16 gros plans u/w : lequel choisiriez-vous ?

Pas moins de 25 juges composent le panel qui a sélectionné les candidatures au concours annuel Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) sur la faune sauvage, et les 16 images en lice pour les prix dans la catégorie Sous-marine peuvent désormais être révélées.

Le jury comprend des photographes professionnels, magazine rédacteurs, conservateurs et auteurs. Il a fallu environ 20 heures d'appels Zoom pour se mettre d'accord sur lesquelles des 11,681 11 photographies rapprochées, macro et micro soumises dans 2024 catégories devaient passer à l'étape de la présélection du concours XNUMX.

Les 100 meilleures photos ainsi que les gagnants des catégories et du classement général seront sélectionnés en janvier seulement. Les 16 images sous-marines sont présentées ici par ordre alphabétique des photographes.

Le Nautilus (Luis Arpa)

Curieux bébé lamantin (Remuna Beca)

Ruban bleu (Pietro Cremone)

Poisson cardinal (Laszlo Foldi)

Faites l'amour, pas la guerre (Iouri Ivanov)

Tout va bien (Gabriel Jensen)

Temps de repos (Kyungshin Kim)

Tenir bon (Ofek Liepaz)

Le Match (Ferenc Lorincz)

Œufs de gobie (Saeed Rashid)

Octopus Bouteille (Saeed Rashid)

Le repas (Domenico Roscigno)

Nudis à capuchon (Brian Skjerven)

Symbiose chez l'éponge de mer (Jenny Slack)

Hippocampe à ventre rond (Daniel Sly)

Les 10 catégories en plus de la catégorie Sous-marin sont les suivantes : Animaux, Arachnides, Papillons et libellules, Champignons, Insectes, Paysage intime, Portrait d'invertébrés, Plantes, Art en studio et, pour les moins de 18 ans, Jeunes. Certaines de ces catégories pourraient également inclure photographie sous-marine.

Le premier prix est de 2,500 250 £ en espèces et un trophée, et chaque gagnant de catégorie remporte 700 £ (le jeune photographe de gros plan de l'année remporte un objectif Sigma de XNUMX £ et un trophée) ainsi que d'autres prix.

Fondé au Royaume-Uni en 2018 par Tracy et Dan Calder « pour révéler les merveilles cachées du monde », CUPOTY peut se targuer d’être le plus grand concours de son domaine. Il est soutenu par une newsletter et organise un défi thématique tout au long du mois de novembre. En savoir plus à propos de CUPOTY 6 sur le site.

Également sur Divernet : Sac de crevettes et d'étoiles Sous-marin Victoire en gros plan, 10 gros plans sous-marins qui ont séduit les juges