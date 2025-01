Les maîtres de la photographie sous-marine sont nommés

Les gagnants du concours d'imagerie sous-marine DPG Masters 2024, qui peuvent s'attendre à partager entre eux des prix d'une valeur de 80,000 31 $ US, ont été annoncés aujourd'hui (XNUMX janvier).

Le concours annuel est destiné aux images fixes et aux courts métrages, et l'organisateur basé aux États-Unis PlongéePhotoGuide indique que « des milliers de photographes et de cinéastes de dizaines de pays » ont posté des candidatures dans la catégorie huit images et une vidéo.

Les candidatures ont été évaluées par un jury composé de six photographes sous-marins : Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad et Andy Sallmon. Quinze pour cent des frais d'inscription seraient reversés directement aux efforts de conservation marine

Le Grand Maître du DPG 2024 était la vidéaste canadienne Eiko Jones, dont le film Le voyage On dit qu’il a « brillamment capturé » le cycle de vie spectaculaire du saumon dans les rivières canadiennes et a remporté la première place dans la catégorie Court métrage.

De la compilation de séquences tirées des longs métrages de Jones Le battement de coeur de la rivière, le cinéaste a déclaré : « Mon objectif en produisant ce court métrage est de montrer l'incroyable voyage que font les saumons des rivières Campbell et Quinsam de l'île de Vancouver pour compléter leur cycle de vie.

« C'est un triomphe sur les adversaires et les obstacles qui dure depuis des millénaires le long des côtes de la Colombie-Britannique et des États-Unis. »

(Pris avec un Nikon Z6, un ZCAM E2-S6, un Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, un Nikon AF-S 60 mm f/2.8 Macro, des boîtiers Aquatica et Nauticam, un Nauticam EMWL, une sonde macro Laowa et des lampes vidéo Keldan).

Vous trouverez ci-dessous les entrées d'or et d'argent dans les autres catégories (sauf l'or uniquement dans Portfolio) :

Traditionnel / Or :

Mobula Dance de Vanessa Mignon (Australie)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon était à Baja California, au Mexique, dans l’espoir d’assister à la fameuse agrégation de raies mobula. « Nous avions vu quelques groupes migrer dans la baie, mais la visibilité n’était pas excellente dans les eaux peu profondes. Nous avons donc décidé de prendre la mer, à la recherche d’eaux plus profondes et plus bleues.

« Bientôt, nous avons vu ce que nous espérions : des mobulas sautant hors de l’eau. Nous avons sauté et avons trouvé une boule serrée de mobulas tournant et nageant à l’unisson, une danse magnifique et hypnotique.

« Être témoin de grandes agrégations comme celles de Baja California « À certaines périodes de l’année, on pourrait penser que les raies mobula se portent bien. Malheureusement, la Liste rouge de l’UICN indique que la population globale est en baisse et classe ces raies étonnantes comme vulnérables. »

(Pris avec un Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, boîtier Nauticam. f/4, 1/500e, ISO 500)

Traditionnel / Argent :

Le côté obscur de Renata Romeo (Italie)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

La photo a été prise à Marsa Alam, en Égypte. « À la fin d’une plongée de contrôle, lors de mon arrêt de sécurité sous le bateau avec mon groupe, je regardais autour des plongeurs, près du récif et du fond sablonneux », raconte Romeo. « J’ai vu quelque chose nager entre deux eaux et je n’ai pas reconnu ce que c’était au début.

« Je m’en suis approché et, à ma grande surprise, j’ai vu qu’il s’agissait d’une torpille panthère ! C’était la première fois depuis 15 ans que je voyais une torpille nager aussi loin du sable et non sur le fond. En général, elles restent sur le fond et se couvrent de sable pour se camoufler pendant la journée.

« J'ai rapidement ajusté mes flashs et les réglages de mon appareil photo car la torpille se déplaçait rapidement et j'avais juste assez d'espace pour me faufiler en dessous pour prendre quelques photos avant qu'elle ne nage rapidement vers des eaux plus profondes. J'ai finalement pu voir son « autre » côté ! »

(Pris avec un Canon EOS R7 + EF 8–15mm Fisheye, boîtier Easydive Leo3wi, deux flashs Inon Z-330. f/11, 1/200e, ISO 200)

Macro / Or :

Poisson-garou d'Andrea Michelutti (Italie)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

« C'était profondément émouvant d'assister à cette scène d'un poisson-scorpion dévorant un poisson-lézard », raconte Michelutti à propos de cette photographie prise à Anilao, Batangas aux Philippines.

« Rester concentré pour obtenir la photo n'a pas été facile. La photo capture le contraste saisissant entre la beauté de la nature et sa dure réalité. Un snoot a été utilisé pour concentrer la lumière de mon flash, gardant l'arrière-plan sombre et discret. »

(Pris avec un Sony RX100 Mark VII, un boîtier Marelux, un flash Inon Z-330, un snoot optique Snooty. f/11, 1/500e, ISO 100)

Macro / Argent :

Le Petit Diable dans la bouche de Wen Chou Wu (Taïwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

« Je pense que la plupart des plongeurs ont déjà vu ce pou mangeur de langue sur les réseaux sociaux », explique Wen, qui a pris sa photo dans le nord-est de Taïwan. « Il passe par les branchies pour atteindre la bouche du poisson, remplaçant finalement la langue et devenant une partie intégrante du poisson.

Un jour d'août 2024, alors que je faisais un palier de sécurité de 5 m, j'ai repéré une blennie cachée dans un trou, et j'ai pris quelques photos pour passer le temps. Je n'ai rien trouvé d'« anormal » chez la blennie pendant que je la photographiais, mais lorsque j'ai regardé les photos sur mon ordinateur plus tard, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un « petit monstre » dans sa bouche !

« Je pensais que le poisson serait torturé par le pou mangeur de langue, mais les deux semblaient vivre ensemble en toute harmonie, ce qui rendait cela photo à la fois mignon et dérangeant.

(Pris avec un Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60 mm f/2.8 Macro, boîtier AOI, dioptrie macro AOI +15, deux flashs SUPE D-Pro. f/18, 1/160e, ISO 100)

Grand angle / Or :

Le garde-manger de Donatello de Massimo Zannini (Italie)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora dans les Alpes Apuanes en Toscane, l'une des célèbres carrières de marbre de Carrare en Italie « offre une toile de fond semblable à une arène pour un adorable triton alpin italien (Ichthyosaure des Alpes), explique Zannini.

« Bien que la carrière produise toujours le célèbre marbre blanc et bleu-gris, on évite d’extraire le marbre de la piscine naturelle où se reproduit une colonie de ces tritons colorés – un exemple réconfortant de sauvegarde d’une espèce vulnérable. »

(Pris avec un Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, boîtier Nauticam, deux flashs SUPE D-Pro. f/14, 1/200e, ISO 125)

Grand angle / Argent :

Big Baby de Brittany Ilardi (États-Unis)

(© (Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

« C'est un très, très gros bébé ! », s'exclame Ilardi. « Je ne peux m'empêcher de sourire après avoir nagé avec ce baleineau à bosse extrêmement curieux dans les eaux cristallines de la Polynésie française. En hiver, les îles polynésiennes regorgent de baleines migratrices qui viennent se reproduire et élever leurs bébés.

« Ce jour-là, nous avons eu une chance incroyable de trouver une mère et son petit cinq minutes seulement après la mise à l’eau du bateau. Nous sommes entrés dans l’eau et avons été accueillis par cette jeune femelle curieuse, qui ne connaissait absolument pas la signification de l’espace personnel. Elle n’arrêtait pas de nager en rond autour de moi, s’approchant pour me dire « bonjour » encore et encore, jusqu’à ce que maman décide qu’il était temps de partir. »

(Pris avec un Canon EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5, caisson Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400e, ISO 800)

Plus-Moins / Or :

Grenouille de Luc Rooman (Belgique)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

« L'attrait des amphibiens reste très fort pour moi, même si les photographier demande beaucoup de patience, car ce ne sont généralement pas des sujets très volontaires », explique Rooman à propos de cette photo prise à Anvers. « Mais après avoir passé de nombreuses heures dans l'eau, j'ai finalement trouvé une grenouille qui restait immobile sur un nénuphar.

« En effet, celui-ci voulait clairement être pris en photo : chaque fois que je bougeais pour photographier la grenouille sous un angle différent, il se tournait avec moi. »

(Pris avec un Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, caisson Isotta, flashs Subtronic. f/13, 1/200e, ISO 100)

Plus-Moins / Argent :

Pink On Yellow de Martin Stevens (Royaume-Uni)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

« Les méduses à stinger mauve ne sont pas courantes au Royaume-Uni, mais en 2024, elles sont apparues en grand nombre dans l’extrême sud-ouest pendant l’été et le début de l’automne », explique Stevens. Cependant, il n’en avait encore vu aucune jusqu’au jour où il s’apprêtait à photographier et filmer les mares de marée de Falmouth, en Cornouailles.

« Nous sommes arrivés à la plage et avons trouvé des centaines de méduses échouées et nageant dans les piscines, en raison de forts vents soufflant du large. Je suis rentré chez moi, j'ai mis mon combinaison, puis nous avons plongé dans les bassins au bord de l'eau, où se rassemblaient de nombreuses méduses rose vif. Elles formaient un joli contraste avec les algues jaunes, les couleurs vibrantes contre le ciel gris orageux au-dessus.

(Photo prise avec un système OM OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, boîtier Isotta, deux flashs Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200e, ISO 400)

Conservation / Or :

Suffocation de Matthew Mak (Canada)

(© (Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak poursuivait un poisson-appât dans la baie de Magdalena, à Baja, au Mexique, qui avait attiré des frégates, des bonites à ventre rayé et des otaries de Californie. « Parmi le groupe d’otaries se trouvait ce mâle. Autour de son cou se trouvait ce qui semblait être des débris de filet de pêche. Malgré les probabilités, il a été vu en train de chasser avec succès, il semblait en assez bonne forme et pas émacié.

« Nous l'avons rencontré à deux reprises lors de différents baitballs, où il a participé avec enthousiasme à l'action. C'était incroyablement déchirant de le voir s'empêtrer, mais c'était aussi remarquable de voir comment il s'en est sorti.

« Les océans regorgent de déchets plastiques en quantité alarmante, et cette image nous rappelle brutalement leur impact sur la faune et l’environnement. Malgré les efforts d’adaptation des animaux, nous devons faire mieux pour minimiser notre impact sur la planète si nous voulons coexister en harmonie avec ses habitants. »

(Pris avec un Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, boîtier Ikelite. f/7.1, 1/1250e, ISO 2000)

Conservation / Argent :

La dernière tache d'encre de Pasquale Vassallo (Italie)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

« L’un de mes projets photographiques récents a consisté à documenter l’impact des filets de pêche sur l’environnement marin local », explique Vassallo, qui se trouvait sur l’île d’Ischia lorsque l’occasion s’est présentée. « Dans cette image, une seiche piégée tente de toutes ses forces de se libérer d’un filet, libérant un jet d’encre comme si elle essayait de détruire le terrible piège dans lequel elle est empêtrée.

« Surtout en été, les seiches s'approchent des côtes pour pondre leurs œufs, mais un grand nombre d'entre elles sont capturées, ce qui leur enlève au minimum leur chance de frayer.

« Certains pêcheurs sont autorisés à pêcher près des côtes et respectent les règles. D’autres pratiquent la surpêche et semblent peu respectueux de l’environnement. »

(Pris avec un Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, boîtier Seacam, deux flashs Seacam 160D. f/22, 1/160e, ISO 250)

Eau noire / Or :

L'Ascension de l'Argonaute d'André Moyo (France)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

« Depuis les profondeurs insondables, là où la lumière s’estompe et où règne le silence, un argonaute entame son voyage vers la surface », raconte Moyo. « Enfermé dans sa délicate coquille, chef-d’œuvre d’architecture naturelle, il s’élève, porté par un courant mystérieux.

« Comme un rêve à la dérive des abysses, il rencontre une feuille flottante, un compagnon improbable dans son errance. La feuille, détachée d’un arbre inconnu, semble danser, guidée par les caprices de l’eau. Ensemble, ils dérivent – ​​la coquille irisée et le doux berceau de la nature – unis dans une danse silencieuse. Le nautile, voyageur des profondeurs, s’aligne sur la légèreté de la feuille, comme si l’océan lui-même offrait un moment fugace de poésie. » Tout s’est passé à Anilao aux Philippines.

(Pris avec un Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, boîtier Seacam, flash Fotocore GTX. f/25, 1sec, ISO 100)

Eau noire / Argent :

Poulpe affamé de Dennis Corpuz (Philippines)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

C'est une autre photo gagnante prise à Anilao. « Mon équipe et moi sommes habitués à assister à la migration verticale spectaculaire des créatures des profondeurs marines lors de nos plongées en eaux noires », explique Corpuz. « Lors d'une plongée en particulier, j'ai aperçu un petit poulpe nageant de manière aléatoire et erratique. Curieux, je me suis rapproché pour enquêter et j'ai remarqué un petit crabe essayant frénétiquement d'échapper aux tentacules de la poulpe.

« Sans hésitation, j'ai réussi à capturer quelques clichés de cette interaction intense avant la poulpe « Je me suis retiré dans les profondeurs. C'était un coup de chance d'être témoin d'un comportement animal aussi intéressant. »

(Pris avec un Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, caisson Sea&Sea, flash Fotocore GTX. f/25, 1/250e, ISO 250)

Compact / Or :

À l'intérieur par Andrea Michelutti (Italie)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

« Cette carangue bleue (Carangoides ferdau) niché dans un Thysanostoma thysanura « Les méduses mettent en valeur leur relation symbiotique, une forme de commensalisme », explique Michelutti à propos de cette autre photo d'Anilao.

« Les poissons profitent de la présence de la méduse en y trouvant protection et abri, et en l'utilisant comme bouclier contre les prédateurs. En retour, la méduse bénéficie d'avantages indirects, comme l'élimination de parasites ou de débris grâce à la présence du poisson.

(Pris avec un Sony RX100 Mark VII, boîtier Marelux, dioptrie grand angle Inon ZM80, deux flashs Inon Z-330. f/10, 1/250e, ISO 250)

Compact / Argent :

Ghostpipes par Enrico Somogyi (Allemagne)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

« En plongeant dans les eaux de Dauin (Philippines), j'ai repéré un couple de poissons fantômes arlequins qui se déplaçaient élégamment d'avant en arrière au gré du courant », raconte Somogyi. « Leurs corps brillaient de couleurs douces et s'harmonisaient parfaitement avec l'environnement.

« J'ai regardé avec fascination les poissons-plongeurs nager l'un autour de l'autre, comme s'ils exécutaient une danse secrète. Le soleil brillait à travers l'eau et créait un jeu de lumière magique. Je me suis positionné pour capturer le plongeur à l'arrière-plan et le couple de poissons-plongeurs fantômes au premier plan.

« Le contraste entre la lumière chatoyante et la délicatesse des poissons était époustouflant. Lorsque j’ai appuyé sur le déclencheur, j’ai su que j’avais capturé un moment unique : la beauté du monde sous-marin dans une seule image. »

(Pris avec un Sony RX100 Mark VII, un boîtier Fantasea, un Nauticam EMWL avec objectif 160°, deux flashs Backscatter Mini Flash (MF-2), deux snoots DIY, un moniteur Weefine WED-5. f/8, 1/800e, ISO 125)

Portefeuille / Or :

Autour du monde de Filippo Borghi (Italie)

En mettant en valeur différentes régions du monde, le portfolio de Borghi visait à montrer différents comportements de diverses créatures marines dans leur environnement naturel.

« Des grands mammifères aux créatures microscopiques qui flottent dans les courants océaniques, les sujets abordés s’étendent des profondeurs de la mer Méditerranée à la surface de l’Australie du Sud, des eaux froides de l’Antarctique aux eaux chaudes de l’océan Indien », explique-t-il :

« Une lotte attrape une raie torpille, mettant en valeur ses impressionnantes capacités de chasse », île de Giannutri, Italie (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

« Des seiches géantes aux couleurs vives, se rassemblant pour frayer, montrent leurs remarquables capacités de camouflage et de communication », Wyalla, Australie du Sud (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

« Un phoque léopard curieux, dans une interaction à la fois passionnante et surréaliste, montre ses dents de manière ludique », péninsule Antarctique (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

« Une mère baleine à bosse allaite et noue des liens avec son jeune baleineau », île de la Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

« Un iguane marin, perché sur le substrat rocheux, se nourrit d'algues », îles Galapagos, Équateur (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Un transparent poulpe larve, à peine de la taille d'un doigt, étend et contracte ses minuscules tentacules, à la recherche de nourriture', détroit de Lembeh, Indonésie (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Toutes les candidatures gagnantes et hautement recommandées avec leurs histoires de fond peuvent être trouvées sur Concours sous-marin de DivePhotoGuide .

Également sur Divernet : LE PASSAGER REMPORTE L'OR DANS DPG MASTERS, DPG ET WETPIXEL RENOUVELLENT NOTRE CONCOURS MONDIAL D'IMAGERIE SOUS-MARINE