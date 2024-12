Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi et comment les photographier

Située sur la barrière de corail nord du magnifique lagon de Marovo, l'île d'Uepi est idéalement située pour accéder aux meilleurs sites de plongée que cette région réputée a à offrir. Avec les courants riches en nutriments du détroit de New Georgia au nord et les eaux riches en biodiversité du lagon au sud, certains de ces sites incroyables ne sont qu'à cinq minutes en bateau du complexe !

L'expertise locale est essentielle pour plonger sur ces sites au mieux, et avec plus de 30 ans d'expérience, les propriétaires d'Uepi, Jill et Grant Kelly, ainsi que leur équipe de plongée dévouée, connaissent ces endroits comme leur poche.

J'ai eu la chance d'être personnellement guidé par Jill et Grant sur presque tous les sites, et j'aimerais partager mes cinq favoris - ainsi que quelques conseils sur la façon de les photographier !

Point n°1 Uepi

Situé à l'extrémité nord-ouest du passage de Charapoana, entre l'île d'Uepi et l'île voisine de Charapoana, Uepi Point est largement considéré comme le site de plongée emblématique de cette partie du lagon de Marovo - et pour une bonne raison.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 9

Le « point » est l’un des nombreux endroits le long de la barrière de corail nord où d’anciennes failles géologiques ont soulevé des îles et creusé des passages dans le lagon. La largeur, la profondeur et la topographie sous-marine uniques du passage Charapoana créent un cadre idéal pour que les eaux riches en nutriments des bassins profonds du détroit de Nouvelle-Géorgie puissent s’écouler à travers et nourrir le récif.

Balayé par ces courants chargés de nutriments, Uepi Point offre un aperçu du monde sous-marin tel que Dame Nature l'a voulu. Vous rencontrerez de magnifiques coraux mous, d'énormes gorgones filtrant les eaux riches et une gamme éblouissante de vie marine, y compris un nombre impressionnant de requins gris de récif patrouillant dans le bleu.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 10

Il y a tellement de choses à voir ici qu'il peut être difficile de décider sur quoi se concentrer, mais pour moi, Uepi Point est une plongée grand angle exceptionnelle. Elle brille vraiment lors de la marée montante au petit matin ou en fin d'après-midi. À ces heures-là, la combinaison de l'eau plus claire du New Georgia Sound et de la lumière douce et inclinée donne vie au site.

Lorsque je plonge à Uepi Point, j'utilise mon appareil photo Nikon Z8 associé à l'objectif polyvalent Z14-30 mm. Avec un zoom de 14 mm, il est parfait pour capturer les grands gorgones et les jardins de coraux vibrants. L'excellente plage de zoom de l'objectif et sa capacité de mise au point relativement rapprochée permettent une variété de compositions, ce qui permet de photographier une multitude de sujets, le tout en une seule plongée !

#2 Coude Uepi

Le coude d'Uepi marque le point le plus au nord de l'île, s'étendant le plus loin dans le détroit de Nouvelle-Géorgie et donc la meilleure chance d'apercevoir des pélagiques qui passent, emportés par les courants océaniques.

Le « coude » lui-même présente un mur en pente qui plonge dans les profondeurs du détroit. Ce mur est orné d'une étonnante variété d'éventails de mer, de fouets de mer vibrants et de magnifiques coraux mous.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 11

D'un point de vue photographique, Uepi Elbow est une plongée exceptionnelle en grand angle. L'abondance de sujets saisissants sur le mur nécessite un objectif grand angle pour leur rendre justice, et vous ne voulez certainement pas être pris avec un objectif macro si une espèce pélagique fait son apparition !

Cela dit, pour ceux qui aiment la macro photographie, le riche écosystème du mur offre d'innombrables possibilités de découvrir des sujets plus petits et fascinants qui se cachent parmi les coraux.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 12

Pour ma part, le coude d'Uepi est plus facile à explorer avec un grand angle. Je me tourne une fois de plus vers mon objectif Nikon Z14-30 mm, qui capture toute la splendeur de la vie vibrante du mur tout en me tenant prêt à toute rencontre surprise avec des pélagiques de passage.

#3 Pointe Charapoana

Situé à la pointe de l'île Charapoana, juste en face du passage d'Uepi Point, Charapoana Point est comme un homologue légèrement moins dynamique de son célèbre voisin.

Le côté nord de Charapoana Point offre beaucoup à explorer, avec une vie marine densément concentrée autour de la pointe où les courants balayent le coin. Cependant, mes expériences les plus mémorables ont eu lieu au-delà de la pointe et plus loin dans le canal, où les eaux sont plus abritées.

Étonnamment, cette zone plus calme révèle souvent une richesse de sujets fascinants, petits et grands.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 13

Sur le plan photographique, Charapoana Point est polyvalent, offrant des possibilités de grand angle et de macro photographiePersonnellement, je préfère plonger ici équipé pour la macro grand angle et ma configuration de prédilection est un objectif zoom fisheye Nikon 8-15 mm associé à un petit hublot en dôme.

Cet objectif, conçu à l'origine pour les reflex numériques Nikon, fonctionne parfaitement sur mon appareil photo sans miroir Nikon Z8 lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur FTZ. À 8 mm, l'objectif produit un effet fisheye circulaire et à 15 mm, il fonctionne comme un fisheye standard, ce qui n'est pas idéal pour la macro grand angle.

Pour m'adapter, j'utilise le téléconvertisseur Kenko 1.4, qui déplace la plage focale vers un zoom 14-22 mm, lorsqu'il est associé au petit port dôme et offre une excellente polyvalence pour la macro grand angle photographie.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 14

Capable d'effectuer une mise au point extrêmement rapprochée, l'objectif vous permet d'approcher des sujets coopératifs, de les capturer aux côtés de leur environnement pour créer des images uniques et accrocheuses. La zone abritée au début du canal est un endroit particulièrement gratifiant pour trouver ces sujets, ce qui en fait l'une de mes zones préférées à explorer et à photographier.

#4 Jetée d'accueil de l'Uepi

Aucune visite à Uepi ne serait complète sans une rencontre avec l'école résidente de requins gris du récif du lagon de Marovo à la jetée de bienvenue.

Située au bord du chenal principal, la jetée est idéale pour plonger à marée montante. La clé d'une expérience inoubliable est de se positionner juste devant la jetée à environ 5 mètres et d'attendre patiemment. Les requins, habitués aux plongeurs et naturellement curieux, s'approcheront souvent pour enquêter.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 15

Jill et Grant Kelly plongent et font du snorkeling avec les requins du Marovo depuis plus de 30 ans et disent qu'ils ne se sont jamais sentis menacés par eux. En fait, comme l'a décrit Jill, les requins sont à l'aise et curieux avec les plongeurs parce qu'ils ne les ont jamais menacés !

Sur le plan photographique, les requins sont des sujets exceptionnels. Leur curiosité les amène souvent à s'approcher suffisamment près pour réaliser de superbes clichés grand angle. Je recommande d'utiliser soit un objectif Nikon Z14-30 mm pour des compositions grand angle classiques, soit un objectif fisheye Nikon 8-15 mm associé à une configuration macro grand angle pour capturer des images saisissantes en gros plan qui mettent en valeur à la fois les requins et leur environnement.

#5 Mojo Dekuru

Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, il y a le Deku Dekuru, une magnifique série de grottes et de passages à niveau, incroyablement photogénique, située à environ 25 minutes du Uepi Resort.

Il est préférable d'explorer ces grottes en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsque le soleil est haut dans le ciel et que la lumière du soleil traverse les ouvertures au-dessus, projetant des faisceaux de lumière qui illuminent le paysage sous-marin d'une manière presque éthérée.

Top 5 des sites de plongée de l'île d'Uepi 16

L'accès aux grottes est parfaitement sûr, mais leur navigation nécessite un guide expérimenté pour vous assurer de profiter des meilleurs itinéraires et vues.

Deku Dekuru est une plongée grand angle par excellence, alors assurez-vous d'apporter votre objectif le plus large pour capturer les grottes et l'interaction de la lumière et de l'ombre.

Don Silcock

Don est rédacteur en chef de la rubrique voyages de Scuba Diver et est basé à Bali en Indonésie. Son site Web www.indopacificimages.com propose des guides de localisation complets, des articles et des images sur certains des meilleurs sites de plongée de la région Indo-Pacifique et des expériences de « gros animaux » dans le monde.

Photographe Uépi avec l'un des meilleurs !

Photographe Uépi avec l'un des meilleurs et prenez votre photographie et le traitement d'images de Good to Great ! Du 21 au 28 février, Don dirigera un groupe de personnes sélectionnées sur une Photographie sous-marine Atelier et retraite sur l'île d'Uepi. Les places sont extrêmement limitées, ne manquez donc pas votre chance d'y participer.

Pour tous les détails ou pour réserver votre place, envoyez un courriel à bonjour@uepi.com immédiatement!