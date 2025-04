Test de l'appareil photo Canon EOS R5 Mk II

Cet appareil apporte des améliorations substantielles au modèle phare de Canon, explique NIRUPAM NIGAM, qui l'a testé sous l'eau et a pris toutes les photos ici. Nigam est rédacteur en chef de l'Underwater Photography Guide, basé aux États-Unis, et président de Bluewater Photo.

Au cours des quatre dernières années, la popularité du Canon R5 n'a cessé de croître. Le successeur de cet appareil photo révolutionnaire est le Canon EOS R5 Mk II. Comparé au R1, nous considérons le R5 Mk II comme le meilleur de Canon oui appareil photo phare, en raison de ses vitesses de lecture plus rapides, de son système de mise au point automatique amélioré et de ses enregistrements vidéo RAW 8K/60p.

Ne possédant que le système d'obturateur global de l'A9 III, le Canon R5 Mk II semble (presque) tout avoir. Ces améliorations sont particulièrement intéressantes pour la photographie sous-marine. Après tout, le R5 II est le premier appareil photo hybride que nous avons utilisé à suivre avec succès et constance les poissons, les otaries et tout ce qui se trouve entre les deux.

Ces améliorations sont-elles suffisamment importantes pour justifier une mise à niveau ? Passer au Canon R5 Mk II est la décision évidente si vous avez conservé votre Appareil photo reflex numérique Canon 5D Mark IVSi vous photographiez actuellement sous l'eau avec le Canon EOS R5, l'un des appareils photo sous-marins les plus populaires au monde, vous aurez davantage de points à prendre en compte lors de la mise à niveau vers le R5 Mk II.

Sur le papier, ces changements semblent prometteurs. Cependant, tester le R5 Mk II avec l'un des caissons sous-marins qui commencent tout juste à arriver sur le marché est le seul moyen de déterminer si ces améliorations sont aussi remarquables sur le terrain.

Nous avons testé le R5 Mk II dans un caisson Ikelite à Port Hardy, en Colombie-Britannique, lors d'un atelier de photographie sous-marine. Même dans des conditions de plongée difficiles, il a donné des résultats spectaculaires. Bluewater Photo, Bluewater Travel et UB Diving ont soutenu cet essai.

Nudibranche à capuchon photographié avec le Canon EOS R5 Mk II dans un boîtier Ikelite avec l'objectif fisheye Canon 8-15 mm (f/22, 1/160e, ISO 200)

Spécifications du Canon R5 Mark II

Nouveau capteur CMOS empilé rétroéclairé plein format de 45 mégapixels

Monture d'objectif RF

Processeur DIGIC X avec coprocesseur DIGIC Accelerator

Prise de vue en rafale RAW à 30 ips en mode obturateur électronique

Vitesse de synchronisation du flash mécanique 1/250, vitesse de synchronisation du flash électronique 1/160

Mode de prise de vue pré-continue

Nouveaux modes AF et AF intelligents Dual Pixel : priorité à l'action, AF Canon Eye Control amélioré

Stabilisation d'image améliorée dans le corps

Enregistrement vidéo 8K/60p et 4K/120p

Capacité d'enregistrement RAW et C-Log2

Deux emplacements pour cartes : CFexpress Type B et UHS-II

Viseur électronique OLED de 5.76 millions de points

Batterie LP-E6P avec puissance de sortie améliorée

Dimensions: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Poids: 746g

Prix ​​de vente conseillé : 4,299 3,300 $ (XNUMX XNUMX £)

Une scène classique de récif d'eau froide photographiée avec le Canon R5 Mark II. L'autofocus était exceptionnel, même en basse lumière (f/11, 1/50e, ISO 400).)

EOS R5 Mk II contre EOS R5

À première vue, les deux appareils photo Canon sont relativement similaires, avec des dimensions et des commandes similaires, et un capteur de 45 Mpx. Cependant, leurs boîtiers sont suffisamment différents pour nécessiter un appareil photo unique. logement sous-marin.

En comparant les deux appareils photo, nous constatons que les améliorations les plus impressionnantes incluent un nouveau système de mise au point automatique, un AF avec contrôle des mouvements oculaires, un nouveau capteur empilé avec prise de vue en rafale et des vitesses de lecture plus rapides, des fréquences d'images vidéo 8K plus rapides et un enregistrement C-Log2.

Bien que le R5 original bénéficie d'un excellent autofocus, si vous souhaitez photographier avec le meilleur système au monde, le Mk II pourrait être la meilleure option. Si vous êtes plutôt vidéo et que vous n'utilisez pas encore le Canon EOS R5, pensez aux caractéristiques exceptionnelles du Mk II.

Il faudra attendre de savoir si les nouveaux caissons sous-marins pour le Mk II seront compatibles avec la poignée de batterie refroidissante donc, d'ici là, le R5 C restera plus attrayant pour certains.

L’un des plus grands avantages du R5 Mk II par rapport au R5 est que les particules dans l’eau sont moins susceptibles de perturber le suivi continu de votre servo autofocus.

Fonctionnalités

Avec un ensemble robuste de nouvelles fonctionnalités qui semblent bonnes sur le papier, nous allons décomposer les fonctionnalités essentielles du Canon EOS R5 Mk II, y compris ce qu'elles sont, ce qu'elles sont censées accomplir et si elles constituent des améliorations fonctionnelles dans nos tests sur le terrain de photographie sous-marine.

Canon EOS R5 Mk II

Vitesses de lecture améliorées

La dernière tendance en matière de photographie sous-marine est d'atteindre des vitesses de lecture plus rapides, grâce à des innovations telles que l'obturateur global de Sony avec le Sony a9 III.

Bien que le R5 Mk II ne soit pas équipé d'un obturateur global, il compense par un transfert de données ultra-rapide du capteur vers le processeur, grâce à son coprocesseur DIGIC Accelerator. Un élément essentiel de cette vitesse est son nouveau capteur « empilé » de 45 mégapixels.

Ce capteur avancé réduit considérablement l'effet d'obturateur roulant, ce qui permet d'obtenir des images plus nettes des sujets en mouvement rapide avec l'obturateur électronique et de minimiser la distorsion des séquences vidéo. Lors de nos tests sous-marins, même les vidéos prises à main levée se sont révélées remarquablement stables.

Un autre avantage du capteur empilé est l'impressionnante capacité de prise de vue en rafale de l'appareil photo : jusqu'à 30 images par seconde en RAW. Pour un appareil de 45 mégapixels, c'est remarquable.

Bien que les photographes sous-marins utilisant des flashs n'aient pas toujours besoin de vitesses aussi élevées, le Mk II peut se synchroniser avec des flashs même en mode obturateur électronique (avec une vitesse de synchronisation limitée à 1/160 s). L'utilisation de flashs à recyclage rapide tels que le Sea & Sea YS-D3 Duo ou le Marelux Apollo III facilite la capture de sujets rapides en eaux sombres, même avec une faible puissance.

Cependant, comme avec d'autres appareils photo à capteurs empilés tels que le Nikon Z8 ou le Z6 III, il peut y avoir un léger compromis dans la plage dynamique pour la vitesse supplémentaire.

Les premiers tests de Petapixel suggèrent que le R5 Mk II présente un peu plus de bruit par rapport au R5 d'origine, même si lors de nos prises de vue sous-marines, la différence était à peine perceptible. Cela ne posera pas de problème à la plupart des photographes, même si ceux qui photographient fréquemment des scènes à plage dynamique élevée (comme des prises de vue grand angle avec des rayons de soleil) préféreront peut-être conserver le R5 d'origine.

Cela dit, le Mk II tient tête aux autres modèles haut de gamme tels que le Nikon Z8, le Sony a9 III et le Nikon Z6 III, même pour les amateurs de soleil.

Bien que le capteur du Canon R5 Mk II soit empilé, il produit néanmoins une excellente qualité d'image professionnelle. Cette image illustre la plage dynamique du capteur (f/22, 1/250e, ISO 200).)

Le meilleur système de mise au point automatique au monde

L'EOS R5 Mk II a sans doute introduit le meilleur système autofocus du marché. Si l'autofocus Dual Pixel de Canon est déjà très apprécié – souvent comparé au suivi autofocus par détection du sujet de Sony –, cette nouvelle version apporte encore plus d'innovation.

L'amélioration la plus significative pour les photographes sous-marins est la capacité du Mk II à ignorer les objets passant devant un sujet suivi. C'est extrêmement utile pour photographier plusieurs poissons ou des sujets en mouvement.

Lors de nos plongées dans les eaux troubles du Pacifique Nord-Ouest, riches en particules, l'appareil photo est resté constamment fixé sur le sujet sans problème. De plus, en mode autofocus servo avec une large zone de mise au point, il n'a rencontré aucun problème pour identifier et suivre les poissons et les otaries.

L'autofocus à contrôle oculaire Canon, apparu pour la première fois sur le R3, est également présent sur le R5 Mk II. Cette fonctionnalité permet de déplacer le point focal simplement en regardant le sujet. Malheureusement, cette technologie n'est pas suffisamment performante avec un masque de plongée ou un viseur grossissant pour être utile aux photographes sous-marins.

Le R5 Mk II n'a eu aucun problème pour faire la mise au point avec ces otaries stellaires rapides (f/13, 1/250e, ISO 320)

Améliorations vidéo 8K et capacité d'enregistrement

Canon a introduit l'enregistrement vidéo 8K sur un appareil photo hybride avec le R5 original. Aujourd'hui, la société exploite cette technologie en proposant des vidéos 8K jusqu'à 60 images par seconde sur le Mk II, le plaçant au même niveau que des modèles comme les Nikon Z8 et Z9.

Le Mk II offre également une stabilisation d'image améliorée dans le boîtier, ce qui rend la vidéo sous-marine portable beaucoup plus fluide, comme le démontrent les vidéos capturées lors de nos tests.

L'enregistrement vidéo en résolution 8K offre une flexibilité accrue, notamment pour les photographes macro qui peuvent recadrer en 4K pour un cadrage plus précis ou une séquence vidéo supplémentaire. Le Mk II peut également enregistrer jusqu'à 120 images par seconde en 4K, idéal pour les ralentis et une stabilisation accrue.

De plus, il prend en charge l'enregistrement vidéo RAW et un nouveau profil C-Log2. Les profils Log capturent plus de détails dans les hautes lumières et les ombres, offrant une plage dynamique et une flexibilité de montage accrues. Alors que la vidéo RAW est généralement réservée aux tournages de production haut de gamme, le profil C-Log2 sera un outil précieux pour de nombreux vidéastes.

Problèmes de surchauffe

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la tendance du Canon R5 original à surchauffer lors de l'enregistrement à des résolutions et fréquences d'images élevées. Lors de nos premiers tests, le R5 n'a tenu qu'une vingtaine de minutes en enregistrement vidéo 20K ou 8K/4p. Une mise à jour du firmware a permis d'améliorer ce système, et le Canon R120C a été conçu avec un refroidissement amélioré pour éliminer ces problèmes.

Le Mk II est équipé d'une poignée de refroidissement optionnelle, mais il n'est pas certain que les boîtiers sous-marins la prennent en charge. Bien que nous n'ayons pas effectué de test de surchauffe complet lors de ce test, le Mk II n'a pas surchauffé lors de l'enregistrement de vidéos 4K/60p lors de nos plongées.

Boîtiers sous-marins

Comme prévu avec la sortie d'un appareil photo aussi populaire, les meilleurs fabricants proposent des boîtiers sous-marins. Unité en aluminium anodisé de Nauticam, ainsi que Marelux et Boîtier en polycarbonate R5 Mk II d'Ikelite, sont disponibles chez Bluewater Photo, et d'autres boîtiers arriveront certainement bientôt.

Caisson sous-marin Ikelite Canon R5 Mk II

Lentilles sous-marines

Les sujets de photographie sous-marine sont aussi variés que les photographes qui les photographient, ce qui nécessite un choix d'objectifs varié. Que vous soyez amateur de macro et de super macro, que vous préfériez capturer des animaux et des paysages de grande taille ou que vous souhaitiez donner une touche artistique à vos images, vous trouverez l'objectif idéal pour votre EOS R5 Mk II.

Macro

Capturer des images de petites créatures, voire microscopiques, sous l'eau nécessite un objectif macro. Les passionnés de Canon se rendent dans l'un des meilleures destinations pour la macrophotographie voudra emporter l'un des objectifs macro compatibles de Canon avec son R5 Mk II :

Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM : Idéal pour photographier les animaux timides grâce à une distance de travail plus longue. Vous pouvez également ajouter une dioptrie macro pour des images super macro. Le grossissement du RF est supérieur à celui de l'EF, ce qui vous permet de prendre des photos avec un rapport impressionnant de 1.4:1. Notez que la bague de correction d'aberration sphérique du Canon RF 100 mm n'est pas recommandée pour la photographie sous-marine.

Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS (avec adaptateur EF-EOS R) : Une autre excellente option pour capturer des sujets petits et timides à une distance de travail plus grande. Associé à une dioptrie macro, c'est également un outil essentiel pour la super-macrophotographie.

Objectif macro Canon RF 85 mm f/2.8 : bien que cela puisse sembler être une bonne option à un prix avantageux, son autofocus est pratiquement inutilisable sous l'eau en raison de son barillet de mise au point étonnamment lent.

Peau d'étoile de mer capturée avec le Canon R5 Mk II avec un objectif macro EOS 100 mm

Dioptries humides recommandées

Convertisseur Super Macro Nauticam : L'un des dioptres les plus précis et les plus puissants du marché, il vous permettra de réaliser des photos macro et super macro nettes. Pour la super macro, utilisez-le avec l'objectif macro Canon 100 mm f/2.8.

Kraken +13 Diopter et Weefine +13 Diopter : Excellentes options avec un grossissement spectaculaire, ces deux dioptries offrent la même qualité que la Nauticam à un prix plus abordable.

Bluewater +7 Dioptrie : Recommandé pour les débutants, le Bluewater +7 peut avoir un grossissement inférieur mais convient à une utilisation avec des objectifs de milieu de gamme et offre un grossissement supplémentaire à l'objectif macro Canon 100 mm. Lisez notre guide complet sur les objectifs macro humides sous-marins.

Objectifs fisheye grand angle

Capturez des champs de vision ultra-larges grâce à un objectif fisheye grand angle, idéal pour photographier les récifs coralliens les plus spectaculaires au monde. Les images prises avec un objectif fisheye sont souvent associées à une distorsion dans les coins ; cependant, cette distorsion est naturellement atténuée sous l'eau par la réfraction de la lumière.

Objectif fisheye circulaire Canon EF 8-15 mm f/4L (avec adaptateur EF-EOS R) : Le meilleur choix pour un objectif fisheye plein format avec vignettes optionnelles. Attendez-vous à des vignettes artistiques et originales à 8 mm et à des images sans vignettes en zoomant à 15 mm.

Ces anémones agrégées ont été photographiées avec le Canon EOS R5 Mk II et l'objectif fisheye Canon 8-15 mm

Objectifs grand angle rectilignes

Choisissez un objectif grand angle rectiligne pour capturer des paysages fascinants ou de grands animaux sans la distorsion créée par un fisheye. Les objectifs grand angle rectilignes sont parfaits pour plonger avec les requins, nager avec les baleines ou capturer des sujets éloignés.

Canon RF 14-35 mm f/4 L IS USM: C'est notre premier choix pour associer un objectif grand angle à l'EOS R5, grâce à son incroyable piqué dans les coins. Il produit des vignettages à 14 mm ; utilisez-le donc comme un 16-35 mm.

Objectif zoom ultra grand angle Canon EF 16-35 f/2.8 III (avec adaptateur EF-EOS R) : si votre budget n'est pas serré, c'est un excellent choix.

Objectif grand angle Canon EF 16-35 mm f/2.8L II (avec adaptateur EF-EOS R) : un best-seller pour les pleins formats Canon depuis des années, cet objectif offre une netteté des coins, de la vitesse et un prix raisonnable.

Objectif ultra grand angle Canon EF 11-24 mm f/4L (avec adaptateur EF-EOS R) : l'objectif le plus large du marché, bien que plus lourd et plus cher, il offre la perspective nécessaire pour photographier d'énormes épaves et de vastes récifs.

Le Canon R5 Mk II est-il fait pour vous ?

Si votre photographie bénéficierait d'un système de suivi autofocus haut de gamme, le Canon R5 Mk II est le meilleur du marché, vous permettant de photographier votre sujet tout en ignorant toute interférence avec votre vue.

Lord irlandais rouge photographié avec le Canon EOS R5 Mk II dans un boîtier Ikelite (f/11, 1/50e, ISO 400)

Les vidéastes à la recherche d'une résolution spectaculaire avec une vidéo 8k et 60 ips trouveront l'EOS R5 Mk II parfait (en supposant qu'il résiste aux tests de surchauffe).

En résumé ? Si vous cherchez le meilleur appareil photo Canon pour la photographie sous-marine, c'est celui-ci. Trouvez le avis original au Guide de photographie sous-marine.

Également sur Divernet : MONO FAIT GRAND AU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE OCEAN ART, PAS DE BIZARRE AVEC L'IA : OCEAN ART PRISE LA « PURE PHOTOGRAPHIE », LE SKOOK : PLONGER DANS LES RAPIDES DE MARÉE LES PLUS RAPIDES DU MONDE, L'invasion des poissons-lions menace la Méditerranée