Scuba Show revient à Long Beach – réservez vos billets dès maintenant

Le Scuba Show, maintenant dans sa 38e éditionth année, revient à son foyer spirituel de Long Beach en 2025 et promet une pléthore d'orateurs intéressants, une multitude d'activités et d'attractions amusantes et un large éventail d'exposants pour aider à inspirer et à éduquer les visiteurs

On the weekend of 31 May / 1 June, the Scuba Show – the largest consumer dive expo in America – rolls back into Long Beach, La Californie, and anyone with an interest in scuba diving or life in the oceans will find much to enjoy.

Over the two days, the Long Beach Convention Centre becomes home to hundreds of exhibits featuring new and revolutionary dive gear, La Californie dive boats, island governments, dive resorts and liveaboards from around the world (many offering great show offers and deals), photo and video pros, ocean-themed art, jewelry and clothing, marine-related non-profit organisations, a try-dive pool, fun attractions, a kid’s corner, and much, much more.

Le Centre de congrès de Long Beach est un centre de congrès de classe mondiale situé dans un magnifique port, à quelques pas des restaurants du front de mer, des divertissements, de l'Aquarium du Pacifique et avec vue sur le célèbre Queen Mary. De nombreux parkings payants sont disponibles au centre de congrès et dans les environs.

Scuba Show revient à Long Beach - réservez vos billets maintenant 6

Sur l'affichage

Sous-marin numérique artist and big-picture expert Jim Hellemn, creator of the 125-foot glass wall of La Californie’s aquatic forests at the Aquarium of the Pacific, will display huge gallery prints showcasing the spectacular colours of coral reefs around the world, and super-resolution images of La Californie’s kelp forests.

La très populaire vitrine des nouveaux produits mettra en lumière certains des produits les plus récents récemment lancés ou qui arriveront prochainement sur le marché.

L'équipe de plongée du shérif, avec son bateau à moteur hors-bord et son camion, sera à nouveau dans la salle.

Venez découvrir une multitude de nouveaux équipements

Attractions ludiques et pratiques

Grab your buddies and get some fun photos in the ‘great white shark cage’, or stop by one of the photo stations – complete with an array of diving and marine-related props – to capture some unique memories.

Vous pouvez vous entourer d'une vie marine captivante dans le Kelp Dome Theatre, ou si vous voulez un peu plus d'excitation, voyez combien de temps vous pouvez durer dans le rodéo du requin !

Stop by the Scuba Show Art Booth and create your very own ocean-inspired stickers and 3D sculptures. La Californie Diving News’ Art Director Doreen Hann will also be inviting kids (and artists of all ages) to exercise their artistic skills on a California seascape-inspired canvas – the finished seascape will be sold, with proceeds supporting marine-themed charities.

The ‘Shark Cage' makes a great photo soutenir

Exposants

A host of booths await visitors to the Scuba Show, as tourist boards, tour operators, dive resorts, charter boats, liveaboards, Formation agencies, gear manufacturers, clothing companies, jewelry firms and more showcase their offerings. Be inspired for your next dive adventure, your next purchase, or completing your next certification, or just doing some retail therapy!

Congrès

Choose from a line-up of more than 70 entertaining and educational seminars. Dive experts talking to the floor include the likes of Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim and Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Capt John Kades, Andy and Allison Sallmon, and Dale and Kim Sheckler. Topics include animal behavior, the best California beach dives, secrets of the coral reef, Nemo’s Undersea Gardens, a fitness formula for divers, exploration diving, mistakes divers make, how-to photo and video sessions, diving after the fires, safety issues for the older diver, human factors in diving, destination and product seminars, workshops for professionals, and more. Visit www.scubashow.com pour une liste complète des séminaires, descriptions, horaires, numéros de salle, biographies des intervenants et mises à jour. NB : Les séminaires sont susceptibles d'être modifiés.

Voyez combien de temps vous pouvez tenir sur le requin rodéo

Plus de 50,000 XNUMX $ en prix de présence

Drawings will be held continuously during the show for your chance to win brand-new dive equipment, trips to dive destinations around the world, art and fun stuff. Door prize entry is included with a ticket purchased en ligne or at the show – and you don’t have to be present to win. You’ll be able to check out the prizes on offer on www.scubashow.com

Fête du samedi soir

À la fermeture du salon, rejoignez l'équipe du Scuba Show pour une rencontre informelle avec musique live, bars et food trucks, et lâchez-vous avec d'autres plongeurs. Participez au tirage au sort pour gagner de superbes lots, dont les bénéfices seront reversés à une association caritative sur le thème de l'océan. L'entrée est gratuite pour tous les participants du Scuba Show. Consultez le site www.scubashow.com pour les annonces de fêtes plus proches de la date de l'événement.

Rencontrez et amusez-vous avec d'autres plongeurs

Scuba Show 2025 – réservez vos billets à l’avance !

Le Scuba Show aura lieu les samedi 31 mai et dimanche 1er juin dans le hall C du Long Beach Convention Centre. Scuba Radio organisera des séances d'échauffement avant le spectacle les deux jours, de 9.15h10 à XNUMXh. Au programme : jeux, divertissements et cadeaux exceptionnels.

Horaires d'ouverture

Samedi 31 mai – 10h à 6h

Dimanche 1er juin – 10h à 5h

Billets disponibles maintenant

Réservez vos billets à l'avance ici et évitez la file d'attente lorsque vous y assistez.

Photographies avec l'aimable autorisation de Scuba Show