Test du Nikon Z6III sous-marin

Cet appareil photo est un hybride polyvalent pour les photographes et vidéastes sous-marins – et un retour en forme pour Nikon, rapporte NIRUMPAM NIGAM, rédacteur en chef de Underwater Photography Guide et président de Bluewater Photo, qui a pris toutes les photos ici

L'appareil photo hybride plein format Z6III de Nikon allie technologie avancée et fonctionnalités accessibles, offrant une expérience puissante et conviviale. Il est particulièrement adapté aux utilisateurs de reflex numériques Nikon envisageant de passer à l'hybride, car il apporte des améliorations en matière d'autofocus, de stabilisation d'image et d'enregistrement vidéo, autant d'améliorations clés héritées de l'ancien modèle. Le Z9 de Nikon et Z8 série.

Le Z6III est doté de ce qui est présenté comme « le premier capteur CMOS partiellement empilé au monde », conçu pour améliorer les vitesses de traitement et minimiser les effets d'obturateur roulant.

Cependant, des tests récents du capteur indiquent une légère réduction de la plage dynamique à des ISO plus faibles par rapport au Z6II, ce qui pourrait inquiéter certains photographes. Les photographes sous-marins, notamment ceux qui photographient des scènes grand angle à fort contraste (comme des « boules de soleil »), pourraient le remarquer dans des cas extrêmes.

Nous avons effectué des tests approfondis du Z6III dans un boîtier sous-marin Ikelite Z6III lors de nos plongées sites de plongée locaux préférés En Californie du Sud, nous avons repoussé les limites de la plage dynamique pour démontrer les performances de la caméra dans la région où elle a été la plus critiquée. Merci à Dave de Diving Catalina pour son soutien à cette revue ; découvrez son nouveau camion au parc de plongée d'Avalon !

Une scène de forêt de varech avec une plage dynamique élevée capturée avec le Nikon Z6III dans un boîtier Ikelite avec l'objectif fisheye Canon 8-15 mm (f/16, 1/160e, ISO 100)

Caractéristiques principales du Nikon Z6 III

Capteur CMOS partiellement empilé plein format de 24.5 Mpx

Stabilisation d'image intégrée à cinq axes (jusqu'à huit arrêts)

Processeur EXPEED 7 pour des performances plus rapides

Monture d'objectif Z (compatible avec les objectifs à monture F et l'adaptateur FTZ)

Prise de vue en rafale à 14 ips avec obturateur mécanique et 20 ips avec obturateur électronique

Enregistrement vidéo suréchantillonné 6K/30p, 5.4K/60p et 4K/60p

Enregistrement N-Log, N-RAW et ProResRAW

Connecteur HDMI 2.1 pleine taille

Vitesse de synchronisation de 1/200e de seconde

Mise au point automatique améliorée avec détection et suivi du sujet

Sensibilité AF en basse lumière jusqu'à -10 EV

10.46 arrêts de plage dynamique à 100 ISO

Deux emplacements pour cartes : CFexpress type B et UHS-II

Dimensions: 14 10 x x 7.5cm

Poids: 670g

Un regard plus approfondi sur le nouveau capteur

Avec une résolution similaire à celle de ses prédécesseurs, le Z6III est doté du premier capteur « partiellement empilé » de Nikon, offrant des vitesses de lecture 3.5 fois supérieures à celles du Z6II. L'obturateur roulant est quasiment éliminé, un avantage pour photographier des sujets en mouvement rapide, la faune et la faune sous-marine.

Attendez-vous à des images plus nettes de dauphins, de requins ou de voiliers lorsque leur vitesse met généralement à l'épreuve les performances de l'appareil photo.

Notre test de plage dynamique révèle une légère réduction de la plage dynamique, mais la plupart des photographes sous-marins ne la remarqueraient pas. Cette photo aurait dû être moins exposée, mais nous avons réussi à obtenir un niveau de détail correct (f/13). 1/30e, ISO100)

L'un des inconvénients du Z6III est plage dynamique réduite à des ISO plus faibles. Dans la plupart des situations d'éclairage, les photographes ne remarqueront probablement pas ce phénomène. Cependant, de nombreux environnements sous-marins nécessitent une plage dynamique aussi étendue que possible.

Nos tests ont conclu qu'il est difficile de voir une perte de plage dynamique sur une photo correctement exposée ; cependant, sur une photo surexposée (au dessus de), la récupération était légèrement plus difficile qu'avec le Nikon Z6 ou le Z6II. À notre avis, cela encourage les bonnes techniques photographiques plutôt que d'être un inconvénient pour l'appareil.

Le Nikon Z6 III a capturé les rayons lumineux de cette scène ainsi que les détails des ombres sous une épaisse canopée de varech. Prise avec un boîtier Ikelite Z6III (f / 13, 1/30e, ISO 100)

Autofocus amélioré

L'une des améliorations les plus significatives du Z6III réside dans l'autofocus. Si les Z6 et Z6II disposaient de systèmes autofocus performants, ils étaient souvent à la traîne par rapport à des concurrents comme Sony et Canon. Le Z6III adoptant le même système autofocus que les appareils photo phares Z8 et Z9 de Nikon, le suivi et la détection du sujet sont beaucoup plus rapides et précis.

Lors des tests sous-marins, se concentrer sur des sujets petits ou en mouvement rapide tels qu'un pyrosome flottant en eau libre (ci-dessous) était rapide et fiable, ce qui en fait un outil révolutionnaire pour la photographie macro et d'action sous-marine.

Je ne saurais trop insister sur l'amélioration considérable du système autofocus par rapport à celui du Nikon Z6 II. Même le boîtier autofocus est plus petit et plus précis que sur le Z6 II.

Le Z6III de Nikon produira des images de meilleure qualité lors de prises de vue dans des conditions difficiles, telles que plongée en eaux noires. Ce niveau de précision remet Nikon en compétition avec Le Sony a7 IV et Canon R6 Mark II dans la fourchette de prix de 2,500 1,911 $ (XNUMX XNUMX £).

L'autofocus du Nikon Z6 III est rapide et précis, une nette amélioration par rapport aux Nikon Z6 et Nikon Z 6II d'origine. L'objectif macro Nikon 105 mm Z utilisé sur cette photo est plus lent que la version à monture F, mais l'autofocus du Z6III était plus qu'acceptable.f / 16, 1/160e, ISO 100)

Stabilisation d'image intégrée (IBIS)

L'IBIS à cinq axes du Z6III, offrant jusqu'à huit niveaux de correction, constitue un autre atout majeur. Il permet aux photographes de photographier à des vitesses d'obturation plus lentes sans introduire de flou de bougé.

Ceci est particulièrement utile pour les photographes sous-marins qui prennent des photos dans des conditions de faible luminosité, où des ISO plus élevés sont nécessaires, ou dans des conditions où des vitesses d'obturation plus lentes peuvent aider à capturer plus de lumière ambiante pour des prises de vue grand angle spectaculaires.

Lors de nos tests dans les forêts de varech de Catalina IslandNous avons pu prendre des images nettes et nettes à 1/30e de seconde, ce qui témoigne des capacités IBIS du Z6III. Pour les vidéastes sous-marins, cette stabilisation rend les prises de vue à main levée beaucoup plus fluides, offrant des images cinématographiques de haute qualité.

La lumière ambiante est rare sous une forêt de varech. La stabilisation d'image intégrée améliorée du Z6III m'a permis de réduire la vitesse d'obturation à 1/30e de seconde sans flou de bougé (f/13, 1/30e, ISO 100).)

Vue arrière de la caméra

Fonctionnalités vidéo de premier ordre

Le Nikon Z6III excelle également en vidéo. Il prend en charge l'enregistrement vidéo suréchantillonné 6K/30p et 4K/60p, avec des options pour les formats N-Log, N_RAW et ProRes RAW. Cette flexibilité est idéale pour la production vidéo haut de gamme, et la possibilité de filmer en 4K/60p sans recadrage en fait un choix compétitif pour les appareils photo plein format milieu de gamme.

Bien que Nikon ait toujours eu du mal à régler la balance des blancs manuellement dans des conditions sous-marines plus profondes, nous avons obtenu d'excellents résultats jusqu'à 18 m lors de nos plongées. Si les couleurs ne sont toujours pas à la hauteur de celles des appareils photo Sony ou Canon, Nikon a considérablement progressé dans ce domaine.

Sans aucun doute, suite à l’acquisition de RED, Nikon a l’intention de se concentrer sur l’innovation vidéo dans un avenir proche.

Boîtiers sous-marins

Grâce à la popularité des appareils photo de la série Z de Nikon, plusieurs grandes marques ont déjà sorti des boîtiers pour le Z6III, y compris en aluminium anodisé Caisson sous-marin Nauticam Nikon Z6III et polycarbonate Caisson sous-marin Ikelite Nikon Z6III.

Le boîtier Ikelite, utilisé pour nos tests, se distingue par ses commandes intuitives, son cadran repensé pour une utilisation plus aisée avec des gants, et sa cloison de chargement et de transfert de données intégrée. Nous attendons des nouveautés d'autres grands fabricants, tels que Marelux, Isotta et Aquatica.

Caisson sous-marin Ikelite Nikon Z6III sur le terrain à Catalina Island

Lentilles sous-marines recommandées

La polyvalence du Z6III s'étend à la compatibilité des objectifs, avec les objectifs à monture Z et à monture F (via le Adaptateur Nikon FTZ) offrant des performances exceptionnelles sous l'eau. Voici quelques exemples :

Objectifs macro :

Nikon Z 105 mm f/2.8 macro:L'un des objectifs macro les plus nets du marché, bien que légèrement plus lent que la version à monture F. Son autofocus amélioré en fait mon premier choix pour la macrophotographie.

Nikon F 105 mm f/2.8 macro (avec adaptateur FTZ) : Plus rapide que la monture Z, mais pas aussi net, le F 105 mm est parfait pour se faufiler sur des sujets macro timides en raison de la distance de travail accrue.

Nikon F 60 mm f/2.8 macro (avec adaptateur FTZ) : Sa mise au point plus précise en fait mon choix privilégié pour la photographie en eaux noires. Il offre également un champ de vision de 154° en l'associant à l'adaptateur. Objectif de conversion grand angle Kraken KRL-09s.

Textures de la bouche d'une anémone capturées avec l'objectif macro Nikon Z 105 mm et le Nikon Z6III (f/16, 1/160e, ISO 100)

Objectifs grand angle :

Objectif fisheye Nikon F 8-15 mm (avec adaptateur FTZ) : Mon objectif fisheye préféré, il offre une large gamme de vues pour les gros plans des récifs et les scènes grand angle. Parfait pour capturer les détails colorés des récifs.

Objectif grand angle rectiligne Nikon Z 14-30 mmIdéal pour les sujets éloignés, comme les dauphins et les requins, il produit des angles nets. Il se transforme en objectif fisheye lorsqu'il est utilisé avec le Nauticam FCP-1.

Une scène grand angle capturée avec l'objectif fisheye Nikon 8-15 mm et l'adaptateur FTZ avec le Nikon Z6III (f/14, 1/100e, ISO 100)

Conclusion : le retour en forme de Nikon

Le Nikon Z6III marque une avancée significative dans l'univers des appareils photo hybrides de Nikon, offrant un excellent équilibre entre photos et vidéos. Son autofocus amélioré, sa stabilisation d'image intégrée et ses capacités vidéo en font un concurrent sérieux face aux modèles Sony et Canon de la même gamme de prix.

Pour les photographes et vidéastes sous-marins, il fournit les outils nécessaires pour capturer des images et des séquences professionnelles de haute qualité, même dans des conditions difficiles.

Bien que la réduction de la plage dynamique ait suscité quelques inquiétudes en ligne, nos tests montrent qu'elle n'est pas rédhibitoire dans la plupart des situations sous-marines. À condition d'exposer correctement vos images, le Z6 offre des résultats impressionnants, ce qui en fait l'un des meilleurs appareils photo plein format milieu de gamme du marché actuel.

GRécif corallien mou orgonien capturé avec le Nikon Z6III (f/14, 1/100e, ISO 100)

Le critique Test du Nikon Z6III sous-marin 12 Photographe sous-marin et scientifique halieutique, Nirupam Nigam a grandi à Los Angeles et s'est consacré à la photographie sous-marine dans les îles Anglo-Normandes. Il est titulaire de diplômes en sciences aquatiques et halieutiques et en biologie générale, ainsi que d'une mineure en études arctiques, obtenus à l'Université de Washington. Après avoir travaillé comme observateur des pêches sur des navires en mer de Béring et dans le Pacifique Nord, il est devenu rédacteur en chef du Guide de photographie sous-marine et président d'un détaillant de photos et vidéos sous-marines Photo de l'eau bleue. Voir ses photographies sur www.photosfromthesea.com

