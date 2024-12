Plongée à Lifou, un atoll fossile

PIERRE CONSTANT fait toutes sortes de rencontres inattendues lors de son voyage de plongée dans une région méconnue de la Nouvelle-Calédonie

C'était un départ tôt le matin sur le Bético 2, à destination de l'île de Lifou. L'enregistrement s'est fait à 6h du matin au terminal ferry de Nouméa, principal port de Nouvelle-Calédonie.

La franchise de bagages maximale était de 15 kg plus 6 kg en soute, j'ai donc dû arriver un jour plus tôt pour emporter mes 42 kg de bagages en trop, c'est-à-dire mon équipement de plongée et de photographie sous-marine. Pour un plongeur, il n'y avait pas d'autre choix !

Le transport aérien est également limité à 15 kg. Selon les conditions de mer, la traversée jusqu'à Lifou, dans les îles Loyauté, dure sept heures. Le ferry passe par les îles Maré avant d'accoster à Wé, sur la côte est de Lifou, peu avant 2 heures.

C'était ma deuxième fois en Nouvelle-Calédonie. Lors de mon premier voyage, en mars 2022, je n'avais pas eu le temps de découvrir les îles Loyauté.

Un grand Breton, mince et aux cheveux longs, Pascal de Wé Plongée, m'attendait et nous avons pris la route pour sa maison de campagne dans une vieille Dacia Logan grise et cabossée. Dans ce pays kanak, la plupart des voitures semblent avoir subi des dégâts d'une manière ou d'une autre. Lifou allait être ma maison pendant plus de deux semaines.

Nous sommes à la marina

La topographie

Les îles Loyauté s'étendent sur 500 km du nord-ouest au sud-est. Elles sont séparées du continent par la mer de Corail, large de 100 km et profonde de 2 km. Au sud-est, on trouve les îles Walpole, Mare, Lifou, Ouvéa, Beautemps-Beaupré et le récif submergé de l'Astrolabe.

Les îles Loyauté sont un ancien arc volcanique résultant de la subduction de la plaque australienne sous la plaque pacifique. Les atolls se sont formés entre le Pliocène et le Pléistocène par des affaissements répétés.

Il y a 25 millions d'années, Lifou était une île volcanique entourée d'un récif frangeant. Il y a cinq millions d'années, malgré de nouvelles éruptions, le volcan s'est érodé et il y a 300,000 120 ans, le niveau de la mer était XNUMX m plus élevé qu'aujourd'hui et l'atoll possédait un lagon intérieur. Puis l'océan s'est retiré.

Il y a 15,000 100 ans, pendant la période glaciaire de Riss-Würm, le niveau de la mer était 3 m plus bas qu'aujourd'hui et des grottes et des rivières souterraines se sont formées. La plupart des grottes sont aujourd'hui inondées. Constituée de calcaire compact, la barrière de corail se trouve à XNUMX km au large.

Garçon sautant au cœur de Lifou, plage de Peng

Le centre de l'île est plat, l'ancien lagon est rempli de calcaire cristallisé, de sable et de conglomérats. Au nord, le plateau atteint 25 m de haut et la couronne récifale s'élève à 90 m. Au sud, le plateau atteint 40 m de haut et la couronne s'élève à 110 m.

Les plus grandes et plus anciennes grottes de Lifou – Hnanawei, Wanaham et Inegoj – se sont formées il y a 190 à 130,000 XNUMX ans. Il n’y a pas de rivières de surface ; tout coule sous terre. De fortes pluies surviennent en février/mars, et une partie de cette eau est stockée sous terre.

Sous les cocotiers, Peng Beach

Quant à l'histoire humaine, les Austronésiens d'Asie du Sud-Est sont arrivés en Mélanésie en 3000 av. J.-C. La première migration d'humains du nord de la Mélanésie (îles de l'Amirauté) vers la Nouvelle-Calédonie remonte à 1700 av. J.-C. La poterie Lapita trouvée à Kone sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie a été datée de 1400 av. J.-C. Du XVIe au début du XIXe siècle, des migrations de Tonga et de Samoa vers Lifou ont eu lieu, peut-être également depuis le Vanuatu.

Si le capitaine James Cook a bien « découvert » la Nouvelle-Calédonie le 4 septembre 1774, ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que deux navires britanniques débarquèrent à Lifou. Les îles Loyauté ont été baptisées du nom de l’un d’eux.

Les baleiniers y étaient déjà présents depuis 1810 mais c'est en 1829 que le navigateur et explorateur français Dumont d'Urville « redécouvre » les îles Loyauté et dresse une carte marine définitive.

Nous Plongée

Basé à la marina de Wé, près de l'endroit où se trouve le Bético 2 à quai, Wé Plongée est en activité depuis 2018. Pascal a installé le centre de plongée dans un container qui fait également office de boulangerie privée puisqu'il cuisine son pain tous les jours !

Le centre de plongée Wé Plongée est dans un container

Pascal de Wé Plongée

Instructeur FFESSM, PADI et SSI, Pascal propose des baptêmes de plongée mais aussi des formations de plongée de différents niveaux. Les sorties en baie de Chateaubriand se font en pneumatique et la plupart des sites de plongée sont à moins de 5 minutes.

Plongeurs à bord

L'autorisation de plonger dans une zone spécifique doit être accordée par les autorités coutumières tribales. Les activités en dehors de la baie sont réservées aux clans traditionnels. Les plongeurs qualifiés peuvent effectuer deux plongées le matin, tandis que les plongées DSD et les formations de plongée ont lieu l'après-midi.

Province de Good et Canyons

Le premier jour, le plan de plongée prévoyait de visiter les sites assez similaires de Province Good et Canyons. Le récif est immense, découpé de nombreux canyons, passages et tunnels, avec des zones de sable blanc tout autour.

C'était plutôt une expérience atmosphérique car la vie des poissons était discrète - pas de gros spécimens, pas de bancs, seulement les habituels poissons-papillons, poissons-perroquets, poissons-chirurgiens, poissons-anges occasionnels et un étrange banc de brèmes rayées à points dorés (Gnathodentex aureolineatus).

Pile de corail en feuille à Province Good

Colonies de poissons-clowns à nageoires oranges (Amphiprion chrysoptère) à queue blanche étaient courants, tout comme les poissons-clowns de Clark (Un clarkii). Poisson-cochon à queue noire (Bodianus loxonotus) étaient un spectacle fréquent. Le concombre de mer ananas (Ananas Thelenota) a été vu sur le fond sablonneux, et des palourdes géantes (Tridacna squamosa) aussi.

Tiges d'éponges roses, Province Bonne

Corail de table Acropora et autres espèces de coraux, Province Bonne

Poisson-papillon à points bleus (Chaetodon plebeius) et poisson-papillon noir (C flavirostris)

Bénitier géant (Tridacna squamosa) à Canyons

Corail corne de cerf et corail tabulaire à Canyons

Tombeau de la Marina

Le deuxième jour, Pascal m'a emmené sur l'un de ses sites préférés, très prisé pour l'entraînement. Le Tombant de la Marina est un petit tombant d'une profondeur maximale de 13 m avec du sable blanc et des patates de corail éparses.

La vie des poissons avait tendance à être plus visible, avec des tortues vertes, des requins à pointe blanche, des napoléons, des carangues à nageoires rouges et des mérous coralliens (Céphalopolis miniata) et le mérou paon (Car Argus), poisson porc-épic et poisson-ballon pintade.

Tortue verte au Tombant de la Marina

Je suis tombé sur plusieurs poissons-clowns rouges et noirs (Amphiprion melanopus), le poisson-scorpion diable (Diabolus de Scorpaenopsis) avec ses nageoires pectorales jaunes et rouges, le poisson-papillon à taches ovales (Speculum de Chaetodon), poisson-perroquet à barre jaune (Scarus schelgeli) et poisson-ange au zeste de citron (Centropyge flavissimus) en jaune avec un cercle oculaire bleu.

« L'autre jour, lors d'un entraînement, nous avons vu une raie manta et même une fois un requin-marteau », s'enthousiasme Pascal.

Patates de Hnassé

Poisson-papillon en forme de larme (Chaetodon unimaculatus) aux Patates de Hnassé

Les Patates de Hnassé se sont révélées plutôt agréables – une collection de grands bancs de corail, dispersés sur des bancs de sable, avec une pente extérieure ouverte sur le bleu.

J'ai vu entre autres des poissons-papillons en forme de larme (Chaetodon unimaculatus), poisson-scorpion de Papouasie (Scorpion papuensis), poisson-papillon à chevrons (C fascialis) et le poisson-papillon à tiret bleu (C. plebeius). Anguilles de jardin à deux taches (Hétérocongère hassi) ornaient par endroits le fond sablonneux.

Poisson-scorpion papou (Scorpaenopsis papuensis) à Patates de Hnassé

Dans la famille des mérous, il y avait des nids d'abeilles (Épinéphelus merra), pointe noire (E. marginalis) avec du rouge avec des taches blanches et la queue lunaire Variole louti.

Une large étendue de Alvéopora le corail valait le coup d'œil avec ses petits polypes ressemblant à des marguerites et ses raies pastenagues tachetées de bleu et de noir (Néotrygon kuhlii), baliste clown et napoléon (Insidiateur d'épibule) mettre en évidence les apparences.

Poisson clown de Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Mérou à pointe noire (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Poisson-papillon tiret bleu (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

La Bouée Verte, située entre les bouées rouges et vertes près de l'entrée du chenal, est constituée de quatre bouées alignées, avec une pente profonde vers la gauche jusqu'à 25 m et plus.

On peut y voir des tortues vertes et des tortues imbriquées, ainsi que des murènes à bouche blanche (Gymnothorax meleagris), brun pâle avec des points blancs, poisson-ange en demi-cercle (Pomacanthus semicirculatus) et les thons obèses (Priacanthus hamrur) en cramoisi avec un œil noir. L'étoile de mer égyptienne (Gomophia egyptiaca) a également attiré l’attention.

Murène à bouche blanche (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Étoile de mer égyptienne (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Aux grottes

Lors d'un jour de repos après une plongée, il est recommandé de faire le tour du nord ou même de Lifou en voiture de location. La route goudronnée m'a conduit à Hnathalo, d'où la route vers Tingeting s'est avérée être un véritable défi. En effet, un passe-temps de jeunesse consiste à détruire les panneaux de signalisation existants partout où ils se trouvent, ce qui nécessite de demander constamment son chemin.

Sculpture en bois le long de la route

J'ai finalement trouvé la grotte du Diable, où les vieux propriétaires fonciers demandaient un droit d'entrée équivalent à environ 14 £. Un sentier forestier de 10 minutes menait à la base d'une falaise, la couronne calcaire extérieure de l'atoll.

La grotte du diable, Tingeting

À l'intérieur de la grotte cannibale

En montant et en descendant, j'ai trouvé une grotte fortement fracturée avec un toit ouvert. Un tas d'ossements humains reposaient dans une cavité à gauche, avec quelques crânes souriant stoïquement sur une corniche rocheuse au-dessus. « Des vestiges de l'époque cannibale et de rituels macabres », m'a-t-on dit.

Crâne de cannibale

Le nombre de grottes à Lifou est impressionnant, certaines s'étendant jusqu'à 8 km. Ayant lu que certaines d'entre elles contenaient de l'eau, j'ai choisi de plonger dans la grotte de Luengoni sur la côte sud-est. L'autorisation doit être accordée par le propriétaire du terrain.

Pascal Qazing, un homme à l'allure athlétique et défenseur autoproclamé de l'indépendance kanak, organisait des visites guidées de la grotte et accepta de m'y emmener un matin. Il alluma de petites bougies à l'intérieur de la grotte et en partie autour du lac intérieur, où les visiteurs se délectaient d'un bain frais.

Entrée de la grotte de Luengoni

Dans la grotte de Luengoni

Bouteille sur le dos, je me suis immergé dans la piscine claire. La température était de 21°C. J'ai suivi un tunnel étroit avec quelques stalactites et stalagmites de haut en bas, rien de bien spécial, jusqu'à ce que j'atteigne l'halocline à 10 m de profondeur.

Mon objectif en forme de dôme s'est soudainement embué. Ce n'était que de la condensation provenant de l'eau salée plus chaude, mais je me suis retourné, agacé, craignant d'avoir noyé l'appareil photo.

Pascal sortant d'une traversée à la nage au Trône de Fer

Pascal traverse un ravin dans le récif du Trône de Fer

Grotte de Luengoni

En cherchant la grotte d'Inegoj, j'ai trouvé le propriétaire de 78 ans assis à sa table, écoutant la radio. Il m'a recommandé un homme de la ville qui s'occupait de la région, mais je n'ai pas pu obtenir la permission de la visiter dans quelques jours car le seul guide possible était occupé par ailleurs dans les champs d'ignames. J'ai dû renoncer à ce tunnel de 500 m de long menant à un lac souterrain.

Récif des Gorgones

Gorgones à Gorgones Reef

Poisson-lime à yeux jaunes (Canntherhies dumerilii) au récif de Gorgones

Pascal m'a recommandé de contacter un centre de plongée à Easo, sur la côte nord-ouest de Lifou, dirigé par Bastien, un homme chauve à l'air dur mais sympathique. Lagoon Safaris était en activité depuis 2013, avec un bateau en fibre de verre de 7.5 m avec un moteur hors-bord de 175 cv qui pouvait transporter huit plongeurs sur quelque 25 sites de plongée au nord de la Baie de Jinek.

Bastien, directeur de plongée de Lagoon Safaris, Easo

La plongée contrastait avec celle des eaux confinées de la Baie de Chateaubriand, avec des eaux cobalt, une visibilité limpide et de nombreux poissons m'accueillant à Gorgones Reef. Ouvert sur l'océan et baigné par un courant régulier soufflant vers le nord, le site offrait une multitude de gorgones et de coraux mous et s'est avéré être un récif sain et dynamique.

Deux pinacles s'élevaient de plus de 30 m sur du sable blanc et la température de l'eau était de 27 °C. Carangue à thon rouge jumelée à une carangue à joues d'argent (Plagiotaenia carangoides), remarquable par des chevrons sur les flancs argentés et un trait noir sur l'opercule. Vivaneau rouge (Lutjanus Bohar) mélangé à un grand banc de vivaneaux noirs (Macolor niger) près de la surface entre les pinacles.

Requin pointe blanche

Du gros thon à dents de chien (Gymnosarda unicolor) naviguait dans les profondeurs et des requins à pointe blanche étaient parfois aperçus se reposant sur le fond sablonneux de la mer. Au sommet du pinacle, un labre à mâchoires frondes (Insidiateur d'épibule) avec ses phases jaune et brune a attiré mon attention.

Carangue à thon rouge, récif des Gorgones

Napoléon juvénile (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Nuage de vivaneau noir (Macolor niger)

A deux pas se trouvait l'Arche, une arche gigantesque décorée de ravissantes gorgones rouges et dorées. Au sommet du monticule, trois pompanos à nez retroussé (Trachinotus blochii), argenté aux nageoires jaunes, faisait équipe avec un banc de carangues à gros yeux plutôt timides.

Mérou camouflage (Epinephelus polyphekadion) à l'Arche

Gorgones dans l'arche

Naso vlamingii (Naso vlamingii) à l'Arche

Un poisson-lime aux yeux jaunes (Cantherhines dumerilii) se sont présentés avec curiosité. Des mérous paons et des mérous coralliens parcouraient partout et un mérou camouflé (Épinephelus polyphekadion) se cachait sous un surplomb, me regardant placidement.

Un requin gris de récif de 2 m de long nageait tranquillement en profondeur. Licornes à nez retroussé (Naso vlamingii) étaient un délice visuel, des filaments bleus coulant à l'extrémité de la queue.

Capitaine Martin

Cap Martin, plus au nord, offrait la vue d'un gros bommie corallien à l'écart du mur. L'endroit était rempli de gorgones et de coraux mous. Alors que j'explorais un petit bommie protégé du fort courant, Bastien me montrait frénétiquement du doigt quelque chose derrière moi.

Je me suis retournée juste à temps pour contempler avec émerveillement un requin-marteau beige qui dessinait une courbe gracieuse au-dessus de mon dos. C'était une telle surprise que je n'ai même pas eu le temps de prendre une photo !

Gorgones et plongeurs au Cap Martin

Coraux mous (Dendronephthya sp) au Cap Martin

Tomoko

Bateau de Lagoon Safaris à l'embarcadère d'Easo

À Tomoko, le littoral est creusé de grottes marines, dont l'une est le repaire de la langouste épineuse (Panilurus penicillatus). Bastien m’a convaincu de l’accompagner pour une plongée de nuit. « Une bonne occasion de rencontrer le nautile », a-t-il dit avec un grand sourire. L’offre était trop tentante pour être refusée.

Langoustes épineuses (Panulirus penicillatus) à Tomoko

Tunnel avec gorgones et plongeurs à Tomoko

En partant de la plage d'Easo après la tombée de la nuit, nous avons nagé avec tuba pendant environ 10 minutes avant de nous immerger. Bientôt, j'ai assisté à un festival d'étoiles de mer (Astroboa nuda), entièrement déployé en position d'alimentation. Bastien a trouvé un ver plat de Hancock noir (Pseudobiceros hancockanus), avec ceinture orange et blanche.

Ver plat de Hancock (Pseudobiceros hancockanus) lors d'une plongée de nuit à Easo

Je me suis émerveillé devant un velutinide rose Coriocella sp avec des lignes noires, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et, je soupçonne, une nouvelle espèce. Un crabe-boîte tacheté d'orange (Lophos de Calappa) posé sur un rocher, et une murène à marges jaunes (Gymnothorax flavimarginatus) s'est affiché sous un corail corne de cerf.

Vélutinidé rose (Coriocella sp) à Easo

Crabe boîte à pois orange (Calappa lophos) à Easo

Pour ajouter un peu de piquant, un grand krait de mer à bandes (Laticauda saintgironsi) fouillaient dans les plaines sablonneuses, sans se rendre compte de ma présence.

Krait de mer bagué (Laticauda saintgironsi) lors de la plongée de nuit Easo

Murène à marges jaunes (Gymnothorax flavimarginatus) à Easo

Cauris tigre (Cypraea tigris), Easo

Labyrinthe

Poisson-papillon à double selle du Pacifique (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Poisson-papillon noir (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Avant mon départ, Pascal a tenu à m'emmener au Labyrinthe, l'un de ses sites de prédilection. C'était un véritable labyrinthe de canyons, de passages et de tunnels, dans lequel on se faufile comme un rat. C'était pour moi l'occasion de rencontrer l'insaisissable poisson-arlequin coloré (Choerodon fasciatus), rouge avec des bandes blanches et grises, se cachant dans l'obscurité.

Une route en boucle contourne le nord de l'île jusqu'à Hnathalo, l'aéroport de Wanaham, Jokin et Xepenehe. Une autre fait le tour de l'ouest (Drehu), du sud (Mu) et de la côte est (Traput).

La plage et les pins de Nouvelle-Calédonie à Mu

Lifou offre de nombreuses possibilités d'excursions et de randonnées guidées vers des grottes ou des points de vue panoramiques, comme les falaises de Jokin ou les Marmites du Cap des Pins, où d'immenses bassins de marée se trouvent sur des terrasses récifales surélevées. C'est une invitation à prendre un bain avec vue.

Si vous avez envie de plages paradisiaques, vous avez le choix entre Chateaubriand, Luengoni et Peng. Et au-delà d'une étendue verte de forêt indigène, la plage isolée de Kiki est un joyau pour les amoureux de la nature, au pied d'une falaise au sud de Xepenehe. Au nord d'Easo, la Baie de Jinek offre un sentier sous-marin passionnant pour les plongeurs, qui peuvent y nager de manière autonome, de petites bouées avec des drapeaux marquant le chemin.

Pour une expérience de plongée optimale, je vous conseille une semaine à Lifou, partagée entre Wé Plongée sur la côte Est puis Lagoon Safaris sur la côte Nord-Ouest. Si le temps le permet, vous pourrez également explorer d'autres îles Loyauté comme Mare ou Ouvéa.

Coquilles de nautiles échouées sur la plage de Mu

Le dernier jour, un rendez-vous avec Haman à 6 heures du matin m’a amené dans un endroit caché derrière l’aéroport de Wanaham. J’avais l’intention de visiter la grotte de Fetra He, peu connue. « Je ne travaille pas dans les champs d’ignames dimanche, c’est le jour du Seigneur », m’a confié Haman.

Comme le veut la coutume, nous nous sommes assis dans son jardin et avons discuté un moment pour qu’il comprenne mon intention. Caché dans la forêt derrière sa maison, le petit porche d’une grotte est apparu. Nous avons dû nous accroupir pour entrer, les salanganes des cavernes volant autour de moi, me heurtant au visage au hasard. « Voici le gardien de la grotte », a-t-il murmuré en pointant vers la droite.

Mon regard se posa sur un crâne dans une niche. A quatre pattes, muni de ma lampe frontale, nous pénétrâmes dans des passages sombres et étroits, souillés de guano de chauve-souris. Quelques os humains broyés jonchaient le sol. Après 100 m de progression sale, mes mains et mes genoux étaient noirs de suie.

Une salle spacieuse s’ouvrit, avec des stalagmites et des stalactites sombres. À ma grande surprise, les murs étaient couverts de pochoirs noirs, parfois rouges. « Des archéologues sont venus ici il y a plus de 30 ans et les ont datés. Ils ont 3,000 XNUMX ans et appartiennent au peuple Lapita », m’a-t-on expliqué.

Dans le couloir sombre de la grotte de Fetra He

Haman face au mur de mains au pochoir à Fetra He

Empreintes de mains datant de milliers d'années

Ces premiers navigateurs venus d'Asie du Sud-Est ont laissé des traces de leur migration sous forme de poteries réputées dans tout le Pacifique. Les ancêtres de Lifou étaient venus du nord de la Mélanésie, des îles de l'Amirauté en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'ai vécu.

Tout s’est mis en place. Mon intuition m’a fait penser que j’étais depuis plusieurs années sur les traces du peuple Lapita. Comme si, dans une vie antérieure, j’avais été l’un d’eux.

Au-delà de l’écran des certitudes, l’esprit fonctionne de manière mystérieuse…