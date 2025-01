Scuba Diver ANZ numéro 77 est disponible maintenant

Tour d'horizon des nouvelles

La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde dévoilée, le nouveau bateau d'Aggressor Adventures Red Sea se dirige vers le Grand Sud, un adolescent plongeur est tué par une hélice de bateau aux Maldives, deux bateaux de croisière brûlent malheureusement, tandis qu'un troisième coule tragiquement

en Egypte.

Australie

Le long du vaste littoral australien, vous trouverez des expériences de plongée parmi les plus passionnantes, des récifs coralliens époustouflants et des rencontres marines uniques. Deborah Dickson-Smith propose un guide à 360 degrés, commençant à la pointe nord-est de la GBR et se dirigeant vers Rowley Shoals à 4.000 XNUMX km, au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale.

Polynésie

« Le Rocher de Polynésie » offre un mélange d'eau claire comme du gin, de grottes, de gouffres et d'une vie marine abondante.

Réseau d'alerte de Divers

Alors que nous entrons dans une nouvelle année, l'équipe DAN estime que c'est une excellente occasion de réinitialiser et de prioriser la planification et la préparation, afin de garantir une année de plongée en toute sécurité.

Questions et réponses médicales DAN Europe

Les experts de Divers Alert Network répondent à vos questions sur l'oreille du nageur et comment l'éviter, et s'il est possible de plonger avec l'herpès.

Plongée avec… Todd Thimios

PT Hirschfield discute avec le pilote de submersible, le professionnel de la photographie sous-marine et l'auteur de plongée Todd Thimios de la façon dont la prise d'une photo d'orque a changé sa vie pour toujours.

TECHNOLOGIE : Îles Salomon

Après plus de 40 ans de plongée récréative, Don Silcock s'est aventuré du côté obscur et a commencé son voyage dans le monde de la plongée technique, et c'est ici qu'il a mis en pratique certaines de ses nouvelles compétences lors de son séjour aux Îles Salomon.

Indonésie

Byron Conroy fait un deuxième pèlerinage au parc marin de Bunaken et au Siladen Resort and Spa, et est une fois de plus impressionné par la vie marine, les coraux, le service et l'emplacement.

Prix ​​sous-marins Australasie

Pour de nombreux photographes sous-marins, l'océan est à la fois une muse et une toile, offrant une inspiration sans fin. Pour Gabriel Guzman, originaire du Chili qui a trouvé sa vocation en tant que photographe sous-marin, ce voyage a été façonné par des années de voyage, un amour croissant pour la vie marine et une quête permanente de l'image parfaite.

Notre blog

L'équipe Scuba Diver examine les nouveaux produits arrivant sur le marché, notamment le scooter Sublue Vapor, la série de combinaisons étanches RS de DynamicNord, le t-shirt « Japanese Wave » de XDEEP et le système de couche de base Bergen 2.0 de Santi Diving.

Test supplémentaire

Mark Evans, directeur éditorial de Scuba Diver, évalue et évalue le gilet Seac Smart BCD traditionnel de style veste.