqueur des îles britanniques

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke a dominé la catégorie des îles britanniques avec sa photographie d'un petit requin-chat observateur allongé sur une masse d'ophiures à une profondeur de 20 m dans le Loch Carron en Écosse.

« Il semblait très à l'aise en ma présence, ce qui m'a permis de m'approcher d'une proximité exceptionnelle », a-t-il déclaré. « J'aime la façon dont cette image capture la densité et la diversité de la vie dans cette région, des ophiures multicolores aux requins-chats aux motifs exquis. »

Le rétrécissement du loch près de sa jonction avec l'Atlantique force d'énormes quantités d'eau riche en nutriments à traverser un petit chenal. « Malgré les forts courants de marée, ces passages sont mon endroit préféré au Royaume-Uni pour observer des requins-chats tachetés », a déclaré Clarke.

Vainqueur étranger

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke et le vainqueur de la catégorie Outre-mer Martin Broen ont chacun remporté le plongeon Mares-ordinateurs pour leurs efforts. La prise de vue mono-split de Broen illustre la migration des raies mobula au Mexique.

Chaque année, des milliers de raies, connues pour leur nage synchronisée et leurs sauts aériens, se rassemblent dans le golfe de Californie, riche en nutriments. Cette migration est considérée comme un événement écologique vital et, ces dernières années, les efforts de conservation se sont intensifiés pour limiter les prises accessoires, protéger les habitats essentiels et réglementer les pratiques touristiques.

« Sous la surface, un dense banc de rayons forme un ballet géométrique et lumineux, leurs corps captant les rayons du soleil filtrant à travers l'océan », c'est ainsi que Broen décrit son image. « Au-dessus, une petite embarcation avec des observateurs flotte tranquillement, témoin silencieux de l'un des plus gracieux spectacles de la nature. »

Lauréat du programme Oceanics

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Le Shark Trust œuvre à l’échelle mondiale pour améliorer l’état de conservation des requins, des raies et des raies pastenagues, et des distinctions supplémentaires ont été décernées aux candidatures qui correspondaient étroitement à ses projets actuels.

Son programme océanique vise la conservation des requins et des raies océaniques, qu’il décrit comme faisant partie des espèces les plus emblématiques et les plus importantes sur le plan fonctionnel, mais exceptionnellement menacées par la surpêche.

Byron Conway, qui a remporté cette catégorie avec une photo de requins soyeux à la surface dans le parc national Jardines de la Reina à Cuba, a utilisé une vitesse d'obturation lente pour obtenir un mouvement naturel dans l'image.

« Cela m'a également permis d'utiliser la fenêtre de Snell au coucher du soleil pour capturer de magnifiques couleurs du coucher de soleil et illustrer la relation que ces requins entretiennent avec la surface », a-t-il déclaré. « Une expérience mémorable, parmi les plus belles rencontres avec de grands animaux que j'aie jamais faites. »

Gagnant de Vivre avec les requins

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks est un nouveau projet interdisciplinaire du Shark Trust qui vise à identifier les problèmes émergents et à co-créer des solutions équitables avec les communautés concernées, en se concentrant sur les amateurs de plage, les pêcheurs récréatifs et les participants aux activités d'écotourisme avec les requins et les raies telles que la plongée sous-marine ou la plongée avec tuba.

L'image gagnante, de Gillian Marsh, montre un requin bleu au large des Cornouailles, photographié par un photographe sous-marin. Cette image, prise en lumière naturelle lors d'une plongée avec tuba, est un exemple frappant.

« Les requins bleus étaient audacieux et curieux, et nous, les quatre plongeurs, avons eu de nombreuses interactions enrichissantes avec eux, mais j'aime particulièrement celle de cette image », a-t-elle expliqué. « On pourrait imaginer que le requin demande au photographe : "Avez-vous mon meilleur profil ?" »

Lauréat du programme méditerranéen

(© Linda Mazza / Shark Trust)

La mer Méditerranée abrite près de 80 espèces de requins et de raies, dont au moins 53 % sont menacées d'extinction, selon le Shark Trust. Entourée de 22 pays répartis sur trois continents et comptant plus de 77,000 XNUMX petits bateaux, elle est soumise à des pressions halieutiques très diverses.

Travaillant à travers un réseau de partenaires régionaux, le Trust affirme que son programme méditerranéen couvre l'engagement politique, les programmes de rétablissement spécifiques aux espèces et l'engagement communautaire.

La gagnante de la catégorie, Linda Mazza, n'a en fait pas réussi à capturer son image d'un requin-chat en danger critique d'extinction en Méditerranée, car les trouver là-bas est devenu très difficile, mais elle a parié à juste titre que faire valoir ce point pourrait impressionner les juges.

Elle a trouvé ce spécimen au large d'une petite île au nord de Lanzarote, dans les îles Canaries, et espérait que son portrait brut mettrait en évidence à la fois leur vulnérabilité et leur nature incomprise.

« Habitant aux îles Canaries, je vois des requins-anges lors de la plupart de mes plongées, mais je n'en avais jamais vu un comme celui-ci. C'était un moment vraiment spécial », a-t-elle expliqué.

« Ce que j'aime dans ça photo C'est qu'il ne capture pas la silhouette angélique classique la plus courante – généralement prise d'en haut pour mettre en valeur ses marques uniques, son camouflage et sa perfection évolutive. Il s'agit plutôt d'un portrait en gros plan, pris purement par hasard.

J'observais un autre requin quand je me suis soudain retrouvé nez à nez avec celui-ci. Heureusement, j'avais mon appareil photo à portée de main. J'ai rapidement zoomé et immortalisé l'instant avant de m'éloigner discrètement pour ne pas le déranger.

L'image obtenue présente une perspective inhabituelle et peut-être moins flatteuse. Elle révèle la tête aplatie, les yeux, la bouche légèrement ouverte, les barbillons et la texture de la peau avec des détails saisissants, même les blessures et les imperfections.

« Pour moi, c'est photo « Cela brise la barrière habituelle entre le spectateur et le requin. Cela crée une intimité inattendue. À ce moment-là, je me suis senti incroyablement privilégié ; j'ai pu ressentir la sensibilité et l'expressivité silencieuse du requin. »

Le gagnant de la Grande Chasse aux Oeufs

(© Grant Evans / Shark Trust)

La Grande Chasse aux Oeufs est le projet phare de science citoyenne du Shark Trust, qui appelle à la vigilance des gens lorsqu'ils marchent sur les plages du monde entier et aussi, de manière critique, des plongeurs et des plongeurs avec tuba à la recherche d'œufs vivants en développement sous l'eau.

Grant Evans a photographié cet œuf de requin pyjama enroulé autour d'un éventail de mer au Cap, en Afrique du Sud, sur l'épave du HMSAS Pietermaritzburg, un navire de guerre coulé à False Bay en 1994 pour servir de récif artificiel.

« J'ai pris cette photo car je trouvais cela curieux, et il est important de reconnaître les étapes de la vie des requins avant qu'il ne s'agisse d'un requin pleinement formé que l'on voit si souvent glisser à travers les forêts de varech voisines », a-t-il déclaré.

Cela souligne également l'importance des fonds marins pour ces animaux, car ils ont besoin de ces gorgones pour maintenir leurs ovules en sécurité. Le chalutage de fond menace ces coraux et les sites de ponte des requins-chats en Afrique du Sud.

Lauréat du prix du jeune photographe de requins de l'année

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Enfin, le titre de Jeune photographe de requins de l'année 2025 a été décerné à Panitbhand Paribatra Na Ayudhya, 14 ans, pour une image d'un requin-baleine se nourrissant à la surface aux Maldives plus tôt cette année.

C'était la première fois que Panitbhand rencontrait cette espèce : « J'étais très enthousiaste de voir de mes propres yeux le plus grand poisson du monde se nourrir de certaines des plus petites créatures vivantes de l'océan. Pour moi, profiter de ce moment n'est pas tout ; nous devons agir pour assurer la survie de ces incroyables et doux géants des mers. »

« Je crois qu’ensemble, nous pouvons aider les requins-baleines à vivre et à nager librement dans leur océan, leur permettant ainsi de partager cette planète avec nous pour les années à venir. »

Ces photographies gagnantes ainsi que les finalistes et les candidatures hautement recommandées peuvent être vues en ligne au Site de Shark Trust, tandis que le libre impression l'exposition reste aux Ocean Studios à Plymouth Cour royale William jusqu'à 31 Juillet.

Les images seront utilisées pour soutenir les efforts de conservation des requins et des raies « pour les années à venir », indique l'association caritative.

