Nigel Marsh, en collaboration avec New Holland Publishers, vient de publier un nouveau guide – Guide concis des poissons marins d'AustralieLe livre est une excellente introduction aux poissons de mer australiens, avec 121 familles et 193 espèces incluses dans le guide.

L'Australie est le pays du monde qui abrite le plus grand nombre et la plus grande diversité de poissons marins, avec plus de 4000 XNUMX espèces recensées. Cela est dû en grande partie au fait que le vaste littoral du pays est doté d'une grande variété d'habitats pour les poissons marins. Au nord, les eaux tropicales chaudes de l'Australie regorgent de poissons de récif colorés. La plupart de ces poissons tropicaux sont partagés avec d'autres nations de l'Indo-Pacifique. Au sud, les eaux tempérées froides du pays sont peuplées de poissons principalement endémiques, des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète.

Les poissons de mer sont présents en grand nombre dans tous les environnements marins d'Australie : mangroves, récifs coralliens, forêts de varech, baies sablonneuses, estuaires et dans les eaux profondes et sombres du plateau continental. Certains jouent également un rôle important dans l'industrie des fruits de mer.

Avec plus de 4000 XNUMX poissons de mer découverts en Australie et davantage encore découverts chaque année, Guide concis des poissons marins d'Australie est une merveilleuse introduction à ces fascinantes créatures marines. Les familles de poissons présentées dans ce guide sont les plus courantes et les plus intéressantes rencontrées par les plongeurs, les snorkeleurs et les pêcheurs.

Ce livre fait partie d'une série de guides concis sur la faune australienne, avec d'autres ouvrages sur les oiseaux et les reptiles. Nigel a été chargé d'écrire ce livre après avoir passé les quarante dernières années à plonger en Australie et à photographier ses nombreuses espèces de poissons.

Nigel Marsh est bien connu des lecteurs de Scuba Diver car il écrit pour le magazine Depuis ses débuts, Nigel est un photographe et photojournaliste sous-marin australien dont le travail a été publié dans de nombreux magazines, journaux et livres, tant en Australie qu'à l'étranger. Nigel a beaucoup plongé en Australie et dans toute l'Asie, l'océan Pacifique, l'océan Indien et les Caraïbes.

Ses photographies sous-marines ont remporté plusieurs concours photographiques internationaux. Au fil des ans, Nigel a également écrit plus d'une douzaine de livres, notamment Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks et Plongée dans la boue, également publié par New Holland.

Guide concis des poissons marins d'Australie est maintenant disponible dans les librairies et en ligne pour 16.99 $ et constitue le cadeau de Noël idéal pour le plongeur ou le snorkeleur qui souhaite en savoir plus sur les poissons qu'il rencontre.