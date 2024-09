« Comme des shots de tequila » : une plongée en profondeur fait échouer la demande d'assurance d'un plongeur

Demander une assurance voyage qui couvre la plongée sous-marine jusqu’à 30 m en cas d’accident de décompression (ADD) est une chose – mais que se passe-t-il si vous avez déjà effectué une plongée plus profonde en toute sécurité le jour de l’accident ? Le scénario a été testé récemment en Australie.

L'année dernière (10), un couple avait souscrit une assurance voyage conjointe pour un voyage de 2023 jours vers une destination étrangère non spécifiée. La police était au nom de la partenaire féminine, le plongeur masculin ayant subi une DCI, nommé uniquement JC, étant le bénéficiaire. La plongée sous-marine à une profondeur maximale de 30 m était autorisée selon les termes de la police.

Le 17 octobre, JC a effectué une plongée à 39 m, a laissé un intervalle de surface d'une heure, puis a entrepris une deuxième plongée à 29 m, après quoi il est tombé malade et s'est évanoui.

Un médecin (Dr EG) a été appelé, a diagnostiqué une DCI et a prescrit un traitement, ce qui a conduit le partenaire de JC à déposer plus tard une réclamation pour les frais médicaux importants à l'étranger et les frais de voyage supplémentaires qui en ont résulté.

Mitsui Sumitomo Insurance a refusé de payer, arguant que si JC n'avait pas effectué la plongée antérieure en dehors des termes de la police, le DCI n'aurait pas eu lieu, et le litige entre les parties a été porté devant l'Australian Financial Complaints Authority (Autorité australienne des plaintes financières).AFCA) médiateur.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking aide with that interpretation.

« JC a participé à une activité interdite par les termes de la police et est tombé malade à cause de cela », a statué l’ombudsman. « Il serait injuste d’exiger que l’assureur paie une réclamation dans des circonstances où il n’a pas accepté de couvrir le risque associé à cette activité. »

3 facteurs de risque clés

Le rapport du Dr EG adressé à l'assureur après avoir effectué un examen médical a identifié trois facteurs de risque clés qui ont contribué à la MDD du plongeur : la profondeur, la répétition des plongées et l'application de paliers de décompression.

À mesure que la pression augmente, le risque d'accident augmente également, a déclaré le Dr EG, concluant que l'accident de décompression s'est produit non seulement à cause de la plongée à 29 m, mais à cause de la combinaison des deux plongées.

Un autre expert médical, le Dr MN, a déclaré que le risque de DCI était fortement corrélé à l'efficacité avec laquelle le corps gérait le stress de décompression après une série d'expositions en plongée, « exposition » signifiant une journée d'activités de plongée.

JC avait effectué des plongées simples les 15 et 16 octobre, mais son exposition à deux bouteilles le 17 pouvait être considérée comme « modérément provocatrice » – ce qui rend difficile d'attribuer l'apparition des symptômes uniquement à la dernière plongée.

« Pour faire une analogie, tout comme la consommation de plusieurs verres de tequila affecte progressivement l'état d'une personne, nous ne pouvons pas identifier le dernier verre comme la seule cause de la maladie », a déclaré le Dr MN.

L'argument du partenaire selon lequel il n'y avait aucune preuve concluante que la plongée à 39 m était la seule cause de la DCI de JC a été rejeté par le jugement selon lequel celle-ci était probablement survenue en raison d'un effet cumulatif des plongées effectuées ce jour-là - et peut-être aussi les jours précédents.

La plongée à 39 m avait invalidé la réclamation, et l'AFCA confirmé la décision de l'assureur.

