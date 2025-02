L'amour maternel désigne le photographe sous-marin de l'année 2025

Après avoir examiné 6,750 2025 images soumises par des photographes sous-marins du monde entier, les trois juges ont rendu leur verdict, à savoir que le gagnant du concours Underwater Photographer of the Year (UPY) XNUMX est Alvaro Herrero.

Le jury de photographes sous-marins expérimentés chargé de la décision était composé de Peter Rowlands, Tobias Friedrich et Alex Mustard, et les gagnants ont été annoncés hier soir (19 février) lors d'une cérémonie de remise des prix dans le centre de Londres organisée par le Domaine de la couronne, qui gère les fonds marins autour de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.

Le photographe espagnol Herrero a remporté la catégorie Grand Angle du concours annuel basé au Royaume-Uni avec sa photographie Lien radiant, représentant la relation particulière entre une mère baleine à bosse et son nouveau-né en Polynésie française.

David Alpert a été nommé photographe sous-marin britannique de l'année 2025 pour son image Le phoque curieux, prise au large de l'île Lundy.

Parmi les autres points forts que l'on peut voir parmi les gagnants et les finalistes présentés ci-dessous, on trouve Shunsuke Nakano Face Off, montrant une confrontation mémorable entre deux napoléons asiatiques et le portrait d'Abdulaziz Al Saleh par IV, une vue de chameaux buvant dans le désert prise sous la ligne de flottaison.

Bryant Turffs a remporté la catégorie Compact avec La beauté du marais, une photo GoPro d'un poisson-aiguille préhistorique, tandis que le photographe coréen Ruruka a été nommé PADI Photographe sous-marin prometteur de l'année 2025 pour Aurore sous-marine, un plongeur dans les eaux multicolores d'un Mexique cénote.

Robert Marc Lehmann d'Allemagne est devenu le Fondation Save Our Seas Photographe de conservation marine de l'année 2025 pour son 1 dans 200,000,000, une image dérangeante de pêcheurs indonésiens ramenant un grand requin tigre à terre.

Le concours UPY a été organisé pour la première fois en 1965, lorsque Phil Smith a été nommé photographe sous-marin de l'année. Aujourd'hui, il compte 13 catégories, dont trois pour les photographies prises dans les eaux britanniques. Les deux meilleures photographies de chaque catégorie sont présentées ci-dessous avec les commentaires des juges, et tous les détails des résultats et des règles du concours sont disponibles sur le site de l'UPY.

Gagnant du Grand Angle et Photographe Sous-Marin de l'Année 2025

Lien radieux © Alvaro Herrero aka Mekan (Espagne) / UPY 2025

« Chaque année, pendant l’hiver austral, je me rends en Polynésie française pour photographier ces animaux majestueux », a déclaré Mekan à propos de sa photo gagnante, prise à Mo'orea et présentée ci-dessus. « Mon moment préféré de la journée est le petit matin, car la lumière est douce et inclinée, ce qui me permet de trouver l’angle parfait pour définir clairement la forme de ces animaux en bleu.

« Pour moi, cette photo est celle qui montre l'amour d'une mère pour son petit, communiquant à la fois la fragilité et la beauté de nos océans, et révélant l'une des espèces étonnantes avec lesquelles nous partageons notre monde natal. »

« Quelle photo ! » a commenté le juge Tobias Friedrich. « Nous voyons généralement beaucoup d’images de baleines à bosse lors du jugement des concours UPY, mais cette image nous a fait nous arrêter immédiatement. Elle montre vraiment l’excellence du photographe qui voit le moment et reconnaît également la bonne image par la suite en les parcourant sur le site ordinateur.

« La lumière provenant du coin supérieur gauche ainsi que le mouvement parfait de la baleine à bosse et de son baleineau, en plus de l'excellent cadrage et de la composition, font de cette photo un grand gagnant vraiment mérité. »

« Une interaction réconfortante entre la mère et le bébé, dans une pose parfaitement synchronisée de ces deux animaux majestueux qui semblent si à l'aise dans leur habitat sous-marin », a déclaré Alex Mustard. « La photo nous invite à observer, tout en laissant aux baleines leur espace, à la fois dans le cadre et du côté du photographe. La lumière pénétrante est spectaculaire, tandis que l'ombre que le baleineau projette sur sa mère est subtile.

« Mekan a remporté le titre de photographe de conservation marine de l'année en 2022 avec les images les plus tristes de baleines à bosse ; ce portrait de famille édifiant est un contrepoint parfait. »

Peter Rowlands a ajouté : « L'image gagnante globale nous représente en tant que compétition, et notre communauté en tant que passe-temps/sport/profession, au monde entier pendant une année entière et il est parfois très difficile de choisir entre eux, mais cette année, pour moi, cette étude délicate mais puissante du lien entre une mère et son veau dit tout ce qu'il y a de grand et de bon dans notre monde.

« Nous sommes confrontés à des défis, c’est vrai, mais l’augmentation des populations de baleines dans le monde entier montre ce qui peut être accompli. »

(Pris avec un Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, boîtier Isotta, lumière naturelle. f/8, 1/640e, ISO 1100)

Finaliste du Grand Angle

Paysage lunaire éthéré © Alvaro Herrero alias Mekan (Espagne) / UPY 2025

Cette photo montre l'une des grottes préférées du photographe dans la péninsule du Yucatán, à Tulum, au Mexique. « L'utilisation de recycleurs dans les grottes nous permet de passer beaucoup plus de temps à explorer leurs profondeurs et améliore mes photos car cela nous donne la possibilité d'éclairer précisément la scène », explique Mekan.

« En n’émettant pas de bulles, nous contribuons également à protéger les caractéristiques de la grotte et à perturber beaucoup moins de particules, ce qui est particulièrement avantageux pour photographier des endroits moins fréquentés. Les recycleurs offrent également des temps de décompression beaucoup plus efficaces. Pour éclairer cette salle, nous avons utilisé 60,000 XNUMX lumens de lumière chaude provenant de deux lampes vidéo BigBlue. »

"Les Cenotes « Les plongeurs expérimentés créent certains des paysages les plus spectaculaires du monde sous-marin, mais y accéder nécessite une formation approfondie, un équipement de plongée spécialisé et un réel dévouement avant même de prendre une photo », a commenté Mustard.

« Nous recevons beaucoup de cenote mais celui-ci se démarque vraiment par la qualité de cette pièce exquise et par la qualité photographique de l'éclairage et de la composition.

(Pris avec un Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, boîtier Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30e, ISO 2000)

Gagnant des macros

Rétroéclairage magique © Paolo Bondaschi (Italie) / UPY 2025

À la fin d’une plongée à Secret Bay à Anilao aux Philippines, Bondaschi a repéré deux autres photographes sous-marins et a fait signe à son guide de vérifier ce qu’ils photographiaient. « Après avoir réalisé qu’il s’agissait de l’un de mes sujets préférés, une crevette velue, j’ai attendu patiemment mon tour et j’ai profité de ce temps pour planifier et préparer la photo.

« J’ai choisi de le photographier de profil, en contre-jour avec un snoot. Mon guide et mon compagnon ont joué un rôle fondamental dans la gestion experte de la lumière du snoot. Après quelques prises de vue d’essai pour trouver le bon réglage, j’ai finalement obtenu la photo que je recherchais. »

« Une exécution et une image parfaites ! » a déclaré Friedrich. « J'aime l'approche minimaliste d'un sujet minuscule et difficile à photographier.

« La position parfaite de la crevette velue est presque trop belle pour être vraie, mais ces animaux sont très craintifs et nous en avons conclu qu'il s'agissait d'une perfection naturelle, qui est également soulignée au maximum par l'éclairage très sélectif du photographe. »

(Pris avec un Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + objectif humide AOI UCL-90 PRO, caisson Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200e, ISO 100)

Deuxième place en macro

Donut éblouissant Doto © Bryan H Blauvelt (États-Unis) / UPY 2025

Blauvelt était allé à Bali en Indonésie et voulait repartir avec une image unique de Doto vertamyeri, « l'un des sujets les plus frappants de Tulamben. J'ai créé un effet lumineux spectaculaire sur le nudibranche avec mon stroboscope et mon museau, et j'ai complété le cadre en rétroéclairant l'hydraire hôte avec une lumière bleue subtile pour équilibrer la composition.

« Merci à mon incroyable guide Rudolfi Sikome à Alam Batu pour avoir tenu une torche en position pour l'effet de contre-jour sur cette image, et pour une semaine productive et amusante de photographie! "

« Les motifs détaillés de ce nudibranche n’ont d’égal que le contrôle précis de la lumière et de la composition de cette image », a déclaré Mustard. « La limace de mer est assise sur un hydroïde délicat qui se déplace dans le courant. Il a dû falloir un dévouement énorme pour créer un cadre aussi parfait. »

(Pris avec un Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, boîtier Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 avec Snoot OS-1, torche avec Blue Gel. f/22, 1/200e, ISO 160)

Gagnant des épaves

Épave profonde © Alex Dawson (Suède) / UPY 2025

L' Flotte du Golfe n° 31 L'épave de Shaabruhr Umm Qammar en Égypte repose sur le récif à environ 104 m de profondeur. Lorsque le navire a coulé, il s'est coincé entre le mur du récif et un petit récif, de sorte qu'il y a un passage en dessous. « Nous avons passé 25 minutes au fond et environ deux heures et demie en décompression pour produire cette image », a déclaré Dawson.

« Sans aucun doute l’une de mes photos préférées de tout le concours », a commenté Mustard, « et aussi, comme je l’apprends maintenant, l’une de nos plus profondes. Cette image est pleine d’un sentiment d’aventure, dans une composition finement travaillée qui vous attire avec des couches successives d’intérêt, des coraux au premier plan aux nuages ​​de poissons au-dessus de l’épave.

« Une qualité compréhensible, une fois que l'on sait qu'elle a été prise par le photographe sous-marin de l'année dernière ! »

(Pris avec un NikonZ9 + fisheye 8-15, caisson Nauticam Z9, lumière ambiante. f/4.5, 1/80e, ISO 800)

Deuxième place aux Wrecks

Oiseaux des profondeurs © Wojciech Dopierala (Pologne) / UPY 2025

« Aqaba est bien connue de la plupart des plongeurs et figurait en tête de ma liste de souhaits depuis des années », a déclaré Dopierala à propos de cette photo de l’épave du Lockheed L-1011-500 TriStar en Jordanie. « Finalement, une opportunité parfaite a été créée par Carlos Diesel (l’agile apnéiste que vous pouvez voir sur cette photo) en collaboration avec le centre de plongée Diverse Divers.

« Nous avons eu la chance de plonger en apnée tout autour des épaves d'Aqaba pendant une semaine. Cette photo a été prise lors de notre deuxième visite sur ce site de plongée particulier.

« L’idée m’est venue soudainement, à la toute fin de notre séjour. Nous n’avons fait qu’une seule tentative pour prendre cette photo. Heureusement, Carlos a fait un travail incroyable. En regardant la scène, avant même d’appuyer sur le déclencheur, j’avais déjà le sentiment que c’était probablement la meilleure photo du voyage. »

« J'adore les images fraîches que l'apnée photographie apporte à photographie sous-marine « Dans son ensemble », a déclaré Mustard. « Créer une composition et un moment aussi parfaits requiert des compétences particulièrement élevées lorsque le photographe et le modèle sont tous deux en apnée. »

(Pris avec un Sony A1 + 12-24 f4, boîtier SeaFrogs A1, lumière ambiante. f/6.3, 1/125e, ISO 250)

Comportement gagnant

Face à Face © Shunsuke Nakano (Japon) / UPY 2025

Ces deux napoléons mâles ont été photographiés à Sado, dans la préfecture de Niigata, au Japon. « La forme unique de cette espèce est caractéristique des mâles, qui forment des harems et revendiquent des territoires pendant la saison de reproduction », a déclaré Nakano.

« Celui de gauche est le roi du harem, qui défend son territoire depuis plus de 10 ans et dont l'âge est estimé à plus de 30 ans, tandis que celui de droite est un jeune challenger.

« Bien que j'avais soigneusement planifié la capture des images, la saison 2024 a été plus difficile à prévoir que d'habitude, et malgré un séjour d'une semaine sur place pendant la saison de reproduction, je n'ai pu observer cette scène qu'une seule fois, pendant seulement 10 secondes.

« Et c’est la seule photo que j’ai pu prendre. La vue de ces combattants en tenue blanche éclatante était si magnifique que je m’en souviens encore parfaitement. »

« Le moment était parfait pour capturer le moment où le prétendant défiait le roi », a déclaré Rowlands. « La lutte pour la hiérarchie est la forme de comportement la plus forte. Bien éclairée et sans arrière-plan distrayant, cette image a immédiatement sauté aux yeux et a continué à être celle qui a battu les challengers. »

(Pris avec un Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, caisson Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250e, ISO 200)

Deuxième place en comportement

L'instant © Edouardo Acevedo (Espagne) / UPY 2025

Novembre-décembre à la baie de Magdalena à Baja CaliforniaSelon Acevedo, le meilleur moment pour observer le marlin bleu est au Mexique. « Cependant, il est très difficile d’obtenir des images nettes de ces poissons en pleine nature, car ils attaquent les sardines et les maquereaux à très grande vitesse. »

« Cette photo est une question d’instant, alors que le marlin bleu bondit et que le banc terrifié se disperse », a déclaré Mustard. « Nous avons adoré que le photographe ait pris soin d’inclure un si beau reflet dans la composition, malgré la brièveté de l’occasion photographique. »

(Pris avec un Canon 5D MK IV + 15mm, caisson Seacam. f/9, 1/500e, ISO 400)

Gagnant du portrait

Hydratation © Abdulaziz Al Saleh (Koweït) / UPY 2025

Cette photo gagnante a été prise dans le désert d'Al Wafra au Koweït. « J'avais l'idée de photographier les chameaux en train de boire de l'eau depuis environ un an et demi », a déclaré Al Saleh, qui n'avait jamais vu une telle photo auparavant.

« La météo était critique et il m’a fallu plusieurs semaines pour obtenir les meilleures photos possibles. La première semaine, les chameaux hésitaient un peu à boire de l’eau alors que mon appareil photo était sous l’eau et seuls quelques-uns se rassemblaient pour boire, ce qui n’est pas ce que je voulais. Mais après plusieurs jours, les chameaux m’avaient déjà accepté, moi et mon équipement.

« Après ma première semaine de prise de vue avec les chameaux, j'ai remplacé mes flashs par des câbles de synchronisation électroniques au lieu de câbles à fibre optique en raison de problèmes. Finalement, les prises de vue ont été réussies. »

« Une image aussi joyeuse et un portrait de chameaux nous ont certainement agréablement surpris », a déclaré Rowlands. « Un excellent contact visuel, un angle bien choisi et des distorsions de surface vous donnent beaucoup à regarder et la bouche inférieure, enfantine et effrontée, ajoute une touche finale réconfortante à une photographie de qualité, qui est bien plus qu'un simple sujet accrocheur. »

(Pris avec un Nikon Z8 + objectif fisheye Nikkor 8-15 mm, boîtier Nauticam NA-Z8, deux Inon Z330. f/18, 1/100e, ISO 100)

Portrait Finaliste

Silhouette de dauphin du fleuve Amazone © Hussein Aga Khan (Suisse)) / Année UP 2025

« J'ai passé deux semaines à Manaus au Brésil, où une dizaine d'opérateurs nourrissent les dauphins de rivière, qui attirent les touristes. Nous avons visité un ponton avec quatre résidents marsouins et une plage qui attire environ sept personnes par jour.

"bottes Ils ont l’air très inhabituels par rapport aux autres dauphins, avec un rostre incroyablement long – avec des poils vestigiaux dessus – de minuscules yeux et un corps épais. L’idée ici était d’essayer d’obtenir une vue inattendue d’un animal surprenant dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler. Je voulais aussi faire comprendre qu’ils vivent sous la canopée de la forêt dans une eau couleur Coca-Cola.

« Le fait d’avoir vu ces dauphins tous les jours pendant deux semaines a rendu la prise de photos de plus en plus facile à mesure que nous nous sommes familiarisés avec leur forme, leurs mouvements, leur comportement et même, dans une certaine mesure, leurs caractères individuels. »

« Une symétrie accrocheuse est associée à des éléments graphiques minimalistes et à une palette de couleurs restreinte pour créer une composition puissante qui communique clairement l'anatomie et l'habitat inhabituels du dauphin de rivière », a observé Mustard. « Tout cela dans une belle lumière. »

(Pris avec un Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, caisson Nauticam NA-R5, lumière naturelle. f/9, 1/125e, ISO 1250)

Lauréat du concours Récifs coralliens

Kaléidoscope de couleurs © Catherine Holmes (Royaume-Uni) / UPY 2025

Holmes a choisi le passage Gorgonian sur l'île de Wayil Batan, Misool, Raja Ampat, en Indonésie. « J'ai eu la chance de trouver des conditions parfaites avec une eau claire et des bancs de poissons-appâts tourbillonnant dans les canyons d'un grand récif corallien, orné de coraux mous verdoyants. Mon objectif était de capturer le récif regorgeant de vie et de couleurs pour nous inciter tous à protéger cet habitat précieux. »

« Cette image évoque tout simplement le corail ! », a déclaré Friedrich. « Il est également rare de voir une image verticale qui fonctionne bien d'un récif corallien. La répartition de la lumière sur l'image est absolument magnifique et le récif est plein de couleurs. »

(Pris avec un Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) à 12 mm, boîtier Nauticam, flashs Retra Pro avec diffuseurs. f/11, 1/160e, ISO 320)

Finaliste pour les récifs coralliens

Requin de récif des jardins des Caraïbes © Jenny Stock (Royaume-Uni) / UPY 2025

« J'ai rempli mon cadre de gorgones violettes et de cannes à pêche poreuses, et je me suis installé au fond de la mer, me cachant autant que possible, moi et mon appareil photo, dans l'espoir d'être à proximité du requin de récif des Caraïbes qui tournait autour de moi », a déclaré Stock. « Accroupi, j'ai attendu le moment parfait.

« Finalement, cette créature a élégamment nagé dans mon cadre, son frisson visible en arrière-plan, ajoutant une profondeur dramatique à mon image.

« Jardines de la Reina à Cuba est un parc marin national protégé depuis 1996. Aujourd’hui, la pêche et le nombre de visiteurs sont limités et son archipel de récifs de 90 km de long est réputé pour ses coraux intacts et sa vie marine florissante. Les requins de récif des Caraïbes peuvent atteindre 3 m de long et sont l’un des plus grands prédateurs de l’écosystème récifal. »

« Un bel exemple de la façon dont les prédateurs de haut niveau prospèrent dans un parc marin protégé », a déclaré Rowlands. « Le contre-plongée spectaculaire souligne la puissance du sujet principal et la lumière supplémentaire fige l'action et fait ressortir les couleurs vives. »

(Pris avec un Canon 5D IV + 16-35mm, caisson Nauticam, éclairage Retra. f/14, 1/125e, ISO 800)

Gagnant noir et blanc

À la poursuite des dauphins © Enric Gener (Espagne) / UPY 2025

« Cette image a été prise dans le nord de la mer Rouge lors d’une expédition de plongée en apnée à la recherche de grands dauphins », a déclaré Gener. « Le moment illustre un rituel d’accouplement intime, où plusieurs mâles – quatre sont visibles sur la photo, bien que d’autres soient à proximité – poursuivaient joyeusement une femelle.

« Il s’agissait d’une démonstration dynamique et rituelle, au cours de laquelle les mâles se livraient à des escarmouches amicales et s’accouplaient occasionnellement avec la femelle, leurs corps se rejoignant brièvement pendant quelques secondes seulement. Il est à noter que la femelle ne tentait pas de s’échapper ; elle participait activement, jouait le jeu et attendait.

« L’ensemble du groupe nageait gracieusement et à un rythme lent et réfléchi, créant une scène sous-marine fascinante. »

« Cette image montre la définition du noir et blanc photographie« La composition prend vie grâce à la conversion réfléchie au monochrome », a déclaré Friedrich. « Une image fantastique. »

(Pris avec un Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, caisson Seacam, lumière naturelle. f/4, 1/500e, ISO 160)

Finaliste Noir & Blanc

Eau Zen © James Rocop (États-Unis) / UPY 2025

Cette image a été prise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Los Angeles pour l'équipe olympique américaine de natation artistique au LA Expo Centre. « En tant que photographe de l'événement, j'ai pu photographier l'équipe à la fois sous l'eau et depuis la terre », a déclaré Rokop.

« Sur cette photo, le nageur s'échauffe avant la démonstration par l'équipe de ses routines pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en se tenant debout au fond de la piscine et en effectuant un exercice de respiration.

« Les nageurs artistiques ont une capacité pulmonaire incroyable et sont capables de réaliser des prouesses inhabituelles, comme se tenir debout au fond de la piscine sans effort. C'était la seule nageuse à utiliser le fond de la piscine de cette façon pour son échauffement et cette vue inhabituelle a immédiatement capté mon attention. L'image évoquait un sentiment de paix et de calme. »

« Une composition précise qui fonctionne si bien en noir et blanc, créant une belle image remplie de la tranquillité du monde sous-marin », a déclaré Mustard. « Nous ne le savions pas lors du jugement, mais nous aimons particulièrement le fait que cette image ait été observée et non posée. »

(Pris avec un Canon R3 + 35mm, boîtier Ikelite, lumière naturelle. f/3.2, 1/1000e, ISO 125)

Lauréat du prix du meilleur photographe sous-marin de l'année 2025

Aurore sous-marine © ruruka (Corée) / UPY 2025

« Je me suis rendue pour la première fois à Cancun, au Mexique, pour un shooting il y a deux ans et depuis, je suis captivée par son charme », a déclaré Ruruka. « Ces jours-ci, je me retrouve souvent à visiter Cancun. De là où je vis, c'est un très long voyage - environ 24 heures en avion - mais cet endroit correspond parfaitement à la direction de mon projet. photographie et offre une variété de possibilités de prise de vue.

« Pour prendre cette photo en particulier, j'ai visité le pays pendant la saison des pluies d'été et j'ai travaillé avec un guide coréen local comme modèle. »

« Une image extraordinaire, d’un niveau technique élevé et d’une post-production parfaite ! » a déclaré Friedrich. « Le plongeur est bien placé dans le nombre d’or sans être devant quoi que ce soit. L’équilibre de la lumière de l’extérieur qui tombe dans la grotte est une excellente répétition et montre de quoi parle l’image. »

(Pris avec un Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, caisson Nauticam, lumière naturelle. f/9, 1/60e, ISO ISO 800)

Finaliste en devenir

Rencontres rapprochées avec des géants © Cabane chrétienne (Singapour)) / Année UP 2025

« Photographier les baleines à bosse des Tonga était sur ma liste de souhaits depuis longtemps, et je n'ai vraiment pas été déçu », a déclaré Hut. « Chaque fois que vous entrez dans l'eau, c'est différent, chaque baleine a une personnalité unique et son attitude envers les nageurs change souvent au cours de la journée.

« Le plus excitant, bien sûr, ce sont les rencontres où la curiosité des baleines rejoint la vôtre, et c'était clairement le cas avec ce couple mère-baleine. Nous avons pu passer plusieurs heures avec elles alors qu'elles naviguaient autour des îles Vava'u, alternant entre voyage, repos et jeu.

« Cette photo, prise alors que le couple traversait un récif peu profond, reste l’une de mes images préférées de cette journée incroyable. »

« Quelle rencontre de rêve entre une mère et son petit ! » a déclaré Mustard. « Le récif donne une fantastique impression d’échelle aux baleines, montrant vraiment leur taille, tout en ajoutant de l’intérêt et de la profondeur visuelle à la composition. Parlons de tout ce qui se passe ensemble… »

(Pris avec un Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, caisson Nauticam, lumière naturelle. f/11, 1/250e ISO 800)

Gagnant du Compact

La beauté du marais © Les gazons Bryant (États-Unis) / UPY 2025

Turffs a capturé cette image dans l'un de ses endroits préférés dans le parc national des Everglades, attiré par son environnement menaçant, « les eaux claires, la lumière filtrant à travers les cyprès et les espèces de poissons, indigènes et introduites ».

« J'ai revisité cet endroit à de nombreuses reprises en essayant de capturer différents sujets et la lumière juste », a-t-il déclaré. « Les niveaux d'eau varient considérablement, parfois jusqu'à s'assécher complètement, selon les périodes de l'année.

« Les espèces de poissons sont en constante évolution et cet endroit est souvent dominé par des espèces exotiques. Ironiquement, cette fois-ci, je n'avais pas vraiment réfléchi et j'étais en train d'apprécier le paysage lorsque ce gar de Floride s'est parfaitement positionné dans le cadre de ma GoPro. »

« Une composition tridimensionnelle époustouflante qui place ce lépisosté de Floride rarement vu dans son habitat marécageux », a noté Mustard. « C’est, très franchement, incroyable que cette image ait été prise avec une simple caméra GoPro, ce qui montre combien de personnes disposent déjà de tout l’équipement nécessaire pour prendre de magnifiques photos sous-marines. »

(Pris avec une GoPro Hero 7 Black + objectif ultra grand angle AOI 0.73x, boîtier GoPro Supersuit, lumière naturelle. f/2.8, 1/180e, ISO 791)

Finaliste de la catégorie Compact

Poisson-grenouille géant © Enrico Somogyi (Allemagne) / UPY 2025

« En plongée à Anilao aux Philippines, nous avons trouvé ce magnifique poisson-grenouille géant à une profondeur d’environ 15 m », a déclaré Somogyi. « J’ai essayé de prendre une photo avec un rétroéclairage coloré et un arrière-plan de petits poissons et du soleil. Après quelques clichés, j’ai obtenu cette photo et j’étais très content. »

« Une grande image provenant d'un petit compact, parfaitement éclairée avec juste assez de reflets complémentaires, pas trop voyants », résume Rowlands. « Une touche de soleil et un bruit de petits poissons produisent une combinaison impressionnante pour compléter le package de notre champion en titre du Compact. »

(Pris avec un Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, caisson Fantasea, deux flashs Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000e, ISO 125)

Lauréat du prix Grand Angle de British Waters et photographe sous-marin britannique de l'année 2025

Le phoque curieux © David Albert (Royaume-Uni) / UPY 2025

Alpert considère le nord du Devon comme « l’un des plus beaux littoraux de Grande-Bretagne. De hautes falaises déchiquetées battues par une mer impitoyable. Avec le deuxième changement de marée le plus élevé au monde, le courant sortant fouette les vagues et le vent qui souffle depuis l’Atlantique Nord. Prenez du recul et émerveillez-vous. »

« Les fenêtres de plongée sont limitées, j'ai donc passé deux mois dans la région l'année dernière, explorant différents endroits. Cette photo montre un phoque gris au large de l'île Lundy, une zone marine protégée depuis 1973.

« Les phoques sont des créatures merveilleusement curieuses, plus interactives que toutes les autres espèces avec lesquelles j’ai plongé dans le monde. En un instant, je deviens l’un des rares privilégiés à franchir le pont qui mène au monde d’un animal sauvage sensible. »

« Dans le cadre du concours UPY, nous voyons généralement beaucoup d’images de phoques, en particulier dans les catégories britanniques », a déclaré Friedrich. « J’étais autrefois un peu friand de ces images, mais après en avoir vu autant, mes critères sont désormais très élevés.

« Cette image est vraiment époustouflante ! Elle est bien cadrée dans les algues et avec la lumière qui vient de l'arrière dans les eaux peu profondes. La composition est complétée par le regard curieux du phoque vers le photographe. Un excellent portrait. »

(Pris avec un Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, caisson Nauticam, deux flashs Inon Z330. f/8, 1/200e, ISO 200)

Finaliste du Grand Angle des Eaux Britanniques

Poulpe frisé (Eledone cirrhosa) avec corail mou © Temple de Simon (Royaume-Uni) / UPY 2025

« Mes rencontres avec les poulpes au Royaume-Uni sont généralement imprévues », a déclaré Temple, et celle-ci à Lochcarron en Écosse ne faisait pas exception. « C'était début mai et la visibilité était mauvaise. J'ai choisi mon objectif le plus large et j'ai prévu de dériver le long du récif avec la marée montante, en capturant ce que je pouvais parmi les coraux mous.

« Au milieu de la plongée, le courant a augmenté de façon inattendue, transformant notre douce dérive en une course rapide. Puis je l'ai vu : une pieuvre perchée en haut du récif. J'ai donné de forts coups de pied contre le courant, levant mon appareil photo tandis qu'elle m'observait calmement.

« La marée était implacable et je n’ai réussi à tirer que quatre fois avant qu’elle ne m’emporte. Alors que je dérivais, j’ai jeté un dernier coup d’œil en arrière. La pieuvre est restée, apparemment imperturbable face à notre rencontre, mais hors de portée. »

« Un excellent cliché d’un sujet emblématique du Royaume-Uni que l’on voit de plus en plus sur nos côtes », a commenté Rowlands. « L’éclairage doux met en valeur les couleurs pastel et le paysage s’éloigne du cadre pour créer une profondeur perfectionnée par un excellent contact visuel et une pose classique. »

(Pris avec un Nikon D500 + 10.5 mm, boîtier Aquatica, flash Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125e, ISO 400)

Gagnant de la macro des eaux britanniques

L'auto-stoppeur © Dan Boulon (Royaume-Uni) / UPY 2025

« Parfois, je suis tombé sur cette méduse Néoturris pileata in le large « Mais je n'avais pas pris de photo décente d'un seul d'entre eux », a déclaré Bolt à propos de cette rencontre en Écosse. « Cette fois-ci, cependant, mon ami et moi les ciblions spécifiquement, ainsi que d'autres créatures similaires, pour essayer d'explorer l'idée des opportunités photographiques des « eaux noires » au Royaume-Uni.

« Parmi les nombreuses images que j’ai prises ce jour-là, celle-ci a révélé une larve de crustacé dans la cloche de la méduse. Les images de chaque côté de cette capture montrent que la larve de crabe (ou de homard) se trouve en fait à l’extérieur de la cloche, mais à cet instant, elle était parfaitement du côté opposé à moi – d’où l’effet d’être contenue dans le corps transparent. »

« C’est une méduse magnifique et rarement vue, mais le moment le plus impressionnant est celui où l’on aperçoit la crevette qui fait de l’auto-stop à travers la cloche transparente », a déclaré Mustard. « C’est époustouflant, surprenant et novateur. »

(Pris avec un OM Systems OM-1 + un macro Panasonic 45 mm, un boîtier AOI, deux flashs Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250e, ISO 250)

Deuxième place dans la catégorie Macro des eaux britanniques

Langouste à épines fluo © James Lynott (Royaume-Uni) / UPY 2025

Cette image a été prise à Inveraray, Loch Fyne en Écosse. « Ce site est connu pour abriter de nombreuses anémones de feu d'artifice magnifiques à faible profondeur, mais il possède également un vieux tuyau recouvert de blocs de béton qui abrite de nombreuses formes de vie, notamment la langouste épineuse.

« Ces homards croupions se trouvent généralement accrochés à l'envers sur des rochers ou des surplombs et disparaissent dès que l'on appuie sur l'obturateur de l'appareil photo. Cependant, lors de cette plongée de nuit, ils erraient à l'air libre et ne semblaient pas gênés de se faire prendre en photo.

« Ces langoustes présentent la fluorescence la plus brillante que j'ai jamais vue chez les crustacés et j'ai été vraiment ravi lors de cette plongée de pouvoir capturer l'animal entier dans le cadre. J'ai utilisé des filtres d'excitation sur mes flashs, ainsi qu'un filtre barrière jaune devant l'objectif pour capturer la fluorescence. »

« L'exploration fluorescente des eaux britanniques par James a révélé un autre sujet étonnant lorsqu'il a été photographié avec cette technique », a déclaré Mustard. « Un peu plus de contraste dans le traitement, un petit recadrage et une rotation verticale et ce cliché vraiment mémorable aurait pu aller jusqu'au bout... »

(Pris avec un OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, boîtier AOI, deux filtres Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50e, ISO 500)

Gagnant du Vivre ensemble des eaux britanniques

Le Havre rouillé © Dan Boulon (Royaume-Uni) / UPY 2025

Cette image prise dans le Lochcarron en Écosse « montre la capacité de la nature à tirer le meilleur parti d'une situation difficile », a déclaré Bolt. « Le bloc de fer et la lourde chaîne maintiennent en place une petite barge à la surface, où les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques locaux stockent leur équipement.

« La barge elle-même est un système de récif flottant à part entière, et les blocs d'ancrage ont également attiré de nombreuses espèces.

« En fait, je m'entraînais pour un autre photographie sous-marine « J'étais en compétition lorsque j'ai pris cette photo. Pendant quelques jours avant une compétition de « splash in » le jour même, ce crabe était constamment dans cette position, ou très proche. Malheureusement, ce jour-là, il était introuvable. Heureusement pour moi, cela m'a permis d'utiliser mes photos d'entraînement pour UPY ! »

« Un angle bien choisi pour inclure juste assez d’arrière-plan pour combiner la profondeur visuelle avec le lieu », a déclaré Rowlands. « Les maillons de chaîne commencent puissamment au premier plan puis s’éloignent délicatement de la scène surmontée du petit poisson curieux entrant dans le haut du cadre. Un gagnant digne de ce nom. »

(Pris avec un OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, boîtier AOI, deux flashs Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50e, ISO 640)

Finaliste du concours Living Together de British Waters

Respirez profondément © Arbres à gars (Royaume-Uni) / UPY 2025

« Tandis que les algues photosynthétisent autour de nous, nous cherchons refuge contre le rythme effréné de la vie quotidienne sous les vagues, où tout est calme », explique Trees à propos de cette photographie prise à Balaclava Bay, à Portland. « Nous nous détendons, notre rythme cardiaque ralentit ; pour beaucoup de gens, l’océan offre un endroit où trouver la paix. »

« Sans aucune préparation préalable et avec seulement un éclairage ambiant, cette photo capture une apnéiste dans un moment de tranquillité alors qu'elle se fraie un chemin à travers les algues. Trop tôt, nous remontons à la surface pour respirer. »

« Un très beau décor qui se termine par une très belle position du modèle », résume Friedrich. « L’ambiance de la prise de vue et le joli cadrage sont vraiment bien faits, le modèle souriant et bien habillé. Seules les nageoires auraient pu être également dans le cadre, rien d’autre à redire ! »

(Pris avec un Nikon D850 + 14-24mm f2.8, caisson Nauticam, lumière naturelle. f/2.8, 1/640e, ISO 200)

Photographe de l'année pour la conservation marine de Save Our Seas

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © RobertMarc Lehmann (Allemagne) / UPY 2025

« Ce requin-tigre n’est qu’un des 200 millions de requins qui perdent la vie chaque année aux mains des humains », explique Lehmann à propos de cette photographie prise en Indonésie. « Depuis que j’ai six ans (35 ans et plus), j’étudie les requins de manière intensive. Au cours de toutes ces années, presque rien n’a changé et c’est frustrant. »

« Les requins protègent leur habitat, la mer, grâce à leur fonction écologique de « police sanitaire ». Plus d’un milliard de personnes dépendent de la mer chaque jour et nous respirons tous l’oxygène qui est en grande partie produit par la mer. Si nous continuons à éradiquer les animaux qui protègent notre habitat le plus vaste et le plus important, nous nous privons de nos propres moyens de subsistance.

« C’est pour cela que je me bats pour que les gens voient et comprennent les requins à travers mes yeux. Chaque fois que je prends une photo comme celle-ci, ça fait mal, mais grâce à l’imagerie, je peux inciter des millions de personnes à comprendre les requins et leur situation et à faire la différence. »

Alex Mustard a décrit cette photo comme « une image époustouflante et narrative, avec quatre hommes tirant cet énorme prédateur océanique sur la terre ferme. La lumière est magnifique, la composition immersive et le timing, capturant le geste du pêcheur, est parfait. »

« Bien que cela soit un phénomène courant et légal dans la plupart des endroits, l'homme qui tente d'empêcher la photo révèle ce que sa conscience pense de ce qu'ils font. Puissant photographie. »

(Pris avec un Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + monture EF vers RF. f/5.6, 1/6400e, ISO 1000)

Deuxième prix du meilleur photographe de l'année pour la conservation marine de Save Our Seas

Victime d'une collision avec un bateau © Henley Spiers (Royaume-Uni) / UPY 2025

Cette photo a été prise à Baja au Mexique California Sur, où le cadavre d'une tortue de mer offre un aperçu de la vie et de la mort en pleine mer. « Les entailles sur la carapace de la tortue ont clairement démontré qu'elle avait péri suite à une collision avec un bateau – une mort non naturelle et un rappel poignant que ces animaux doivent partager l'océan avec une présence humaine toujours croissante », a déclaré Spiers.

« Même dans la mort, la tortue est devenue un vaisseau pour la vie. Au large, chaque débris, qu’il soit naturel ou artificiel, devient une sorte de radeau de sauvetage inversé. Les petits poissons utilisent toutes les structures qu’ils peuvent trouver pour se cacher des prédateurs. Ici, le cadavre en décomposition de la tortue a rapidement été adopté comme refuge par les jeunes poissons. »

« Il s’agit d’un sujet austère et porteur de message, mais l’angle vers le haut crée des reflets visuellement impressionnants surmontés d’une surface délicate », a déclaré Rowlands. « Une image avec tellement de détails visuels mais un seul message. Parfait et horrible à parts égales. »

(Pris avec un Nikon D850 + Nikonos 13mm, caisson Nauticam, lumière naturelle. f/22, 1/500e, ISO 800)

