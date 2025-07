Conservation à Raja Ampat

En un peu plus de deux décennies, Raja Ampat – les « Quatre Rois » de la région reculée de Papouasie occidentale en Indonésie – est passé d'un endroit reculé et obscur à l'une des destinations de plongée les plus convoitées au monde.

Lors de ma première visite en 2005, les activités de plongée se limitaient à quelques bateaux de croisière et à des éco-hôtels improvisés. Aujourd'hui, près de 100 bateaux sillonnent ces eaux en haute saison, et l'hébergement varie de la simple auberge de village à l'hôtel de luxe. Ce qui n'a pas changé, en revanche, ce sont les paysages époustouflants et la biodiversité sous-marine, toujours aussi riche.

À l'époque, les observations de requins étaient rares. Aujourd'hui, les prédateurs de haut niveau ont repris de plus en plus d'importance, et les rencontres avec les raies manta de récif et océaniques sont de plus en plus fréquentes. Raja Ampat est l'un des rares endroits au monde où les populations de raies manta sont en croissance.

En surface, les infrastructures se sont tout aussi considérablement améliorées. Sorong dispose désormais d'un aéroport moderne et d'infrastructures urbaines, notamment de centres commerciaux et d'hôtels. La question est : comment Raja Ampat a-t-elle pu se développer autant tout en préservant son environnement ?

La réponse réside dans un effort de conservation unique, axé sur la communauté et mené par des personnes passionnées. Cet article, le premier d'une série, se concentre sur l'un de ces leaders : Mark Erdmann, dont l'expertise scientifique et la profonde connaissance culturelle ont contribué au succès de Raja Ampat.

Qui est Mark Erdmann ?

Écologiste américain des récifs coralliens et titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie à Berkeley, Erdmann a vécu 23 ans en Indonésie avant de s'installer en Nouvelle-Zélande en 2014 avec sa femme et ses enfants. Il est aujourd'hui vice-président des programmes marins Asie-Pacifique chez Conservation International (CI), où il supervise les initiatives marines dans la région.

Erdmann a enregistré plus de 14,000 215 plongées et contribué à la découverte de 260 nouvelles espèces de poissons, de coraux et de crevettes-mantes. Il est l'auteur de plus de XNUMX articles scientifiques et a coécrit l'ouvrage en trois volumes « Reef Fishes of the East Indies » avec l'ichtyologiste Dr Gerald Allen.

À la découverte de Raja Ampat

La première visite d'Erdmann à Raja Ampat eut lieu en 2002, dans le cadre d'une expédition de Nature Conservancy visant à valider les affirmations de CI selon lesquelles la région était l'épicentre mondial de la biodiversité marine. Guidé par Max Ammer, pionnier local de la plongée, Erdmann confirma rapidement le caractère unique de la région grâce à ses recherches sur les stomatopodes (crevettes-mantes).

Mais il a également constaté des signes évidents de destruction : bombardements de poissons, pêche au cyanure, prélèvement d'ailerons de requins et braconnage de tortues. Il était clair pour lui qu'une action de conservation urgente était nécessaire et que c'était sa vocation.

Défis redoutables

À l'époque, Raja Ampat était une région extrêmement isolée, dotée de peu d'infrastructures et d'une culture locale peu documentée, mais pourtant sophistiquée. La région subissait la pression des étrangers qui exploitaient ses ressources, et les forces de l'ordre y étaient quasi inexistantes.

Malgré tout, Erdmann a vu une voie à suivre, à condition d'obtenir un financement adéquat et un soutien local. En 2004, CI l'a recruté pour l'aider à mettre en place un programme de conservation marine pour Raja Ampat.

Préparation/montage d'un spécimen sur le terrain avec le Dr Allen

Construire une base scientifique

Erdmann a compris que des données concrètes seraient essentielles pour obtenir des soutiens. Mais comment étudier un système récifal dynamique et découvrir de nouvelles espèces ?

Un tournant s'est produit début 2005, lorsqu'Erdmann s'est associé au Dr Gerry Allen pour évaluer les dégâts causés par le tsunami. Allen, ichtyologiste chevronné, avait perfectionné la méthode d'évaluation écologique rapide pour estimer rapidement la diversité des poissons.

Ils ont formé un partenariat qui perdure encore aujourd'hui. Travaillant en binôme, Allen étudie les récifs peu profonds (jusqu'à 40 m) tandis qu'Erdmann plonge plus profondément (40 à 70 m), utilisant des paliers de décompression pour repérer les espèces cryptiques dans les eaux peu profondes.

Leurs travaux ont confirmé la biodiversité de Raja Ampat : plus de 1,660 574 espèces de poissons de récif et 70 espèces de coraux, dont au moins XNUMX espèces endémiques à la région. Ils ont consolidé la réputation de Raja Ampat comme « usine à espèces ».

Le Dr Allen photographie un spécimen que Mark a collecté avant de faire surface afin de documenter les vraies couleurs du poisson

Une stratégie de conservation holistique

Fort de données convaincantes, Erdmann et une équipe dévouée de défenseurs de l'environnement indonésiens ont lancé une stratégie de conservation globale. Parlant couramment le bahasa et connaissant parfaitement le paysage politique indonésien, Erdmann a contribué à concilier les intérêts locaux papous avec les objectifs de conservation nationaux et internationaux.

L'équipe a reconnu que les communautés mélanésiennes locales, qui conservent un droit de propriété coutumier sur leurs récifs, devaient être au cœur de toute solution. Pour elles, la conservation ne se limitait pas à la biodiversité : il s'agissait de garantir l'alimentation et les moyens de subsistance.

Les aires marines protégées (AMP) ont été créées non pas comme des restrictions, mais comme des outils juridiques visant à renforcer les droits des communautés. Les communautés ont contribué à définir les limites des AMP, à en fixer les règles et à en limiter l'accès aux pêcheurs extérieurs.

Renforcer les acteurs locaux

Au lieu de faire appel à des experts extérieurs pour gérer les AMP, CI a soutenu la formation et l'emploi de Papous locaux comme gardes et employés. Bien que peu d'entre eux aient bénéficié d'une éducation formelle, ils apportaient une connaissance approfondie des récifs et un engagement à long terme envers leurs communautés.

Ce modèle communautaire s'est avéré à la fois efficace et durable. Il a permis l'adhésion locale, préservé les traditions culturelles et protégé l'écosystème marin.

L'héritage en mouvement

L'héritage de Mark Erdmann à Raja Ampat est celui d'une science visionnaire ancrée dans le respect local. En associant données sur la biodiversité, mobilisation citoyenne et partenariats stratégiques, il a contribué à jeter les bases de ce qui est aujourd'hui l'un des efforts de conservation marine les plus fructueux au monde.

Cette histoire n'est qu'un début. Dans de prochains articles, nous rencontrerons d'autres défenseurs de Raja Ampat, des personnes qui, comme Erdmann, continuent de protéger le cœur du Triangle de Corail.

Écrit par Don Silcock

Don est le rédacteur en chef des voyages de Scuba Diver, basé à Bali et son site Web www.indopacificimages.com propose des guides de localisation complets, des articles et des images sur certains des meilleurs sites de plongée de la région Indo-Pacifique et des expériences de « gros animaux » dans le monde.