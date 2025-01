Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté : un engagement envers l'excellence en matière de sécurité et de formation maritimes



À l'aube de 2025, la première destination de plongée des Fidji, Volivoli Beach Resort, démarre l'année en beauté. Dans une démonstration passionnante et significative d'engagement envers le développement du personnel et la sécurité maritime, vingt-quatre (24) membres de l'équipage et stagiaires du complexe, y compris des membres des équipes de sécurité et de mécanique, ont terminé avec succès le prestigieux cours de capitaine de bateau et de capitaine ingénieur restreint de classe 6 (RME6) de la Marine Safety Authority of Fiji (MSAF). Ce programme de formation rigoureux et pratique a marqué une étape essentielle dans leur parcours professionnel et souligne le dévouement du Volivoli Beach Resort à la formation continue et à l'excellence dans le secteur de la plongée et des sports nautiques.

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté 6





Une expérience pratique et approfondie



La formation, qui allie théorie en classe et ateliers pratiques, a permis aux participants de rester motivés et stimulés à chaque étape. Les sujets abordés pendant le cours étaient à la fois complets et essentiels pour tout professionnel maritime. Il s'agissait notamment de domaines clés tels que le devoir du capitaine, l'utilisation de l'équipement de sécurité, la planification du voyage, les prévisions météorologiques et les procédures d'urgence. Les étudiants ont également appris les compétences pratiques de conduite des bateaux : accostage, appareillage, procédures d'ancrage et bien plus encore.



L’un des aspects les plus précieux du cours a peut-être été l’expérience pratique offerte par de multiples examens pratiques qui ont été menés à la fois sur terre et en mer. Cela a permis à chaque participant de mettre en pratique ses connaissances théoriques dans des conditions réelles, renforçant ainsi l’importance de la sécurité, du professionnalisme et du travail d’équipe dans l’environnement marin.

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté 7





Une fière réussite



Simon Doughty, directeur des ventes et du marketing du Volivoli Beach Resort, a évoqué avec fierté les efforts continus du complexe pour investir dans ses employés et la communauté locale. « En suivant l'éthique de l'amélioration continue, de la formation continue et de l'investissement dans la communauté locale, nous sommes fiers d'être reconnus non seulement comme l'opérateur de plongée et de sports nautiques le plus qualifié et le plus expérimenté des Fidji, mais aussi comme l'un des premiers opérateurs de plongée au monde », a déclaré Simon.



Cette initiative de formation illustre l'engagement du complexe envers l'excellence professionnelle. En dotant son équipe des compétences et des certifications nécessaires pour travailler de manière sûre et efficace, le Volivoli Beach Resort garantit à chaque client une expérience de classe mondiale dans les eaux saines et dynamiques qui entourent les Fidji.

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté 8





Une démonstration de soutien local



La fin du cours a été marquée par une cérémonie officielle de remise de diplômes et de présentation, où les participants ont été honorés par la présence de Tu Ko Navitilevu Ratu Emori BoloboloSa présence a souligné l’importance d’investir dans les communautés locales et l’impact significatif que de telles initiatives ont à la fois sur la station balnéaire et sur la nation des Fidji dans son ensemble.



Un « Vinaka vakalevu » (un merci sincère) a été adressé à l'Autorité de sécurité maritime des Fidji pour ses conseils et son expertise tout au long du cours. Cette collaboration a non seulement amélioré les connaissances des participants, mais a également favorisé une relation plus étroite entre le complexe et les autorités de sécurité maritime des Fidji.



En tant que l'un des principaux centres de plongée des Fidji, le Volivoli Beach Resort continue de placer la barre très haut en matière de sécurité, de service et de développement communautaire. L'obtention du cours MSAF Boat Master et RME6 n'est qu'une des nombreuses mesures prises par le Volivoli Beach Resort pour garantir que son équipe reste à la pointe de l'industrie de la plongée et des sports nautiques, offrant à ses clients une expérience à la fois sûre et inoubliable.



Dans un secteur où l'expertise est primordiale, Volivoli Beach Resort prouve à maintes reprises qu'il ne s'agit pas seulement d'offrir des expériences de plongée de classe mondiale, mais aussi d'investir en permanence dans les personnes, la formation et la sécurité pour garantir que les eaux restent aussi pures et sûres que belles.

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté 9





Regard vers l’avenir



Alors que le complexe se tourne vers l’avenir, il reste déterminé à maintenir sa réputation comme l’un des centres de plongée les plus qualifiés au monde. En mettant l’accent sur le développement local, la conservation marine et les normes de pointe du secteur, 2025 s’annonce comme une nouvelle année de succès, de croissance et de réalisations remarquables pour le Volivoli Beach Resort et son incroyable équipe.



Pour ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure inoubliable tout en sachant que la sécurité, le professionnalisme et la gestion de l'environnement sont des priorités absolues, le Volivoli Beach Resort promet une expérience pas comme les autres, fondée sur la compétence, l'éducation et l'esprit communautaire.

Le premier centre de plongée des Fidji démarre l'année 2025 en beauté 10





À propos de Volivoli Beach Resort :



Le Volivoli Beach Resort est le premier complexe de plongée des Fidji, situé dans la magnifique région de Suncoast, juste sur Bligh Water, la région de plongée n°1 des Fidji. Connu pour ses guides de plongée experts, ses paysages sous-marins à couper le souffle et son engagement en faveur du développement durable, le Volivoli Beach Resort offre aux plongeurs novices et expérimentés un accès inégalé à certains des écosystèmes marins les plus dynamiques du monde.



Envoyez un message à leur équipe à tout moment à res@volivoli.com – ou consultez-les sur www.volivoli.com – ce sera peut-être votre meilleure décision en 2025