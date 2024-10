Ce que nous avons fait à Raja Ampat pour la semaine AWARE

Au cours de la semaine AWARE 2024, l’équipe du Meridian Adventure Dive Resort s’est activement engagée dans divers efforts de conservation pour protéger l’environnement marin à Raja Ampat. Le lundi 16 septembre, la semaine a débuté par un événement Dive Against Debris sur le site de plongée adopté, Saonek Monde. Les plongeurs et le personnel du complexe se sont réunis pour retirer les débris marins des eaux. Les données collectées ont été méticuleusement enregistrées sur l’application Dive Against Debris, fournissant des informations précieuses sur l’impact de la pollution sous la surface.

Ce que nous avons fait à Raja Ampat pour la semaine 3 d'AWARE

Le lendemain, le 17 septembre, l’équipe s’est concentrée sur l’élimination des étoiles de mer à couronne d’épines des récifs coralliens. Connues pour leur alimentation destructrice de polypes coralliens, les étoiles de mer à couronne d’épines devenaient une menace pour les écosystèmes délicats des récifs. Équipée d’outils spécialisés, l’équipe a travaillé avec diligence pour extraire ces étoiles de mer prédatrices des récifs, garantissant ainsi que le corail puisse prospérer sans dommages supplémentaires. Pour en savoir plus, cliquez ici – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

Le 18 septembre, le personnel du complexe et leurs familles se sont réunis pour nettoyer la mangrove. Conscients du rôle vital que jouent les mangroves dans le maintien des écosystèmes côtiers, le groupe a travaillé pendant une heure pour éliminer les débris de la zone. L'importance des mangroves en tant qu'« arbres de vie » a été soulignée, l'Indonésie abritant une partie importante des forêts de mangroves du monde, ce qui rend cet effort crucial pour la santé de l'environnement local. Pour en savoir plus, cliquez ici – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Ce que nous avons fait à Raja Ampat pour la semaine 4 d'AWARE

Le jeudi 19 septembre, le personnel et les clients du complexe hôtelier ont participé à une opération de nettoyage des plages. Le groupe s'est rendu sur les plages pour ramasser les détritus et les débris transportés par les courants du détroit de Dampier. Cette activité a souligné l'importance de préserver l'intégrité du littoral de Raja Ampat, compte tenu de sa position unique en tant que centre de biodiversité marine. Pour en savoir plus, cliquez ici – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

La semaine AWARE s'est conclue par une présentation le samedi 21 septembre, animée par les instructeurs Cullen et Kayra. Ils ont sensibilisé les participants à l'importance de lutter contre la pollution marine et ont proposé des solutions pratiques, encourageant chacun à participer aux efforts de nettoyage locaux et à réduire sa consommation personnelle de plastique. La présentation a permis aux participants de faire une différence tangible dans la préservation de la beauté et de la biodiversité de Raja Ampat pour les générations futures.

Situé dans le magnifique Raja Ampat, L'Indonésie, Plongée Aventure Meridian est un éco-centre de villégiature 5 étoiles PADI