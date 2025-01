Il est « fortement conseillé » aux survivants de l'introduction en bourse d'arrêter de plonger

Des experts médicaux internationaux en plongée ont élaboré une position commune sur le sujet de l'œdème pulmonaire d'immersion (IPO), une affection qui préoccupe désormais aussi bien les plongeurs sous-marins que les plongeurs avec tuba et autres nageurs de surface.

L’un des principaux points à retenir est que le groupe de spécialistes conseille vivement aux plongeurs ayant déjà été victimes d’IPO, qu’ils soient suspectés ou confirmés, de bien réfléchir avant de poursuivre leur plongée au gaz comprimé.

Ces plongeurs devraient consulter un médecin ou un cardiologue expérimenté en médecine de plongée avant d’envisager de reprendre leurs activités dans l’eau, disent-ils, car survivre à un incident n’indique pas qu’ils survivront au suivant.

Les plongeurs qui ont souffert d'IPO doivent également faire l'objet d'une enquête approfondie afin d'identifier toute maladie qui les aurait prédisposés à cette affection, affirment les experts, car cela pourrait avoir des conséquences sans rapport avec les plongées futures. On a constaté que l'IPO se produisait chez des plongeurs souffrant d'une maladie coronarienne importante, d'une valvulopathie cardiaque, d'une cardiomyopathie et d'une sténose de l'artère rénale, entre autres affections.

Des experts médicaux appartenant à l'influente South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Neil Banham, David Smart et Simon J Mitchell ont produit le rapport en consultation avec le Comité médical de plongée du Royaume-Uni (UKDMC) membres Peter Wilmshurst, Mark S Turner et Philip Bryson.

Tous avaient assisté à un atelier organisé lors de la 52e réunion scientifique annuelle du SPUMS à Fidji en mai pour discuter du sujet.

L'objectif de cette déclaration est de fournir aux médecins des conseils sur l'IPO et la plongée, et en particulier sur la gestion des urgences et l'opportunité pour les plongeurs de reprendre le sport après un épisode au cours duquel une IPO a été diagnostiquée ou est fortement suspectée.

Facteurs de risque liés aux introductions en bourse

L'IPO est une accumulation de liquide dans les poumons, qui affecte la capacité de la victime à respirer et peut être mortelle. L'oxygène ne parvenant pas au sang et le corps étant incapable d'évacuer le dioxyde de carbone, ce phénomène se produit également chez les nageurs de surface et chez les plongeurs sous-marins, et peut être aggravé par leur appareil respiratoire.

Les facteurs de risque personnels d'IPO identifiés jusqu'à présent comprennent le fait d'avoir déjà vécu un épisode, d'être une femme, l'âge et de souffrir d'hypertension et/ou d'une maladie cardiovasculaire préexistante, selon le communiqué.

Les facteurs extrinsèques comprennent les eaux plus froides, les régulateurs qui provoquent des pressions inspiratoires négatives excessives, les recycleurs, les efforts intenses et l'hydratation excessive. Les remontées peuvent également être problématiques, en particulier en circuit ouvert, avec des symptômes liés à l'hypoxie apparaissant ou s'aggravant lors de la remontée et/ou après la remontée à la surface, car la pression partielle d'oxygène (PO 2 ) diminue.

Si les plongeurs qui ont survécu à un épisode d'IPO choisissent de plonger à nouveau malgré l'avis médical, ils ne devraient le faire qu'après un traitement satisfaisant ou la résolution de toute maladie associée ou des facteurs de risque identifiés, disent les experts.

Ils doivent également être conscients des stratégies potentielles d’atténuation des risques, telles que l’utilisation exclusive d’une protection thermique de haute qualité et bien ajustée, et la nécessité d’éviter les efforts intenses, les environnements sous-marins ou la plongée avec décompression.

Ils ne doivent plonger que s'ils sont sûrs que de l'oxygène d'urgence sera facilement disponible et doivent éviter la surhydratation avant la plongée, tandis que les plongeurs CCR doivent éviter d'utiliser des faux poumons montés sur le dos.

Limiter la profondeur de plongée n’est pas une stratégie acceptable d’atténuation des risques d’IPO, conviennent les experts, qui soulignent qu’il n’existe aucune association connue entre l’IPO et la maladie de décompression (DCI).

Si un plongeur développe une IPO lors d'une plongée profonde, il lui faudra plus de temps pour faire surface et sortir de l'eau. Cela introduit également des risques supplémentaires, en particulier en circuit ouvert, car l'IPO 2 diminue et une attitude tête haute dans l'eau entraîne une respiration à pression négative.

Étant donné qu’il existe un lien établi entre l’IPO et le développement ultérieur d’hypertension, les plongeurs qui ont survécu à l’IPO doivent faire contrôler régulièrement leur tension artérielle tout au long de leur vie.

Signes et symptômes

Les symptômes de l'IPO peuvent inclure la toux, l'essoufflement, des expectorations mousseuses parfois roses, des bruits respiratoires humides ou rauques et une respiration sifflante, une oppression thoracique, une cyanose et une hypoxémie (faible taux d'oxygène dans le sang), une confusion, une agitation, une perte de connaissance et un arrêt cardiorespiratoire.

Les plongeurs doivent être conscients des signes à surveiller, tant chez eux-mêmes que chez un coéquipier : ceux énumérés ci-dessus ainsi qu'une respiration rapide apparente à partir de bulles expirées sur un circuit ouvert ou d'un manomètre à chute rapide ; la croyance erronée d'être à court de gaz respiratoire ou d'avoir un équipement respiratoire défectueux ; la panique et la compulsion de remonter.

En cas de suspicion d'incident IPO, il est conseillé aux plongeurs de terminer immédiatement la plongée et de quitter l'eau dès que possible.

Les remontées doivent être effectuées en toute sécurité, mais les paliers de sécurité peuvent être omis si nécessaire, tout comme les paliers de décompression obligatoires dans les cas graves, auquel cas l'oxygène doit être administré dès que possible. Les gilets stabilisateurs ne doivent pas être surgonflés à la surface et les services d'urgence doivent être immédiatement prévenus.

La poitrine de la victime doit être maintenue droite pour une respiration efficace et l'équipement de plongée serré ainsi que la combinaison doivent être retirés, bien que le plongeur doive être maintenu au chaud.

Des conseils cliniques supplémentaires sur le traitement d'urgence et l'évaluation pour les futures plongées sont fournis au personnel médical dans le déclaration de position commune, qui a été publié récemment par SPUMS dans Plongée et médecine hyperbare Vol 54.

