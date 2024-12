Scuba Diver ANZ numéro 75 est disponible maintenant

Cliquez ici pour les dernières nouvelles Édition de Scuba Diver ANZ

Tour d'horizon des nouvelles

Le gouvernement australien s'attaque aux filets fantômes, Emperor s'associe à Bilikiki, Sea Bees lance un bateau de croisière à arrêts multiples et deux nouveaux livres sur la vie marine et les sites de plongée sont publiés.

Questions et réponses médicales DAN Europe

Les experts du Divers Alert Network discutent des calculs biliaires et de la plongée, ainsi que des maladies inflammatoires de l'intestin et de la plongée.

la prochaine génération

Les jeunes frères Tuna et Ege parlent de ce qu'ils aiment dans la plongée sous-marine.

Australie

Talia Greis révèle les opportunités de plongée souvent négligées qui existent autour de Bare Island, à proximité de la métropole tentaculaire de Sydney.

Les îles Salomon

Don Silcock retourne aux îles Salomon pour explorer les récifs et les épaves autour de Gizo, dans la province occidentale de l'archipel.

Polynésie française

Une fois par an, un événement extraordinaire se déroule dans les eaux de l'atoll de Fakarava en Polynésie française, où des dizaines de milliers de mérous camouflage du Pacifique (Epinephelus polyphekadion) se rassemblent pour un bref mais spectaculaire rituel d'accouplement, comme l'explique Don Silcock.

Une vie marine australienne unique

Nigel Marsh examine de plus près le poisson-coffre à barres blanches.

Plongée avec… Lyndi Leggett

PT Hirschfield s'entretient avec Lyndi Leggett sur les merveilles inexplicables qui se produisent lorsque des personnes souffrant de handicaps cognitifs et physiques s'entraînent au Scuba Gym.

Réseau d'alerte de Divers

L'équipe DAN vous propose quelques conseils et astuces sur les pratiques sécuritaires pour la plongée dérivante.

TECH : Nouvelle-Zélande

Leigh Bishop explore le paquebot russe coulé Mikhail Lermontov, qui se trouve au large des côtes de la Nouvelle-Zélande.

Grand requin blanc

John Magee examine de plus près le majestueux et très décrié grand requin blanc, le plus grand poisson prédateur des océans.

Australie

Libby Sterling vante les vertus des sites de plongée riches et variés de Norman Reef, à la limite extérieure de la Grande Barrière de Corail.

Notre blog

De nouveaux produits arrivent sur le marché, notamment le boîtier Sealife Sportdiver Ultra, la montre de plongée Pelagic de Fourth Element, XDEEP de dernier sweat à capuche, les lampes vidéo Scubalamp PV53 et PV73, et les nouvelles couleurs de la lame Supernova de Scubapro.

Test supplémentaire

Le directeur éditorial Mark Evans évalue et examine l'édition spéciale du 50e anniversaire de l'Apeks MTX-RC haute performance régulateur.

