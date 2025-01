Mono fait sensation dans le concours photo Ocean Art

Les gagnants du 13e concours annuel de photographie sous-marine Ocean Art ont été annoncés. L'édition 2024 du concours a rassemblé des candidatures de plus de 90 pays, ce qui, selon l'organisateur, indique une portée plus large que jamais auparavant.

Le prix du meilleur du spectacle a été décerné à Eduardo Labat pour Dancing Whitetips, une photo en noir et blanc prise sur l'archipel isolé de Revillagigedo, au large du Mexique.

La catégorie Noir et Blanc a été mise en avant par l'organisateur de l'événement basé aux États-Unis Guide de photographie sous-marine (UGP) s'est révélée être une compétition très compétitive cette année. La catégorie Conservation a également été distinguée pour avoir attiré l'attention sur l'impact dévastateur de la pêche fantôme.

« Le concours Ocean Art de cette année n'a été rien de moins qu'extraordinaire », a commenté l'organisateur du concours, Nirupam Nigam, qui est UGPrédacteur en chef et président de Bluewater Photo.

« Ces images ne se contentent pas de remporter des prix ; elles captivent les cœurs et les esprits, touchent des millions de personnes dans le monde et nous rappellent notre responsabilité commune de protéger la beauté de l'océan. C'est un honneur de voir le concours prendre de l'ampleur et de l'impact chaque année. » La portée des images gagnantes repose sur leur diffusion dans plus de 250 médias mondiaux, tels que Divernet.

Le jury était composé comme d'habitude des photographes Tony Wu, Marty Snyderman et Mark Strickland, mais un nouveau membre, Ipah Uid Lynn, les a rejoint pour juger les catégories Underwater Digital Art et Underwater Fashion.

Ocean Art a distribué plus de 60,000 14 dollars de prix sous forme de matériel photo sous-marin et de sorties de plongée offerts par des centres de plongée et des opérateurs de croisières. Vous trouverez ci-dessous les images gagnantes dans chacune des XNUMX catégories :

Gagnant du Grand Angle :

Hwanhee Kim / Lumière

(Hwanhee Kim / Art océanique)

« La semaine avant que je prenne cette photo, de fortes pluies sont tombées à Cancun [Mexique] », raconte Kim. « Les sédiments et les nutriments du lave-auto voisin ont été emportés dans la rivière. cenote, créant des couleurs étonnantes en raison de la différence de concentration. La pluie est généralement un défi pour la photographie sous-marine mais, dans ce cas, elle a produit des teintes vibrantes rarement vues sous l'eau.

« La lumière du soleil, avec sa forte vitalité, a percé les eaux rougeâtres, révélant un moment magique. La lumière a servi de lien entre la terre et le monde sous-marin, ainsi qu'entre la nature et les humains. Je me suis senti privilégié d'être témoin de cette beauté et chanceux d'avoir pu la documenter. »

Prix ​​: un séjour de plongée de quatre nuits pour deux personnes à Atmosphere Resorts & Spa aux Philippines.

Prise avec un Nikon D850 + Nikon 8-15mm dans un caisson Nauticam, lumière naturelle. 1/125e, f/7.1, ISO 1100

Gagnant macro :

Adam Martin / Poisson chauve-souris juvénile

(Adam Martin / Art océanique)

Ce poisson chauve-souris juvénile a été trouvé à 26 m de profondeur à Tulamben, Bali, en Indonésie. Un snoot a été utilisé pour essayer d'isoler le stroboscope du sujet, sans trop éclairer l'arrière-plan. L'éclairage met en valeur la texture et la structure du corps du poisson, soulignant ses lignes gracieuses et sa coloration vive.

Prix ​​: excursion de plongée de neuf nuits à Komodo ou Raja Ampat avec Mermaid Liveaboards

Prise avec un Sony A7RV + Canon 100mm Macro dans un boîtier Nauticam, flash Inon avec snoot. 1/250e, f/13, ISO 320

Gagnant du concours Comportement de la vie marine :

Yoichi Sato / Né de la bouche

(Yoichi Sato / Art de l'océan)

« Par une nuit d’été, alors que la plupart des créatures dormaient profondément, un mâle Ostorhinchus propuptus« Après une semaine d’incubation, le poisson a rassemblé toute son énergie et, d’un mouvement tremblant, a libéré un essaim de larves de sa bouche », explique Sato, qui a pris la photo à Minamisatsuma, Kagoshima, au Japon. « Pour minimiser le stress du poisson, j’ai observé le processus sous une faible lumière rouge.

« Au moment de l'éclosion, j'ai utilisé un éclairage rouge avec un réglage spécial qui éteignait la lumière rouge dès que le pré-flash du stroboscope était détecté. Cette configuration a efficacement éliminé les interférences de la lumière rouge sur la photographie, garantissant que l'image capture le moment le plus naturellement possible. »

Prix ​​: Sept nuits avec 12 plongées pour deux au Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonésie.

Prise avec un Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM dans un caisson Nauticam, deux INON Z330, un RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125e, ISO 400

Portrait gagnant :

Stefano Cerbai / Expédition exceptionnelle

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

« J'étais en lune de miel en Australie, et parmi les nombreux endroits incroyables que nous avons visités, il y avait l'Australie du Sud, où j'ai eu la chance de plonger et de rechercher l'insaisissable dragon de mer, un animal dont je rêvais de voir depuis des années.

« J’ai eu une chance incroyable non seulement d’en trouver un et de l’observer, mais aussi de le photographier portant ses œufs, qu’il protégeait sur son dos, près de sa queue. »

Prix ​​: Stroboscope sous-marin Ikelite DS230 avec lumière de modélisation.

Prise avec un Nikon D7200 + Tokina 10/17 dans un boîtier Isotta, flash Ikelite. f/16, 1/160e, ISO 250

Gagnant de Coldwater :

James Emery / Le Cormoran curieux

(James Emery / Art océanique)

« Lors d'une plongée à Monterey [Californie], je photographiais les champs de Metridium lorsque j'ai remarqué un cormoran nageant vers nous. À ma grande surprise, il a commencé à picorer la tête de ma femme, mais elle n'a pas réagi du tout.

« J'ai rapidement nagé pour prendre quelques photos, puis l'attention du cormoran s'est portée sur le reflet dans le dôme de mon appareil photo. Il est resté avec nous pendant environ 20 minutes, remontant pour respirer avant de revenir nous observer à nouveau. C'était un moment unique et ludique qui m'a donné un aperçu de la curiosité du cormoran ».

Prix ​​: Chèque-cadeau Ultralight de 300 $

Prise avec un Sony A7III + Canon 8-15mm avec adaptateur Metabones dans un boîtier Nauticam, flashs Kraken KS160. 1/80e, f/13, ISO 500

Gagnant du Nudibranche :

Borut Furlan / Nudibranches à capuchon

(Borut Furlan / Art océanique)

« C'était ma première visite sur l'île de Vancouver en octobre 2024 et ma première visite au Canada », explique Furlan. « Je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la région, j'ai donc décidé d'utiliser un objectif zoom grand angle sur la plupart de mes plongées en raison de sa diversité.

« Quand j’ai atteint la forêt de varech avec les nudibranches à capuchon, j’ai été tout simplement choqué. Je n’avais jamais vu autant de nudibranches au même endroit. Il y en avait plusieurs milliers et ils étaient partout, sur le fond, sur les algues et même en train de nager. J’ai pris des centaines d’images différentes d’eux et celle-ci fait partie de cette série. »

Prix ​​: Jusqu'à 10 nuits à bord de l'Oceania du Walindi Plantation Resort, Papouasie Nouvelle-Guinée

Prise avec un Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (converti en Seacam), deux flashs Seacam 150D. 1/40e, f/14, ISO 400

Gagnant de Blackwater :

Kyungshin Kim / Chasse

(Kyungshin Kim / Art océanique)

« J’ai pris cette photo lors d’une plongée en eaux noires à Anilao (Philippines) en novembre dernier », raconte Kim, qui avait d’abord remarqué deux calmars collés ensemble et avait supposé qu’ils s’accouplaient. « En y regardant de plus près, j’ai réalisé qu’ils ne s’accouplaient pas – un calmar mangeait l’autre, un calmar plus petit.

« Les calmars sont connus pour se livrer au cannibalisme, mais il est rare de voir de petits calmars se dévorer entre eux lors d'une plongée en eaux noires. Je les ai suivis et observés avec attention, parvenant à prendre quelques photos.

« Au bout de 10 minutes environ, la couleur du calmar plus petit a commencé à s’estomper. Finalement, il a émis un jet d’encre noire. Peu de temps après, le calmar qui avait fini de manger a lentement disparu au loin, tandis que le calmar qui était devenu sa proie s’enfonçait dans les profondeurs sombres de la mer. »

Prix ​​: Forfait plongée de sept nuits au Dive Resort de Puerto Galera aux Philippines par El Galleon / Asia Divers

Prise avec un Nikon Z8 + macro 60mm dans un caisson Nauticam, deux Kraken S160 et une lampe Weefine 5000. 1/200e, f/20, ISO 200

Lauréat du prix Conservation sous-marine :

Kimber Greenwood / Noyade dans le plastique

(Kimber Greenwood / Art océanique)

Cette image prise à High Springs a été créée dans le cadre d'un projet de sensibilisation du Florida Springs Council sur l'impact de l'embouteillage de l'eau sur la ville locale de Florida Springs. Plus de 300 bouteilles d'eau sont produites chaque minute dans des usines d'embouteillage d'eau telles que celles situées à quelques minutes de la source où cette image a été prise.

« Non seulement ces bouteilles finissent dans des décharges et introduisent des microplastiques dans notre environnement, mais la mise en bouteille de « l’eau de source » provoque une perte d’eau de l’aquifère floridien, ce qui réduit les niveaux d’eau et le débit d’eau, provoquant la détérioration des sources et des rivières », explique Greenwood.

« Les bouteilles utilisées pour cette image ont été offertes par un militant local de la conservation qui les a retirées de la chaîne de production d'une usine d'embouteillage locale. » Les images sont utilisées dans les médias sociaux et dans les campagnes publicitaires imprimées pour encourager les individus à passer aux bouteilles d'eau réutilisables.

Prix ​​: Deux flashs Marelux Apollo S plus Lumilink

Prise avec un Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500e f/3.5, ISO 400

Gagnant du prix de l'art numérique sous-marin :

Unkoo Kim / Désir

(Unkoo Kim / Art de l'océan)

La mer de Seogwipo, sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, est chère à Kim, mais elle est loin d'être idéale pour la photographie sous-marine, car elle est souvent trouble et soumise à de forts courants. « Les eaux de Seogwipo ont été encore plus affectées par la hausse des températures de la mer, le manque de sujets et d'autres facteurs », explique Kim, qui ne savait pas comment capturer la beauté des créatures marines de l'île avant de décider d'utiliser la lumière comme arrière-plan pour les mettre en valeur.

« J'ai pris cette image pendant la meilleure saison de l'année. Pour capturer une image de face du gobie bleu hana, j'ai passé d'innombrables heures à l'observer et à m'en approcher. En imaginant l'interaction dynamique du gobie bleu hana avec les lumières bokeh, j'ai utilisé des outils que j'avais préparés à l'avance et un objectif vintage modifié pour combiner plusieurs expositions avec des images bokeh de feu d'artifice.

« Bien que capturer des images de feux d’artifice ne soit pas particulièrement difficile, cela nécessite une préparation méticuleuse, des efforts, de la pratique et, surtout, du temps pour établir une connexion avec les sujets. »

Prix : Marelux SOFt Lite Snoot plus dock.

Prise avec un Nikon D850 + objectif macro 60mm / retouche Bell & Howell Filmovara dans un caisson Nauticam, deux flashs Ikelite DS230, lanterne sous-marine Sofirn. 1/160e, f/11, ISO 100

Gagnant Noir & Blanc + Best In Show :

Eduardo Labat / Danse des pointes blanches

(Eduardo Labat / Art Océanique)

« C’était notre dernière plongée de la journée, dans l’après-midi, alors que le soleil déclinait », raconte Labat. « À Roca Partida [Revillagigedos, Mexique], la plupart des requins à pointe blanche se rassemblent en petits groupes sur divers rebords de la formation rocheuse. »

Un grand groupe de requins à pointes blanches a commencé à se former à une certaine distance du rocher, avec des dizaines formant un groupe serré à environ 8 m de profondeur, mais ne chassant pas et ne présentant pas de comportement agressif.

« Après avoir été témoin de cet événement rare depuis la périphérie de la formation, je suis lentement monté pour planer juste au-dessus. C'est là que j'ai pris cette photo. D'en haut, les requins semblaient nager en synchronisation dans un mouvement circulaire. C'était magnifique à voir.

« J'ai décidé d'utiliser le noir et blanc pour cette photo, à la fois en raison de l'aspect géométrique de la formation dans ce style et également en raison du contraste naturel que l'on peut apprécier en noir et blanc concernant les pointes des requins par rapport au reste de leur corps.

Prix ​​: Quatre nuits pour deux avec 7 plongées à All 4 Diving / Akaya Bali

Prise avec un Sony A6600 + un Fish-eye Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 dans un caisson Nauticam, flashs Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160e, f4.0, ISO 640

Gagnant du concours Underwater Fashion :

Lucie Drlikova / Vive la Reine !

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

La méchante reine du Snow White Le conte de fées est soulevé par ses démons sur cette photo, qui fait partie du projet personnel de Drlikova « Once Upon a Dream in Waterland », sur lequel elle travaille depuis sept ans.

« Ce projet représente un retour à mes rêves d’enfance : tous les costumes, les scènes et les accessoires sont fabriqués à la main par mes soins », explique-t-elle. La photo a été prise dans une piscine de 8 mètres de profondeur à Aquapalace Praha en République tchèque.

Prix ​​: Chèque-cadeau Bluewater Photo de 400 $

Prise avec un Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 dans un caisson Nauticam, flashs Subtronic. 1/160e, f/8, ISO 500

Gagnant du grand angle compact :

Marco Lausdei / La chasse dans la nuit

(Marco Lausdei / Art Océanique)

En plongeant sur le célèbre site de Maya Thila aux Maldives, Lasdei a remarqué un requin de récif à pointe blanche se déplaçant selon des schémas cycliques, visiblement attiré par un nuage de poissons d'argent positionné le long du tombant de thila.

« En me cachant sur un rocher voisin, j'ai soigneusement réduit mes bulles, en essayant de m'approcher le plus possible sans perturber le comportement du prédateur », explique-t-il. « Une fois que le requin s'est habitué à ma présence, j'ai attendu qu'un de ses mouvements cycliques l'amène à portée de flash.

« J'ai chronométré la prise de vue pour capturer non seulement le requin, mais aussi le mouvement évasif du nuage de proies potentielles. La photo a été prise de bas en haut, en incluant intentionnellement la surface de la mer pour ajouter de la profondeur et de la dimension à l'image. Comprendre les habitudes et le comportement du sujet était essentiel à la réussite de cette photo. »

Prix ​​: croisière de sept nuits à bord Bilikiki aux Iles Salomon

Prise avec un Sony RX100m5 + dôme Seafrog dans un caisson Seafrog. 1/160e, f/10, ISO 200

Gagnant du Compact Macro :

Naomi Springett / Poisson-faucon à long nez

(Naomi Springett / Art océanique)

« Pour notre lune de miel, nous avons participé à une croisière de plongée vers la Grande Barrière de corail. Cette photo a été prise lors de l'une des plus belles plongées du voyage : un récif corallien florissant avec une vie macro abondante. Perché fièrement sur le corail soleil noir, ce poisson-faucon à long nez ne s'est pas trop inquiété de ma présence et, à ma grande joie, est resté immobile assez longtemps pour que je puisse prendre quelques photos avant de s'éloigner.

« Avec autant de poissons tropicaux qui ne se laissent pas photographier, c'était un régal rare. Le corail soleil noir fait partie de mes coraux préférés ; les riches couleurs vertes offraient un arrière-plan contrasté à ce poisson saisissant. »

Prix ​​: Voyage de plongée de huit jours aux Galapagos Aqua croisière de croisière de la compagnie Andean Travel Company.

Prise avec un Olympus TG-4 dans un boîtier PT-056, deux flashs Sea and Sea. 1/40e, f/8, ISO 200

Gagnant du concours Compact Behavior :

Naomi Springett / Mutualisme

(Naomi Springett / Art océanique)

Ce labre nettoyeur à raies bleues et ce poisson-lézard panaché ont été aperçus sur la Grande Barrière de corail australienne, un exemple de symbiose mutualiste. « Habituellement, les poissons-lézards sont assez nerveux et ne tolèrent pas que les photographes s'approchent trop près, mais cet individu était tout à fait content de poser pour les photos pendant son nettoyage », explique Springett à propos de son deuxième cliché gagnant.

« J'ai été étonné de voir le plus petit poisson se précipiter sur le poisson-lézard, même dans sa bouche, démontrant une confiance incroyable de la part du plus petit poisson, pour finalement se poser juste au-dessus de la tête du poisson-lézard ! »

Prix ​​: comme ci-dessus

Prise avec un Olympus TG-7 dans un boîtier PT-059, deux flashs Sea and Sea. 1/80e, f/13, ISO 200

Ces images ainsi que toutes les photos des finalistes et des personnes honorablement mentionnées peuvent être vues avec des histoires de fond sur le site de l'organisateur Guide de photographie sous-marine.

