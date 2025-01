Le récif magique de Ningaloo

Todd Thimios Les explorateurs du récif magique de Ningaloo

Il y a quelques années, j'ai eu la chance de prendre l'avion pour Exmouth et d'y passer un peu de temps pour faire des recherches pour un livre que j'ai écrit sur les meilleurs sites de plongée du monde. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis mon dernier voyage à Ningaloo et, honnêtement, je m'attendais à ce qu'Exmouth soit beaucoup plus peuplée à présent.

Même si mon fil d’actualité sur les réseaux sociaux semble désormais être un flux de photos de jeunes photographes travaillant sur des bateaux de pêche aux requins-baleines, la ville d’Exmouth et sa petite voisine du sud, Coral Bay, sont encore un peu trop éloignées pour que la plupart des gens envisagent de s’y installer. L’obstacle supplémentaire que représente le nombre limité d’hébergements saisonniers freine également le flux de résidents potentiels.

Récif magique de Ningaloo 4

Extrait du livre

Ce qui suit est un extrait édité de Ultimate Dive Sites de Todd Thimios publié par Hardie Grant Explore – sortie le 1er février 2025. Procurez-vous votre exemplaire of Site de plongée ultime Maintenant

Ne manquez pas un article plus approfondi sur le récif de Ningaloo dans le numéro de février aide de Scuba Diver Magazine ANZ!

Pourquoi c'est spécial

Conduisez 13 heures au nord de Perth et vous arriverez à l'une des villes les plus reculées d'Australie, Exmouth, porte d'entrée du récif de Ningaloo, ou Nyinggulu dans la langue des propriétaires traditionnels, les peuples Baiyungu, Thalanyji et Yinigurdira. Ici, sur la côte de corail australienne, où le désert rencontre le récif, toute l'action se déroule dans la mer. Il y a un bateau dans une allée sur deux (quand le vent souffle) et la ville a très peu de magasins.

Récif magique de Ningaloo 5

De mars à octobre, cette ville de 3000 XNUMX habitants voit sa population doubler à mesure que les voyageurs se rendent à Ningaloo pour nager avec son visiteur annuel le plus célèbre. C'est là que se produit chaque année la plus grande concentration de requins-baleines répertoriée au monde.

J'ai vu mon premier requin-baleine à Ningaloo et j'ai l'intention d'y ramener mes filles un jour pour qu'elles puissent aussi voir leur premier requin-baleine. C'est aussi sur la route migratoire de plus de 40,000 XNUMX baleines à bosse par an et, ici, le paysage est si calme qu'on peut les entendre respirer depuis la plage la nuit.

Récif magique de Ningaloo 6

Photos de Todd Thimios