Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail

Frai des coraux : tout le monde sur le pont pour le baby-boom de la Grande Barrière de corail

Les opérateurs touristiques et l'industrie locale des récifs coralliens ont travaillé toute la nuit pendant l'événement de frai le plus remarquable de la planète, apprenant des techniques de pointe de restauration des coraux pour aider à augmenter le nombre de coraux sains.

L'événement annuel de frai des coraux, déclenché par la pleine lune de novembre, voit les magnifiques coraux de la Grande Barrière de corail prendre vie dans une « tempête de neige » sous-marine en libérant des milliards d'œufs et de spermatozoïdes dans l'eau dans un phénomène de reproduction de masse, que Sir David Attenborough décrit comme « l'un des plus grands spectacles naturels ».

défaut

Cet événement est également le jour le plus important de l’année pour les scientifiques spécialistes des coraux, car ils explorent des méthodes innovantes pour intensifier la restauration des récifs afin de protéger cette icône naturelle des impacts croissants du changement climatique.

Pour augmenter le nombre de bébés coraux produits par la ponte de cette année, une équipe de l'Institut australien des sciences marines (AIMS) forme pour la première fois les industries marines de Cairns et de Port Douglas, notamment le tourisme, à l'utilisation d'une technique innovante d'ensemencement de larves de corail connue sous le nom de Coral IVF. Cette mission de nuit visant à capturer des millions d'œufs et de sperme de corail dans des bassins larvaires flottants spécialement conçus, installés à deux endroits différents de la région, vise à soutenir le processus de régénération naturelle du récif.

Les fragiles grappes de frai resteront dans les bassins de nurserie pendant une semaine, le temps de se transformer en bébés coraux. Une fois prêtes, elles seront placées sur des récifs, notamment dans des zones touchées par les récents épisodes de blanchissement, où elles pourront devenir de jeunes coraux sains et contribuer à donner une nouvelle vie à la Grande Barrière de corail.

Les scientifiques estiment que la fécondation in vitro (FIV) des coraux multiplie par 100 les taux de fécondation réussie des coraux, augmentant les chances de une sur un million dans les milieux naturels à une sur 10,000 XNUMX grâce à cette technique innovante.

Anna Marsden, directrice générale de la Great Barrier Reef Foundation, a déclaré : « L'été dernier, notre Grande Barrière de corail a connu un autre épisode de blanchissement dévastateur, soulignant une fois de plus que les récifs coralliens sont en première ligne du changement climatique. Il est essentiel de développer une boîte à outils de solutions pour nous aider à restaurer ce qui a été perdu et à protéger ce qui reste des impacts du changement climatique.

Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail 8

« Cette collaboration entre scientifiques et opérateurs touristiques, connue sous le nom de Boats4Corals, a été testée avec succès dans les Whitsundays dans le cadre de notre initiative Reef Islands et permet de surmonter l'un des plus gros obstacles à la restauration des récifs : l'échelle. Forts de ce succès, avec le soutien de Qantas, nous adoptons la même approche dans d'autres zones du récif. En permettant aux opérateurs touristiques et aux habitants désireux d'ajouter cette technique à leur boîte à outils de conservation actuelle, nous espérons développer un mouvement local de restauration des récifs fondé sur la science et évolutif.

« En combinant le leadership, les navires, l'expertise locale et la force de frappe des industries du tourisme et de la mer, nous souhaitons parvenir à une restauration des récifs à une échelle bien plus grande que celle que les chercheurs seuls pourraient accomplir. Il s'agit d'un partenariat véritablement puissant. »

De nouvelles données issues des relevés AIMS de la Grande Barrière de corail dans le nord montrent que le blanchissement massif des coraux de 2024 a provoqué le plus grand déclin annuel de la couverture corallienne dure dans la région de l'île Lizard depuis le début des relevés il y a 39 ans. Les premiers résultats de la surveillance des relevés en eau entre l'île Lizard et Cairns montrent que plus d'un tiers des coraux durs ont été perdus à cause du blanchissement. Les scientifiques continuent de surveiller les zones de la Grande Barrière de corail et une évaluation complète sera publiée en 2025.

Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail 9

L'ingénieur principal des systèmes et directeur du programme AIMS, le Dr Mark Gibbs, a déclaré : « C'est formidable de pouvoir former de nouvelles industries locales sur l'eau hier soir et de partager des informations sur les récifs de la région de Cairns et de Port Douglas.

« Nous avons eu des activités de frai très réussies et les bassins sont maintenant remplis de larves de corail en développement. Malgré les pertes subies par les récifs de cette région au cours de l'été, nous sommes encouragés par le niveau de frai que nous avons observé dans cette zone.

« Les approches que nous utilisons ont été développées dans le cadre du programme collaboratif de restauration et d’adaptation des récifs. Tandis qu’elles continuent d’être peaufinées, notre équipe utilise la puissance des populations locales, des navires et des compétences, les mettant à l’épreuve pour s’assurer qu’elles peuvent être transposées de la recherche à la réalité.

« Nous avons travaillé avec ces équipes locales au cours des dernières semaines, et chacune des différentes industries apporte ses propres forces et capacités uniques que nous exploitons ensemble.

« Bien que la collecte des œufs soit terminée, nous continuons de former les opérateurs locaux à surveiller les coraux en développement et à les distribuer sur les récifs locaux lorsqu'ils sont prêts. Il y a donc beaucoup de formation et de collaboration à venir dans les semaines à venir. »

Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail 10

La Grande Barrière de Corail est l'icône naturelle la plus grande et la plus précieuse d'Australie avec Recherche de Deloittemontrant que la Grande Barrière de corail contribue à hauteur de 6.4 milliards de dollars à l'économie australienne, soutenant plus de 64,000 XNUMX emplois, la majorité d'entre eux provenant des activités touristiques.

Phil Coulthard, responsable de l'environnement et de la conformité du groupe Quicksilver, a déclaré : « Les programmes de gestion des sites visant à prendre soin de nos sites de récifs locaux ont toujours été au cœur des préoccupations du groupe Quicksilver. Cependant, pour renforcer la résilience face aux futurs stress environnementaux, il faut mettre en place des actions de coopération au sein de l'industrie du tourisme marin et par le biais de partenariats avec d'autres industries, le gouvernement, les propriétaires traditionnels et bien sûr notre communauté scientifique.

« Des projets comme celui-ci en sont le parfait exemple. Ces dernières semaines ont été une opportunité incroyable pour notre équipe de travailler aux côtés d’autres opérateurs du secteur et de l’Institut australien des sciences marines pour en apprendre davantage sur les techniques d’intervention sur les coraux qui, nous l’espérons, profiteront non seulement aux récifs locaux, mais deviendront également une plate-forme pour des projets d’expansion ici sur la GBR et pour les récifs du monde entier. »

« Mais le point culminant a bien sûr été la chance d’assister à nouveau au plus grand événement de ponte synchronisée au monde sur le récif d’Agincourt, au large de Port Douglas. L’ampleur de l’événement était impressionnante et témoigne de la résilience et de la beauté de notre Grande Barrière de corail. Voir des milliards d’animaux individuels réussir à libérer des œufs et du sperme malodorants en même temps n’est pas seulement un miracle de la nature, mais renforce également l’équilibre délicat de nos écosystèmes marins et leur dépendance à la prévisibilité environnementale. »

Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail 11

Le directeur de GBR Biology, le Dr Eric Fisher, a déclaré : « Il est essentiel de créer des partenariats entre le secteur privé, les chercheurs et les propriétaires traditionnels pour favoriser la résilience naturelle des récifs coralliens et assurer la pérennité de la Grande Barrière de corail. GBR Biology s’engage à soutenir le programme Coral IVF. Il s’intègre parfaitement à nos programmes existants de rétablissement des récifs assistés par site, tels que le contrôle des prédateurs coralliens, le mélange des eaux et la stabilisation des débris coralliens. »

Cet essai est financé par le Reef Trust du gouvernement australien et l'Australian Institute of Marine Science, avec le soutien de Qantas dans le cadre de son partenariat de 10 ans et de 10 millions de dollars avec la Great Barrier Reef Foundation.

Fiona Messent, directrice par intérim du développement durable chez Qantas, a déclaré : « Connecter les clients, de près ou de loin, à nos incroyables paysages naturels est au cœur de notre activité. Nous sommes fiers de soutenir l'expansion de la collaboration Boats4Coral grâce à notre partenariat avec la Great Barrier Reef Foundation afin que les opérateurs touristiques et les scientifiques puissent travailler ensemble dans le but de renforcer la restauration des récifs et de contribuer à protéger l'icône naturelle de l'Australie. »

Le projet utilise des innovations développées dans le cadre du programme de restauration et d'adaptation des récifs, financé par le partenariat entre le Reef Trust du gouvernement australien et la Great Barrier Reef Foundation et également soutenu par Qantas.

Frai des coraux sur la Grande Barrière de corail 12

Le directeur exécutif du programme de restauration et d’adaptation des récifs coralliens, le Dr Cédric Robillot, a déclaré : « La vitesse à laquelle les effets du changement climatique se manifestent sur les récifs coralliens du monde entier est alarmante. Ce partage des connaissances et cette collaboration dans la région de Cairns et de Port Douglas représentent une étape cruciale pour traduire les innovations scientifiques mises au point par le programme de restauration et d’adaptation des récifs coralliens en une boîte à outils de solutions concrètes.

« Cela sera réalisé grâce à un déploiement pilote à plus grande échelle et sur plusieurs années visant à établir une future industrie de restauration et d’adaptation des récifs qui pourrait voir les communautés de récifs, les industries, les propriétaires traditionnels et les gestionnaires déployer des millions de coraux avec une tolérance à la chaleur plus élevée sur le récif chaque année. »

À propos de la Fondation de la Grande Barrière de Corail

La Fondation de la Grande Barrière de Corail La Fondation crée un avenir pour les récifs coralliens du monde entier en restaurant les récifs et les habitats côtiers et en les aidant à s'adapter aux impacts du changement climatique. Nous avons créé une organisation collaborative pour lever des fonds, investir dans des idées innovantes et concevoir des programmes de conservation concrets et évolutifs qui permettent des avancées dans la restauration marine et terrestre. Marchant au rythme des Premières Nations et des communautés de première ligne, la Fondation accélère et déploie des solutions dans le monde entier.

Pourquoi la ponte des coraux est-elle importante ?

Personne ne l’explique mieux que Sir David Attenborough :

Aucun des habitants du récif ne serait là sans un événement vraiment extraordinaire. Il ne se produit qu'une fois par an et constitue l'un des plus grands spectacles naturels de tous les temps. Ce n'est que dans les années 1980 que les scientifiques l'ont découvert, ici, sur la côte est. Grande barrière de corail. Quelques nuits par an, lorsque les conditions sont idéales, tout au long du récif, des coraux de nombreuses espèces différentes entrent soudainement en éruption. C'est le grand événement de frai et c'est l'une des merveilles du monde naturel. C'est le seul moment de l'année où les coraux eux-mêmes ne se contentent pas de se ramifier, mais se reproduisent sexuellement, et c'est vital pour la survie du récif.

Ponton magique du récif

Qu'est-ce que le frai des coraux ?

La ponte des coraux est le moment où une nouvelle vie commence sur le récif. Elle se produit une fois par an, dans un phénomène naturel fascinant qui a été décrit comme une tempête de neige sous-marine. À la fin du printemps, les coraux de la Grande Barrière de corail libèrent des œufs et du sperme qui sortent sous forme de petites boules qui flottent à la surface de l'océan au ralenti. La ponte n'a lieu que la nuit, lorsque les poissons planctoniques du récif dorment, ce qui réduit le risque que les œufs soient mangés.

Il crée une couche rose-brun à la surface où le frai rencontre un œuf compatible et produit une larve qui met environ dix jours à mûrir complètement en polype corallien. Beaucoup de ces minuscules amas deviendront de jeunes coraux, ce qui donne de l'espoir pour l'avenir de notre Grande Barrière de corail.

La ponte des coraux n'a été découverte qu'en 1982 à Magnetic Island. Les récifs côtiers ont tendance à frayer un mois avant le récif extérieur, où la ponte est plus spectaculaire. Elle a généralement lieu sur les récifs extérieurs au large de Cairns et de Port Douglas deux à six nuits après la pleine lune de novembre, lorsque la température de l'eau est de 27 à 28 °C.

Crédit photo : Fondation de la Grande Barrière de Corail