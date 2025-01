Pourquoi les plongeurs avec tuba devraient prendre à cœur l'enquête sur les décès

Deux tiers des victimes de plus de 300 décès liés à la plongée avec tuba et à l’apnée en Australie au cours de ce siècle étaient en surpoids ou obèses – et près de la moitié d’entre elles souffraient de problèmes de santé sous-jacents qui les auraient prédisposées à des incidents liés à l’arythmie cardiaque.

Ces statistiques inquiétantes et d'autres sont issues de ce qui pourrait être le plus grand ensemble de données sur les décès liés à la plongée avec tuba et à l'apnée jamais analysé, dans une nouvelle étude de 317 décès enregistrés en Australie entre 2000 et 2021.

Conçue pour identifier plus précisément les causes de décès et les contre-mesures, l'enquête a été menée par le Dr John Lippmann, spécialiste en médecine de plongée, fondateur de DAN Asia-Pacific et titulaire d'un prix de l'Ordre d'Australie pour ses services en matière de sécurité de la plongée sous-marine, de réanimation et de premiers secours.

L'étude est basée sur des données détenues par l'Australasian Diving Safety Foundation, dont Lippmann est le président et le directeur général, et par le National Coronial Information System. Le département de santé publique et de médecine préventive de l'université Monash et la Royal Lifesaving Society ont également participé à l'étude.

Les rapports antérieurs de l’étude ont déjà pris en compte les données de 2001 à 2013 et de 2014 à 2018 pour déterminer les tendances au cours de ces périodes.

Alors qu'environ 88,000 15 Australiens âgés de 56 ans et plus pratiquent la plongée avec tuba ou en apnée chaque année, des endroits comme la Grande Barrière de corail (GBR) et Ningaloo attirent également des centaines de milliers de visiteurs internationaux. XNUMX % de tous les décès ont eu lieu dans le Queensland car, pour de nombreux touristes étrangers d'âge moyen ou plus âgés, la « plongée avec tuba en surface » sur la GBR est une activité incontournable.

L'analyse porte également sur les apnéistes et les chasseurs sous-marins généralement plus expérimentés qui sont décédés en participant à des sports sous-marins de compétition ou en pratiquant l'apnée.

Parmi tous les décès enregistrés, 198 victimes (62 %) étaient probablement des plongeurs en apnée en surface, tandis que 113 (36 %) pratiquaient une forme de plongée en apnée.

Principalement masculin

Les victimes étaient en grande majorité des hommes – 88 % d’entre eux, avec un âge médian de 48 ans. Les femmes avaient tendance à être plus âgées, avec un âge médian de 60 ans, tandis que les hommes pratiquant l’apnée avaient un âge médian de 35 ans et les femmes de 58 ans.

La plupart des victimes de plongée avec tuba étaient des hommes âgés de 50 ans ou plus. Il s'agissait souvent de plongeurs en surpoids, inexpérimentés et souffrant de problèmes médicaux préexistants qui auraient pu entraîner des épisodes d'arythmie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier).

Les plongeurs en apnée, en revanche, étaient généralement relativement jeunes, en bonne santé et expérimentés, mais risquaient de succomber à une noyade primaire, souvent consécutive à une hypoxie apnéique (faible taux d'oxygène dans le sang).

44 % de toutes les victimes étaient des touristes étrangers avec un âge médian de 60 ans ; 8 % étaient des touristes australiens et le reste des Australiens plongeant localement. 15 % n'avaient jamais fait de plongée avec tuba auparavant, 24 % étaient inexpérimentés et 33 % étaient apparemment expérimentés (l'expertise n'a pas été précisée dans d'autres incidents).

34 % des victimes avaient fait de la plongée avec tuba avec des opérateurs commerciaux (principalement sur la GBR), 63 % avaient fait du tourisme, 20 % avaient pratiqué la chasse sous-marine et 11 % avaient plongé pour ramasser des coquillages et/ou des crustacés.

État de santé

autopsie Des rapports d'examens ont été disponibles dans 92 % des cas, avec un indice de masse corporelle (IMC) enregistré pour 248 victimes. L'IMC moyen était de 27.5, avec 41 % des victimes classées en surpoids (IMC 25-29.9) et 26 % obèses (IMC supérieur à 30).

Les problèmes de santé préexistants retrouvés dans près de la moitié des décès comprenaient une cardiopathie ischémique (CI) et une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG), qui auraient toutes deux prédisposé la victime à des incidents de plongée en apnée liés à l'arythmie.

Un tiers des victimes étaient probablement handicapées par des arythmies cardiaques et au moins 137 décès étaient dus à une noyade primaire, dont 34 à la suite d'une hypoxie apnéique.

L'IHD et l'HVG prédisposent de nombreuses personnes âgées à mourir lors de la plongée avec tuba, et Lippmann observe que ce risque pourrait être « quelque peu atténué » grâce à un dépistage médical ciblé.

Jusqu'à 11 % de toutes les victimes se sont noyées suite à une hypoxie apnéique due à une apnée prolongée, huit dans des piscines et six avec d'autres personnes à proximité mais sans les surveiller de près. 32 % pratiquaient l'apnée en solo et seulement 25 % sont mortes en présence d'une autre personne.

Le rapport indique que pour atténuer les risques, les apnéistes doivent s'entraîner dans un environnement contrôlé et se concentrer davantage sur un binôme efficace et une supervision améliorée, surtout s'ils sont inexpérimentés.

Les facteurs prédisposants chez les apnéistes comprennent une mauvaise condition physique, des conditions médicales préexistantes, l’inexpérience, des conditions de mer défavorables, une supervision inadéquate et la chasse ou la récolte de fruits de mer dans des zones fréquentées par de grands prédateurs.

De la maladie aux crocodiles

Les problèmes de santé préexistants qui auraient contribué à 48 % de tous les décès étaient le plus souvent d'origine cardiaque (112), en particulier une cardiopathie ischémique modérée à sévère, une HVG et/ou une hypertrophie du cœur (cardiomégalie) (73). 56 victimes présentaient à la fois une cardiopathie ischémique importante et une HVG/cardiomégalie.

Au moins 101 des personnes décédées avaient déjà reçu des soins médicaux pour leur pathologie identifiée ou une pathologie connexe. 33 étaient traitées pour hypertension (dont 24 souffraient d'HVG et/ou de cardiomégalie), huit pour asthme, huit pour diabète et six pour convulsions. L'alcool ou les drogues ont contribué ou causé cinq des décès.

Une mauvaise planification (en décidant de plonger seul, de s’éloigner d’un compagnon ou de partir dans des conditions de mer défavorables) a probablement contribué à 43 % des décès. Le manque de compétences et d’expérience a probablement contribué à au moins 26 % des décès, tandis que les activités à haut risque comme l’apnée prolongée sans supervision adéquate ont été responsables de 15 % des décès.

Un apnéiste a souffert d'une embolie gazeuse artérielle cérébrale après avoir plongé et respiré à partir de l'unité de plongée d'un ami avant de remonter (sans expiration adéquate).

Les décès par traumatisme sont dus à des rencontres avec des requins (9), à des impacts de bateaux (5), à des rencontres avec des crocodiles (3), à des blessures causées par des raies pastenagues (1) et, dans un cas, à des chocs contre des rochers dans une mer agitée.

Noyade et arythmie

La noyade a traditionnellement été enregistrée comme la cause par défaut de décès lorsqu’une personne est sortie de l’eau avec des effets non spécifiques sur les poumons et aucune autre cause évidente.

La différence entre les 61 % de plongeurs pour lesquels la noyade a été citée comme cause de décès et les 43 % pour lesquels l'asphyxie a été citée pourrait refléter le nombre de cas dans lesquels la noyade était secondaire à une arythmie cardiaque, selon le rapport.

Les plongeurs en surface étaient plus susceptibles d'être handicapés par un événement cardiaque que les plongeurs en apnée (50/15 %) et moins susceptibles d'être handicapés par une noyade primaire (41/61 %).

Il peut paraître surprenant que malgré toutes les discussions sur l’œdème pulmonaire d’immersion (IPO) ou « noyade de l’intérieur » ces dernières années, celui-ci n’ait été identifié comme cause de décès que dans quatre cas. Cependant, comme le reconnaît Lippmann, cette affection peut être si difficile à distinguer de la noyade qu’elle risque de passer inaperçue dans de nombreux cas.

Les arythmies cardiaques peuvent être déclenchées par une simple immersion ou submersion, explique l'étude. La flottabilité contrecarrant les effets de la gravité, elle favorise la redistribution du sang veineux des membres vers le thorax, provoquant une augmentation substantielle de la charge de travail cardiaque.

Cette charge peut ensuite être encore renforcée par des facteurs tels que l’exercice, l’anxiété, la vasoconstriction induite par le froid (rétrécissement des vaisseaux sanguins), la résistance respiratoire et l’augmentation du rythme cardiaque.

La retenue du souffle peut également précipiter des arythmies, en particulier dans les eaux plus fraîches, même si l'individu est jeune et en bonne santé, mais il n'y a pas de preuve définitive. post-mortem un test est nécessaire pour déterminer si cela s'est produit, dit Lippman.

Son étude suggère que « les arythmies cardiaques étaient probablement la cause de bon nombre de ces décès souvent silencieux », c’est pourquoi, dit-il, il est conseillé aux plongeurs âgés de 45 ans ou plus de subir un examen médical de plongée axé sur l’évaluation cardiovasculaire.

« Étant donné que de nombreux déclencheurs cardiaques potentiels décrits ci-dessus sont communs aux plongeurs sous-marins et aux plongeurs avec tuba, il semble prudent que les plongeurs actifs ou potentiels plus âgés discutent également de leur santé cardiaque avec leur médecin », conclut le rapport.

Surveillance renforcée

Lippmann suggère également que si les plongeurs sachant qu'ils souffrent d'un problème de santé pertinent prévoient de participer à une excursion de plongée commerciale, ils devraient déclarer leur état afin que l'opérateur puisse proposer des mesures de sécurité telles qu'une surveillance renforcée, une étiquette de couleur sur le tuba ou une aide à la flottaison.

Comme de nombreux plongeurs sont de faibles nageurs, il dit qu'il serait utile qu'ils apprennent à adhérer au système de binôme, en gardant à l'esprit que les surveillants désignés sont parfois censés surveiller plus de plongeurs à la fois que ce qui est pratique.

Les opérateurs de plongée commerciale devraient également être tenus de transporter un équipement de premiers secours approprié, notamment de l’oxygène et des défibrillateurs, et de disposer d’un personnel formé à leur utilisation.

« Malgré ses grandes opportunités, la plongée avec tuba n'est pas une activité bénigne et les gens doivent être conscients des défis potentiels et des prédispositions défavorables et les gérer en conséquence », a déclaré Lippmann. Divernet. Le sien la critique a été publiée dans le Revue internationale de recherche environnementale et de santé publique.

Également sur Divernet : Un rapport sur les décès liés à la plongée remet en question les conclusions de l'introduction en bourse, SIGNAUX D'AVERTISSEMENT POUR LES PLONGEURS AQUATIQUES : COMMENT ARRÊTER LES MORTS SILENCIEUX, LA JOIE DU SNORKELING