Heureusement pour certains : ouverture du 13e concours photo Ocean Art

La 13e édition annuelle de l'Ocean Art sous-marin photo Le concours est désormais ouvert et, avec une valeur totale de prix de 60,000 46,850 $ US (environ XNUMX XNUMX £), l'organisateur basé à Los Angeles Photographie sous-marine Guide (UPG) affirme qu'il reste l'un des événements de ce type les plus importants et les plus prestigieux au monde.

Les candidatures peuvent être acceptées jusqu’au 30 novembre inclus cette année, et les gagnants seront annoncés début janvier.

Le concours s'adresse à tous, des photographes amateurs aux professionnels du monde entier, avec la possibilité de participer à 14 catégories pour garantir que tous les aspects de la discipline photographique et des types d'appareils photo sont inclus.

Cutie Guardian, deuxième place dans la catégorie Nudibranches de l'année dernière, par Yen-po Huang

Les catégories les plus populaires incluent le grand angle, la macro et le comportement de la vie marine, avec trois catégories d'appareils photo compacts correspondantes. Les catégories plus spécialisées sont le noir et blanc, le portrait de la vie marine, les eaux froides/tempérées, les eaux noires, la conservation sous-marine et les nudibranches.

La mode sous-marine et le sous-marin Ressources Les catégories d’art proposent deux catégories supplémentaires qui offrent aux participants une liberté totale en matière de post-traitement.

Sous-marin Ressources Art, deuxième place Ice-Cream Nudis de Francisco Sedano Vera

Parmi les juges de la compétition, on compte les photographes sous-marins Tony Wu, Marty Snyderman et Mark Strickland, ainsi qu’une nouvelle recrue, Ipah Uid Lynn. Elle est décrite par UPG comme « une étoile montante de la photographie sous-marine malaisienne qui apporte une nouvelle perspective à notre compétition, dans un domaine qui pourrait bénéficier d’une représentation féminine accrue ».

Les prix Ocean Art sont offerts par une gamme de centres de plongée, de bateaux de croisière et photo- des fabricants d'équipements sous forme de vacances et d'équipements. Les gagnants de chaque catégorie peuvent classer les prix qu'ils souhaitent recevoir, ce qui augmente la probabilité que les concurrents retenus soient exactement adaptés.

En savoir plus sur la participation au Art océanique 2024 concours sur le site de l'UPG.

