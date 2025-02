Les jeunes femmes ouvrent la voie aux sports nautiques aux Fidji

Les îles Fidji, avec leurs eaux cristallines et leurs récifs coralliens de classe mondiale, sont depuis longtemps un paradis pour les amateurs de plongée sous-marine en quête d’une biodiversité sans pareille. Ce qui est passionnant aujourd’hui, c’est le nombre croissant de jeunes femmes des îles qui brisent les barrières et mènent la charge dans la communauté de la plongée et des sports nautiques. Ces étoiles montantes ne se contentent pas de repousser les limites de leur sport, mais elles inspirent également les futures générations de filles et de jeunes femmes à plonger, à faire des vagues et à affronter l’océan.

L'équipe Volivoli Beach Resort, Le centre de plongée le plus expérimenté et le plus qualifié des Fidji se consacre à l'éducation des jeunes femmes fidjiennes et montre que la mer n'est pas réservée qu'aux garçons. Des athlètes comme Asivina (stagiaire), Suliana (Divemaster), Zara (Master Diver), Adi (stagiaire) et Kelera (Divemaster) font des vagues sur la scène internationale, prouvant que les femmes des Fidji sont tout aussi douées et audacieuses dans l'eau que partout ailleurs dans le monde.

Ces jeunes femmes changent les normes de genre aux Fidji et encouragent davantage de filles à se munir d'une paire de palmes et d'un masque et à se lancer dans l'aventure du monde sous-marin. Avec 19 de leurs collègues, ces 5 jeunes femmes ont également récemment terminé leurs cours de capitaines ingénieurs de classe 6 (RME6) dans le cadre d'une coentreprise entre Volivoli Beach Resort, Ra Divers Fiji et la Marine Safety Authority of Fiji (MSAF).

En plus de leurs prouesses physiques, ces femmes utilisent leur plateforme pour défendre la conservation de l'environnement. En tant que gardiennes de l'océan, elles sont en première ligne pour promouvoir des pratiques durables et sensibiliser à l'importance de protéger les écosystèmes marins fragiles des Fidji.



L'avenir des sports nautiques aux Fidji s'annonce prometteur, grâce à l'influence croissante de ces jeunes femmes pionnières. Alors que de plus en plus de filles s'inspirent de leurs succès, nous pouvons nous attendre à voir une augmentation encore plus importante du nombre de femmes professionnelles de la plongée sous-marine. L'océan leur appartient et elles le font avec force, habileté et style.