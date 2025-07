Pourquoi même les professionnels de la plongée devraient se méfier des CESA

De nouvelles recherches sur l'impact physiologique sur les plongeurs de la réalisation de remontées d'urgence contrôlées à la nage (CESA) dans des situations d'entraînement ont révélé que ces exercices peuvent provoquer un stress pulmonaire même s'il n'y a aucun signe extérieur de celui-ci.

Les CESA constituent une procédure standard de sécurité en plongée pour prévenir les lésions pulmonaires dues à une surexpansion en cas de panne de gaz. Cependant, selon l'équipe de recherche française, les risques pulmonaires associés à cet exercice ont été peu documentés par le passé.

Il est indiqué que dans les incidents liés aux CESA, les complications ont varié de symptômes légers tels que la toux et l'hémoptysie (crachats de sang) à des conséquences graves telles que le pneumothorax, le pneumomédiastin (air ou gaz entre les poumons) et l'embolie gazeuse artérielle cérébrale.

Les partisans de la formation CESA affirment que les blessures survenues étaient principalement dues à une technique inappropriée, notamment à une expiration insuffisante, et soulignent la nécessité d'une surveillance continue par les instructeurs tout au long d'une ascension.

Les auteurs de l'étude, les médecins spécialistes de la plongée Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid et Arnaud Druelle, soutiennent que des incidents se sont produits même sous surveillance stricte, suggérant que des facteurs mécaniques au-delà de la technique d'expiration pourraient contribuer au stress pulmonaire.

Leur étude a été menée en deux phases, impliquant des groupes distincts de plongeurs militaires expérimentés de l'École militaire de plongée de Saint-Mandrier, dans le sud de la France. Utilisant un scaphandre autonome en circuit ouvert, dans une eau de mer à 18 °C et portant des combinaisons humides, ils respiraient du Nitrox 40.

Lors de la première phase, sept plongeurs ont été invités à effectuer chacun deux plongées en eau libre à une profondeur de 10 m. L'une d'elles était une plongée de contrôle, respirant normalement à travers un régulateur, et l'autre une plongée CESA impliquant une expiration continue sans embout buccal lors de la remontée.

Avant et après chaque plongée, les chercheurs ont obtenu des « comètes pulmonaires ultrasonores » ou ULC, qui sont des images montrant une augmentation de l’eau extravasculaire pulmonaire, comme cela se produit dans les cas d’œdème pulmonaire ou de maladie pulmonaire interstitielle.

La deuxième phase impliquait quatre plongeurs effectuant des CESA à 5 m et 10 m pour enregistrer leur « cinétique ventilatoire » – la vitesse et l’efficacité avec lesquelles le corps ajuste son rythme et sa profondeur de respiration pour répondre aux besoins changeants en oxygène de l’activité physique.

Bien qu'aucun plongeur n'ait présenté de symptômes, leur CSU a augmenté significativement après les plongées CESA, mais pas après les plongées témoins. Cela suggère que les CESA provoquaient un stress pulmonaire subclinique, l'analyse révélant une variabilité marquée entre les plongeurs.

Les accumulations modérées d’eau pulmonaire extravasculaire révélées par les ULC étaient probablement liées aux variations de pression et de volume pendant l’ascension.

« Ces résultats indiquent que même les plongeurs entraînés n'adaptent pas systématiquement l'effort expiratoire à la détente du gaz, ce qui peut augmenter le stress mécanique sur les poumons », explique l'équipe. « La formation CESA peut donc exposer les individus en bonne santé à un stress alvéolaire silencieux, soulignant la nécessité d'améliorer les outils de surveillance et d'une évaluation ventilatoire individualisée pendant la formation à la remontée. »

Les chercheurs souhaitent maintenant déterminer si une exposition répétée à des facteurs de stress aussi brefs, comme ceux qui peuvent survenir chez les professionnels de la plongée, pourrait entraîner des lésions alvéolaires à long terme ou prédisposer les individus à des problèmes pulmonaires ultérieurs.

« Ces résultats remettent en question l'hypothèse selon laquelle l'absence de symptômes équivaut à l'absence de lésion », affirment-ils. « Ils étayent le concept émergent de "lésion alvéolaire silencieuse", qui pourrait s'étendre au-delà de la physiologie de la plongée et s'étendre à des contextes cliniques plus larges. »

L'étude peut être lue dans le Journal of Applied Physiology

