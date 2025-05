Rork Media acquiert Scuba Show et California Diving News

Cette acquisition renforce la présence mondiale de Rork Media et établit une position majeure sur le marché américain de la plongée.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Magazine, Divernet.comainsi que, Salon de la plongée GO, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established La Californie Diving News and Spectacle de plongée à Long Beach, La Californie.

Depuis 38 ans, le Scuba Show, principal salon de plongée grand public du pays, est un incontournable du calendrier de l'industrie américaine de la plongée. Il rejoint désormais le portefeuille d'événements internationaux de Rork Media, qui comprend le très populaire GO Diving Show UK et le GO Diving Show ANZ, récemment lancé en Australie. Ensemble, ces trois événements accueillent plus de 25,000 500 plongeurs et plus de XNUMX exposants du monde entier, reliant ainsi les communautés de plongée des quatre coins du monde.

Le Scuba Show est le premier événement de plongée grand public en Amérique du Nord

Dans le cadre de l'acquisition, La Californie Actualités plongée will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the La Californie diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific magazine. En outre, Plongeur sous-marin Amérique du Nord s'appuiera sur le réseau de distribution et la base d'abonnés établis de CDN, permettant à Rork Media d'introduire un modèle publicitaire à deux vitesses. Cette approche ouvre la voie à des entreprises qui étaient auparavant exclues des publicités dans une publication leader du marché.

La Californie Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, directeur de publication de Rork Media, a déclaré : « Dans le cadre de cette acquisition, nous sommes ravis d'accueillir Mark Young au sein de l'équipe de Rork Media. Mark a passé la dernière décennie à faire du Scuba Show l'événement incontournable des plongeurs aux États-Unis, et nous sommes ravis qu'il perpétue cet héritage avec nous. »

« Son expérience sera précieuse à mesure que nous étendons notre présence en Amérique du Nord et continuons de développer l'activité de Rork Media à l'échelle mondiale. »

Mark Evans, directeur éditorial de Rork Media, a commenté : « Lorsque Mark Young nous a contactés pour la première fois pour discuter de l'avenir du Scuba Show, nous avons été honorés qu'il nous considère comme la bonne équipe pour affronter ce pilier du salon grand public, qui célèbre ses 38 ans.th anniversaire en 2025. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour propulser l'événement vers des sommets encore plus élevés.

Mark Young said: “Since starting Dive Formation and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and YouTube Canal.

« Comme j'ai vu la vision derrière tout ce qu'ils font, et qu'ils ont parlé de leurs plans pour accroître leur valeur pour l'industrie, j'ai été obligé d'ouvrir le dialogue qui a conduit à leur acquisition de Scuba Show et de California Diving News.

« Je serai fier de les voir développer Scuba Show et California Diving News au-delà de leur succès actuel, et j'ai hâte de poursuivre le voyage avec eux. »

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, numérique, and in-person platforms.