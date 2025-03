Scuba Diver ANZ numéro 79 est disponible maintenant

Liste complète des salons de plongée avec liens :

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANVIER : Boot Düsseldorf (Salon Nautique International)

1-2 FÉVRIER : Duikvaker

21-23 FÉVRIER : Salon européen de la plongée (EUDI)

21-23 FÉVRIER : Salon du tourisme de plongée (DRT), Malaisie

1-2 MARS : GO Diving Show (Le salon de la plongée au Royaume-Uni)

15-16 MARS : Festival océanique ADEX / OZTek Australia

28-30 MARS : Salon de la plongée en Méditerranée

4-6 AVRIL : Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 MAI : Salon de la plongée en Thaïlande (TDEX)

31 MAI – 1er JUIN : Spectacle de plongée

13-15 JUIN : Salon international de la plongée en Malaisie (MIDE)

6-7 SEPTEMBRE : Salon GO Diving ANZ

17-19 OCTOBRE : Conférences sur la plongée

11-14 NOVEMBRE : Salon DEMA



#plongée #scubadiving #scubadiver



Devenez fan : https://www.scubadivermag.com/join



ACHATS DE MATÉRIEL : https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

NOS SITES WEB



Site Web : https://www.scubadivermag.com ➡️ Plongée sous-marine, photographie sous-marine, trucs et conseils, avis sur l'équipement de plongée

Site Web : https://www.divernet.com ➡️ Actualités sur la plongée, photographie sous-marine, trucs et conseils, rapports de voyage

Site Internet : https://www.godivingshow.com ➡️ Le seul salon de plongée au Royaume-Uni

Site Internet : https://www.rorkmedia.com ➡️ Pour la publicité au sein de nos marques

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER : https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Nous travaillons en partenariat avec https://www.scuba.com et https://www.mikesdivestore.com pour tous vos équipements essentiels. Pensez à utiliser le lien d'affiliation ci-dessus pour soutenir la chaîne.



Les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas destinées à remplacer une formation professionnelle en plongée sous-marine ou les recommandations de chaque fabricant. Tout le contenu, y compris le texte, les graphiques, les images et les informations contenues dans cette vidéo est fourni à titre d'information générale uniquement et ne remplace pas la formation dispensée par un instructeur de plongée qualifié ni les exigences spécifiques des fabricants d'équipements.

00: Introduction à 00

01:35 Publicité Scuba.com

02:35 Céphalophe

03:15 EUDI

04:23 Heure du lever du soleil

05:04 GO Diving Show Royaume-Uni

06:24 ADEX OZTek

07:06 Méditerranée

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Spectacle de plongée

09:36 MIDE

10:06 GO Plongée ANZ

11h09 Conférences sur la plongée

11:58 DÉMA